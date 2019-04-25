Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россиянка приставила нож к горлу ребенка, чтобы напугать бывшего мужа

Происшествия

Жительница Клина приставила нож к горлу своего ребенка, чтобы напугать этим поступком бывшего мужа. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.


"Обмотала скотчем...\" Полиция выясняет подробности избиения матерью своего трехлетнего ребенка

"Мама и папа уже полгода не живут вместе. Отец помогает, участвует в воспитании детей, встречается с ними. На последней такой встрече мать в порыве ревности решила таким образом напугать бывшего мужа", - написала она на своей странице в Instagram. 

Ранее в сети появился видеоролик, на кадрах которого видно, как женщина приставляет нож к горлу одного из своих детей, а затем отпускает ребенка и начинает бить ножом по заднему стеклу стоявшего рядом автомобиля. 

По словам Мишоновой, "мамино эмоциональное состояние очень настораживает", поэтому с семьей проводится вся необходимая работа, чтобы из-за конфликта родителей, дети больше не подвергались опасности.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы нож дети отец мать Россия угрозы полиция
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
С-400 Турции не по карману - мнение
Бизнес
Экономист: Путин заговорил на языке "позднего СССР"
Воспитание
Многодетная мать: вместе с летними детскими лагерями мы теряем наше будущее
Новости Все >
Депутат Резник не смог взыскать с врио губернатора СПб Беглова извинения и рубль
В Совфеде назвали нормальными разногласия в российско-белорусских отношениях
Путин рассказал о провальной политике Порошенко
Порошенко поставил закон об украинском языке в один ряд с автокефалией ПЦУ
Мамаев: Соловчук упал, а я наносил удары по лицу и телу
Зеленский собирается провести ряд реформ в оборонной сфере
Большинство россиян назвали себя счастливыми людьми
Губернатор Ростовской области уверен, что с уходом мэра Кушнарева жизнь не остановилась
Мамаев на суде рассказал об отношениях с Кокориным
Россиянка приставила нож к горлу ребенка, чтобы напугать бывшего мужа
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Чем ответит Москва на новый "капкан" НАТО для Черноморского флота России?

Военный эксперт рассказал о том, какие контрмеры будут приняты против НАТО, если корабли альянса будут нарушать правила, установленные Россией в Черном море.

Чем ответит Москва на новый "капкан" НАТО для Черноморского флота России?
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Новости Чебоксар
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Здоровье и профилактика
Вивальди для мыслей, Моцарт для здоровья
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение

Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.

Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Новости Украины
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Новости Чебоксар
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Власть
Эксперт: Лавров не может быть министром иностранных дел после признания Порошенко
Происшествия
Начальник ГИБДД Чебаркуля попался на пьяной езде

Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник ГИБДД Чебаркуля попался на пьяной езде
Полицейские насмерть избили отца чемпиона мира по ММА
Путешествия
Полицейские насмерть избили отца чемпиона мира по ММА
Новости Чебоксар
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Общество
Россиян попросят оценить работу чиновников по пятибалльной шкале
Игорь Буккер Фанаты Death Metal - добрейшие люди Игорь Буккер Любовь Степушова Русские в Латвии. ЕСПЧ поможет? Любовь Степушова Рустем Сафронов На границе США и Мексики орудует "фашистская милиция" Рустем Сафронов
Комментарии
Многодетная мать: вместе с летними детскими лагерями мы теряем наше будущее
Русские в Латвии. ЕСПЧ поможет?
Западные эксперты обеспокоились гребными винтами АПЛ «Белгород»
Скандально известный чиновник из Екатеринбурга получила всероссийскую премию
Президент Эстонии согласовала визит в Россию с ЕС и США
Русские в Латвии. ЕСПЧ поможет?
Госдума приняла законопроект Путина против "воров в законе"
Паспортизация ДНР и ЛНР - шаг России на опережение - политолог
В Генштабе ВС России заявили, что США готовят обезоруживающий удар по РФ
В Забайкалье могут ввести режим ЧС на федеральном уровне
В Забайкалье могут ввести режим ЧС на федеральном уровне
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Паспортизация ДНР и ЛНР - шаг России на опережение - политолог
В Генштабе ВС России заявили, что США готовят обезоруживающий удар по РФ
Эксперт пояснил, почему американцы дискредитируют "Посейдоны"
Выдача российских паспортов жителям Донбасса - это проверка для Зеленского - Саакашвили
National Interest: Война США и России будет короткой и страшной
"Единая Россия" сдает Новосибирск оппозиции?
"Единая Россия" сдает Новосибирск оппозиции?
"Единая Россия" сдает Новосибирск оппозиции?
Чем ответит Москва на новый "капкан" НАТО для Черноморского флота России?
История и современность Все >
Молодой кит выбросился на шотландский пляж и погиб
Молодой кит выбросился на шотландский пляж и погиб
Беглый преступник сдался, потому что устал жить на Канарских островах
Беглый преступник сдался, потому что устал жить на Канарских островах
ВСУ совершили минометный обстрел Донецка и Горловки
ВСУ совершили минометный обстрел Донецка и Горловки
Режим перемирия в трех провинциях Сирии нарушен боевиками
Режим перемирия в трех провинциях Сирии нарушен боевиками
Американский ПТРК Javelin назвали главной угрозой для Т-90А
Американский ПТРК Javelin назвали главной угрозой для Т-90А
В МИД России отреагировали на заявления посла США об авианосцах
В МИД России отреагировали на заявления посла США об авианосцах
Все могло пойти по-другому: как талантливый сын Дмитрий Донского уступил его неудачливому внуку
Все могло пойти по-другому: как талантливый сын Дмитрий Донского уступил его неудачливому внуку
Итальянский поход Суворова: почему полководец просил об отставке после побед
Итальянский поход Суворова: почему полководец просил об отставке после побед
США пригрозили России авианосцами. Чем ответим?
США пригрозили России авианосцами. Чем ответим?
В желании понравиться избирателям Соболь обманывает их, скрывая недвижимость и доходы
В желании понравиться избирателям Соболь обманывает их, скрывая недвижимость и доходы
Домашнее Все >
Когда и чем опрыскивать плодовые деревья весной?
Деревья и кустарники
Когда и чем опрыскивать плодовые деревья весной?
Характеристика сортов клубники "Медовое лето" и земляники "Медовый вкус"
Плодовые
Характеристика сортов клубники "Медовое лето" и земляники "Медовый вкус"
Пять красивых многолетних цветов для посадки около забора
Ландшафтный дизайн
Пять красивых многолетних цветов для посадки около забора
Как очистить садовые инструменты от ржавчины
Советы
Как очистить садовые инструменты от ржавчины
Апрель: работы в саду. Советы новичкам-садоводам
Садоводство, цветоводство, рецепты
Апрель: работы в саду. Советы новичкам-садоводам
Весна для газона - горячая пора
Ландшафтный дизайн
Весна для газона - горячая пора
Курьер "Яндекс.Еды" умер от сердечного приступа после 10 часов работы
Курьер "Яндекс.Еды" умер от сердечного приступа после 10 часов работы
Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху
Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху
Отгремел концерт Лободы в Таллине
Отгремел концерт Лободы в Таллине
Что надели женщины "Игры Престолов" перед битвой
Что надели женщины "Игры Престолов" перед битвой
Какие мужские привычки женщины не любят
Какие мужские привычки женщины не любят
"Осторожно, Собчак" - Ксения берет интервью у Ольги Бузовой
"Осторожно, Собчак" - Ксения берет интервью у Ольги Бузовой
Валерия больше всех летает на самолете
Валерия больше всех летает на самолете
Что делать, если женщина на 10 лет старше мужчины?
Что делать, если женщина на 10 лет старше мужчины?
Через пять лет появится CRISPR-еда
Через пять лет появится CRISPR-еда
Пластические хирурги сумели сформировать "кубики" из жира
Пластические хирурги сумели сформировать "кубики" из жира
Мужское Все >
Осень. Рыбалка. Трофейная щука
Осень. Рыбалка. Трофейная щука
Женщина побила полицейского рыбой
Женщина побила полицейского рыбой
Как правильно хранить зимние вещи
Как правильно хранить зимние вещи
Белый цвет в интерьере: правила применения
Белый цвет в интерьере: правила применения
Как преобразить ванную комнату без ремонта?
Как преобразить ванную комнату без ремонта?
Как создать мини-огород на балконе
Как создать мини-огород на балконе
Когда лучше начинать ремонт?
Когда лучше начинать ремонт?
Как влияет спорт на эмоциональное состояние человека
Новости спорта
Как влияет спорт на эмоциональное состояние человека
Пять причин пить воду
Новости спорта
Пять причин пить воду
Упражнения для похудения в домашних условиях
Новости спорта
Упражнения для похудения в домашних условиях
Основные принципы диеты для набора веса
Новости спорта
Основные принципы диеты для набора веса
Белково-углеводное окно после спортивных тренировок
Новости спорта
Белково-углеводное окно после спортивных тренировок
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Ближний Восток
С-400 Турции не по карману - мнение

Зачем Реджеп Эрдоган приезжал к Владимиру Путину? Что мог просить и предложить взамен? Каково сейчас положение Эрдогана и Турции в целом? Какова роль США и ЕС в турецкой политической жизни? Почему постоянно поднимается тема С-400? И что нового по Сирии? Обо всем этом "Правде.Ру" рассказал специалист по российско-турецким отношениям.

С-400 Турции не по карману - мнение
Итоги выборов на Украине: лучше "кот в мешке", чем "свиньи у корыта"
Новости Украины
Итоги выборов на Украине: лучше "кот в мешке", чем "свиньи у корыта"
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Прибалтика
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Эксперт: "Жестокий торг" КНДР и США Россия не остановит
Дальний Восток
Эксперт: "Жестокий торг" КНДР и США Россия не остановит
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Кто стоит за терактами в Шри-Ланке?
Южная Азия
Кто стоит за терактами в Шри-Ланке?
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Новости Украины
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Власть Эрдогану дали курды. Теперь отбирают?
Ближний Восток
Власть Эрдогану дали курды. Теперь отбирают?
Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии
Прибалтика
Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии
США проигрывают России в Венесуэле
Южная Америка
США проигрывают России в Венесуэле
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ