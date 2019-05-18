В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца

На северо-востоке Таиланда собака помогла спасти заживо похороненного младенца.



Бездомная собака спасла восемь человек при пожаре в Подмосковье / Новости от 30.03.2019 11:10

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Как пишут авторы материала, хозяин пса по кличке Пинг-Понг пошел выгуливать своего любимца в поле. Животное вдруг начало рычать и рыть землю. Мужчина в недоумении подошел ближе и увидел торчащую из земли ногу младенца.

Он как можно быстрее откопал ребенка, а затем отвез его в больницу. Медики констатировали, что у того нет никаких серьезных травм.

Полицейские Таиланда отыскали 15-летнюю мать младенца. Та заявила, что решила избавиться от нежеланного ребенка, испугавшись родительского гнева.

Горе-матери предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Отец ее заявил, что хочет забрать внука, но судьбу младенца теперь будут решать социальные работники.