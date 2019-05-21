Sukhoi Superjet 100 не смог вовремя вылететь из Екатеринбурга по техническим причинам

Источник в авиакомпании сообщил средствам массовой информации о том, что никаких серьезных проблем с самолетом якобы нет.
Сегодня утром, 21 мая, самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" не смог вовремя вылететь из Екатеринбурга в Ноябрьск по техническим причинам.
Об этом РИА сообщил представитель авиакомпании.
Собеседник агентства указал, что никаких серьезных проблем с воздушным судном якобы нет. После трагедии в Шереметьево, объяснил источник, все авиакомпании очень тщательно и щепетильно относятся к любым, даже самым мелким и незначительным неисправностям у Sukhoi Superjet 100.
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