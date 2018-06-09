Уличные кидалы придумали к ЧМ-2018 новые "разводки"

Фото: Forodom.ru/Коммерсантъ

На десятках туристических площадках тех городов России, где пройдет чемпионат мира по футболу-2018, буквально объявлена охота на иностранцев. У уличных "кидал" есть десятки способов "развести" человека на деньги. Самые наглые, например, те, кто разодеты в костюмы особ королевских кровей или же персонажей из популярных мультфильмов. Они предлагают сфотографироваться иностранцам. После снимка они выхватывают у незадачливых туристов деньги и скрываются в толпе.

Существует и другая категория вымогателей — мошенники с разнообразными птицами и зверушками. Такие сажают ничего не подозревающему туристу на плечи или на руки животинку, и предлагают сделать с ней фото. Порой они бывают очень настойчивы. После того, как турист сделает фотографию, лишь бы отвязаться от назойливого мошенника, с него нагло начинают требовать баснословные деньги.

В такую ситуацию может попасть абсолютно любой турист, приехавший в Москву. Безопаснее всего будет, конечно, перемещаться по городу большой организованной туристической группой. Руководители таких групп чаще всего предупреждены об опасности и могут защитить от нее туристов, но вот иностранцам-одиночкам может прийтись очень и очень нелегко.

Конечно, тем, что попались в ловушки подобного рода, необходимо сразу же идти в полицию. Это касается не только гостей из других стран, но и россиян, которых излишне предприимчивые соотечественники также не прочь обмануть.

Учитывая, что болельщики, приехавшие поболеть за родную сборную в чужие пенаты, сами горячей крови, можно быть уверенным, что многие из них смогут дать мошенникам отпор, что, конечно же, приведет к потасовке.

Иностранные туристы со всего мира и россияне из всех точек нашей страны едут в Москву за приятными впечатлениями и хорошими воспоминаниями, но праздник им может испортить какой-нибудь один хитрый лицемер. Очень не хочется, чтобы подобного рода происшествие стало самым ярким впечатлением от поездки в Россию у немца, англичанина, или, допустим, француза.

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