Катастрофа в Генуе: СМИ сообщили о гибели десятков людей

Десятки людей погибли в результате обрушения моста близ Генуи в Италии, при этом многие еще находятся под обломками.

Речь идет о мосте Моранди на автомагистрали A10 в Генуе, построенном в шестидесятых годах прошлого века над рекой Полцевера. Он соединял районы Генуи Сампьердарена и Корнильяно. Его длина составляла 1182 метра.

По данным итальянского телеканала Rai News 24, случившееся привело к повреждению газовых труб и утечке газа.

RT сообщает, что в результате обрушения моста также повреждены около десятка автомобилей.

На месте находятся пожарные, скорая помощь и правоохранительные органы. Спасатели ищут людей с помощью специально обученных собак.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Тонинелли назвал случившееся "огромной трагедией".

Источник фото: rainews.it

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