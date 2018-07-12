Пассажиры рейса из Сочи летели в "море вина"

Маленькое чудо случилось с пассажирами рейса Сочи — Санкт-Петербург. Самый обычный полет вдруг уже на посадке заиграл новыми красками. Счастье пришло откуда не ждали — а точнее сверху, с крыши самолета. Во время посадки на пассажиров закапала красная жидкость, по цвету и запаху напоминающая красное вино.
Стоит отметить, что растерялись в нестандартной ситуации немногие. Так, некоторые даже достали пакеты, бутылки и прочую утварь, чтобы наполнить их и предотвратить небольшой потом или, возможно, продолжить отдыхать.
"Чье вино?", "Да на стены же льется", "Вино, вино!", "Рот открывайте!" раздается за кадром видеозаписи, сделанной одним из пассажиров рейса. Кто-то, судя по всему, оператор, даже нецензурно выражается — непонятно только, какими именно эмоциями вызваны его слова.
Любопытно, что никто так и не дал пассажирам объяснения, что это за жидкость и почему она вдруг ни с того ни с сего начала капать на пассажиров откуда-то сверху. Остается лишь догадываться, взаправду ли это было вино и откуда оно могло там взяться. Сотрудники авиакомпании, кстати, предложили тем пассажирам, на кого попали капли загадочной жидкости, постирать одежду в служебных стиральных машинах.
И стоило поторопиться, ведь красное вино плохо отстирывается.
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