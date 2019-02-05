Кемеровчанин воспитывал сына, привязывая его цепью к гире

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Кемеровской области, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчину обвиняют в истязании в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Следователи утверждают, что подозреваемый систематически избивал и издевался над своим 11-летним сыном, используя для этого любые, даже самые малозначительные поводы. В сообщении отмечают, что отец приковывал мальчика цепью к 16-килограммовой гире, если он поздно возвращался домой. Таким способом мужчина приучал сына к "правильной жизни". Из-за страха перед новыми издевательствами, ребенок заходил домой только поздним вечером, дождавшись когда выпившие родители уснут.

О происходящем стало известно, когда мальчик сбежал из дома. "Следователей насторожило, что родители заявили об исчезновении сына только через 4 дня. Мальчик был найден, но домой возвращаться отказался, сотрудникам правоохранительных органов он рассказал о побоях и о том, что отец держит его на цепи", - уточняют в полиции.

На данный момент ребенок изъят из семьи по собственному желанию, его поместили в приют. Медики установили у мальчика психическое расстройство из-за жестокого обращения отца.

Следствие планирует провести психолого-психиатрическую экспертизу мужчины и дать юридическую оценку бездействию матери. Расследование дела продолжается, заключают следователи.

Читайте также: Кубанским сиротам купили бывшие тюремные бараки по цене квартир

В Роскомнадзоре ответили на расследование о "секретной космической станции"

Под Одессой конь "вернул" полиции подозреваемого в преступлении