Уроженцы Дагестана убили мужчину, который отказался танцевать лезгинку

В Севастополе сотрудники полиции задержали троих уроженцев Дагестана за организацию массовой драки и убийство. По информации правоохранителей, дагестанцы в драке зарезали мужчину за то, что он отказался танцевать лезгинку.
Позднее в МВД Дагестана пояснили ситуацию. В кафе во время празднования дня рождения вошли трое пьяных дагестанцев. Они заставили бармена включить лезгинку, а затем сказали мужчине, находившемуся у барной стойки, станцевать. После того как мужчина отказался от танца, дагестанцы начали заставлять танцевать его супругу. После этого началась драка.
В драке один из уроженцев Дагестана нанес мужчине несколько глубоких ножевых ран в район груди. Потерпевший скончался на руках жены еще до приезда "скорой".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о задержании опасного дагестанца, который подозревался в заказных убийствах сотрудников полиции, следственного комитета и других силовых ведомств. Преступника задержали в Ростовской области.
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