Sukhoi Superjet 100 не смог вовремя вылететь из Екатеринбурга по техническим причинам

Источник в авиакомпании сообщил средствам массовой информации о том, что никаких серьезных проблем с самолетом якобы нет.



Авиакатастрофа в Шереметьево: очевидцы, летчики, авиаэкперты о версиях катастрофы Sukhoi Superjet 100 / Новости от 05.05.2019 22:29

Сегодня утром, 21 мая, самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" не смог вовремя вылететь из Екатеринбурга в Ноябрьск по техническим причинам.

Об этом РИА сообщил представитель авиакомпании.

Собеседник агентства указал, что никаких серьезных проблем с воздушным судном якобы нет. После трагедии в Шереметьево, объяснил источник, все авиакомпании очень тщательно и щепетильно относятся к любым, даже самым мелким и незначительным неисправностям у Sukhoi Superjet 100.