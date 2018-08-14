Катастрофа в Генуе: СМИ сообщили о гибели десятков людей

Десятки людей погибли в результате обрушения моста близ Генуи в Италии, при этом многие еще находятся под обломками.
Речь идет о мосте Моранди на автомагистрали A10 в Генуе, построенном в шестидесятых годах прошлого века над рекой Полцевера. Он соединял районы Генуи Сампьердарена и Корнильяно. Его длина составляла 1182 метра.
По данным итальянского телеканала Rai News 24, случившееся привело к повреждению газовых труб и утечке газа.
RT сообщает, что в результате обрушения моста также повреждены около десятка автомобилей.
На месте находятся пожарные, скорая помощь и правоохранительные органы. Спасатели ищут людей с помощью специально обученных собак.
Министр инфраструктуры и транспорта Италии Тонинелли назвал случившееся "огромной трагедией".
Источник фото: rainews.it
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