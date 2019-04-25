Россиянка приставила нож к горлу ребенка, чтобы напугать бывшего мужа

Жительница Клина приставила нож к горлу своего ребенка, чтобы напугать этим поступком бывшего мужа. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
"Мама и папа уже полгода не живут вместе. Отец помогает, участвует в воспитании детей, встречается с ними. На последней такой встрече мать в порыве ревности решила таким образом напугать бывшего мужа", - написала она на своей странице в Instagram.
Ранее в сети появился видеоролик, на кадрах которого видно, как женщина приставляет нож к горлу одного из своих детей, а затем отпускает ребенка и начинает бить ножом по заднему стеклу стоявшего рядом автомобиля.
По словам Мишоновой, "мамино эмоциональное состояние очень настораживает", поэтому с семьей проводится вся необходимая работа, чтобы из-за конфликта родителей, дети больше не подвергались опасности.
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