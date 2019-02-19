Названы пункты лжи Натальи Шиловой в расследовании Навального

Накануне Алексей Навальный опубликовал очередное расследование. Оно наделало много шума, хоть и оказалось липовым. Внимательные зрители обнаружили фотографию аж 2011 года, которую выдавали за свежую.

Информатор Навального, некая Наталья Шилова, представившаяся экс-сотрудницей «Московского школьника», рассказывала об ужасных условиях на производстве детского питания. В качестве доказательств она приводила фотографии. Однако зрители блогера ему уже не доверяют, поэтому решили сами проверить информацию.

Обнаружилось, что нашумевшее изображение унитаза сделано в 2011 году и является устаревшим мемом. Но Навальный, видимо, этого не знал.

Федеральное агентство новостей решило проверить ролик на другие фейковые вбросы. Обратившись к своим источникам, которые так или иначе знакомы с ситуацией, ФАН насчитало более 35 лживых утверждений!

Среди них присутствуют не только левые изображения. Например, Шилова заявляет, что работала на «Московском школьнике» 5 месяцев. Хотя на фото ее трудовой прекрасно видно, что проработала там она с февраля по апрель 2017 года.

Также информатор Навального в видео говорила о том, что предприятие «МШ» является подразделением комбината «Конкорд», однако это автономное юридическое лицо. Кроме того, Шилова уже два года не работает на производстве, поэтому не может располагать достоверными данными.

После того, как расследование уличили во лжи, Навальный, Соболь и другие соратники блогера ушли в подполье. Журналисты ФАН пытались выйти с ними на связь, но не смогли дозвониться.

Кроме того, ранее Любовь Соболь проводила расследование против комбината «Конкорд», который принадлежит Евгению Пригожину. Она обвинила бизнесмена в том, что якобы он виноват в заболевании детей кишечными инфекциями. На что предприниматель пригласил ведущую посетить производство, но она не ответила.

Сегодня Пригожин подтвердил факты встреч с Навальным и Соболь. Он рассказал, что блогер занимается шантажом. Он требует от бизнесмена 300 миллионов рублей. Взамен Навальный обещал прекратить расследования пищевых предприятий.

После их разговора в Петербург через две недели прибыла Соболь. Видимо, чтобы получить ответ от Пригожина. Он встретился с юристом ФБК, однако все также отказался давать денег.