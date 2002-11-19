Гиблые места Москвы нанесены на ее карту

Есть в Москве "гиблые места", где чаще обычного происходят аварии и несчастные случаи. По официальным данным столичного ГИБДД, в городе зарегистрировано более пятисот "бермудских треугольников", где с печальным постоянством бьются машины и попадают под колеса пешеходы. Большей частью причины таких происшествий хорошо известны: неудобные перекрестки, отсутствие дорожных знаков и переходов… Но некоторые случаи попахивают настоящей чертовщиной.

Патриаршие пруды

"Это произошло в конце октября, — рассказывает коренной москвич (в прошлом химик-технолог, а сейчас пенсионер) Николай Васильевич Листратов. — Уже темнело. Я ехал по Малой Бронной мимо бывших Патриарших прудов и вдруг ощутил приступ непонятного ужаса. В этот же момент моя старенькая "шестерка" заглохла, а прямо перед капотом из-под земли ударила как бы струя пара. После этого, образно выражаясь, у меня вообще очки вспотели от страха, так этот туманный столб походил в свете фар на призрачную фигуру человека. Привидение несколько раз взмахнуло руками и растаяло. А в небо поплыла цепочка небольших светящихся шариков, похожих на мыльные пузыри. На ватных ногах я вышел из машины — вдруг на дороге открытый канализационный колодец или еще что?… Но нет, перед капотом ровный асфальт без провалов и трещин. Откуда же пар, а тем более огненные пузыри?

Вернувшись домой, долго ломал над этим голову. А жена мне в шутку: "Это Воланд вернулся!" — и открыла томик Булгакова на первых страницах. Цитирую: "Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало… И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида".

Понимаю, что это литература, а происшедшее со мной — случайное совпадение с описанным у Булгакова эпизодом, но все равно на душе как-то скверно".

На месте Патриарших прудов в прошлом веке было Козлиное болото, о котором шла недобрая слава. Извозчики жаловались, что лошади там начинали хрипеть и "шарахались по неведомому страху". Объяснялось это выделениями болотного газа. Может быть, до сих пор в районе Патриарших из земли прорывается метан?

Другие гиблые места в Москве

"Гиблые зоны", где в столице чаще обычного регистрируются разного рода происшествия, действительно странным образом привязаны к местности определенного типа.

Фили и Кутузовский проспект занимают в черном списке инспекторов по безопасности дорожного движения одно из первых мест.

Между тем, как сообщают некоторые исследователи московской топонимики, название Фили произошло от слова "хвиль" (хилый, нездоровый). Таковой считалась когда-то пойма речушки Хвилки, протекавшей по южной окраине Москвы. Ее высушили и застроили в 30-е годы.

Улицы Моховая и Понизовская (названия говорят сами за себя) тоже держат высокую планку по числу дорожно-транспортных происшествий, непонятных обрывов коммуникационных сетей.

На улице Болотной наблюдались странные "шаровые молнии, вылетающие из-под земли" (очень похоже на "огненные пузыри", описанные Н. Листратовым).

Исследования геологов

Каким же образом давно высушенные болота связаны с авариями и загадочными явлениями? А все дело в том, что и сами они лишь следствие более глубинных (в самом прямом смысле этого слова) причин.

Как показали исследования геологов, Москва стоит на целой сети земных разломов, над которыми и протекают реки, ручьи, образовываются овраги и болота. Приборы показывают, что края этих разломов "дышат" (постоянно движутся относительно друг друга), потому и рвутся там чаще трубопроводы и телефонные кабели. И не только…

Происшествие на улице Осипенко

Тут стоит вспомнить трагическое происшествие, случившееся 25 декабря 1967 года на улице Осипенко.

25 декабря 1967 года примерно в 21 час 30 минут в Москве на улице Осипенко под домом N 77 корп. 1 один за другим грянуло два мощных взрыва. Пятиэтажное здание рухнуло, превратившись в груду обломков. Погибло много людей (по некоторым данным, около 200 человек). Очевидцев тех событий сегодня почти не осталось, но свидетельские показания сохранились.

Гудкова Н. И. (дом N 77, корп. 2, этаж 5):

"Я смотрела телевизор. Меня сбросило со стула. Телевизор подпрыгнул, как будто его кто-то подбросил. Доски в полу выгнулись вверх. Комод не упал, но развернулся. Надела валенки, чтобы выйти на улицу, тут еще раз тряхнуло… Стекла в нашем доме выбило даже с противоположной от взрыва стороны… На улице встретила мужчину — идет, держится за голову. Сказал, что его выбросило вместе с кушеткой с пятого этажа. Некоторых жильцов отбросило очень далеко — до (Краснохолмского) моста. Жутко было…"

Дроздова А. И. (дом N 77, корп. 2, этаж 2):

"Я стирала. Вдруг вода из ванны поднялась и выплеснулась вместе с бельем. Меня подбросило и ударило о стену. Пол в ванной вспучился. В комнате упали холодильник, телевизор, комод… Сына ударило о дверь и выбросило в коридор… Часть соседнего корпуса оказалась разрушенной. Некоторые блоки отбросило на окрестные улицы вместе с жильцами. Люди висели на деревьях. Одну женщину вместе с балконом зашвырнуло на Садовое кольцо…"

Специальная комиссия, расследовавшая трагическое происшествие, выдвинула несколько рабочих гипотез: диверсия, взрыв бомбы, сохранившейся со времен войны… В итоге был сделан вывод: "Произошел взрыв газа…"

"Эта версия, из-за которой, кстати, в Москве стали повсеместно устанавливать электрические плиты, притянута за уши, — считает исследователь Е. Барковский. — Следствие не пожелало обратить внимание на многие загадочные эффекты, совершенно невозможные при обычном взрыве. В зоне катастрофы на несколько мгновений словно исчезла гравитация.

По словам очевидцев, непосредственно видевших взрыв, линия разрыва дома пришлась чуть выше первого этажа. Все, что было выше, поднялось в воздух, зависло и лишь потом, рухнув, развалилось. Один из жителей каким-то образом был отброшен на Краснохолмский мост и не получил при этом никаких повреждений. Позднее он скончался от сердечного приступа. Также были зарегистрированы и другие случаи "мягкого приземления" людей, отброшенных на значительное расстояние. Некоторые жильцы из уцелевших квартир первого этажа утверждали, что во время взрыва их подняло к потолку, хотя об ударной волне в их закрытых неразрушенных комнатах не могло быть и речи…

Еще один любопытный факт, который не пожелала учесть в своих выводах комиссия: взорвавшийся дом был построен на месте булочной, которая в 30-х годах тоже загадочным образом была уничтожена, почти полностью провалившись под землю…"

Евгений Васильевич Барковский, геофизик по профессии, не смог пройти мимо этих странностей. Он предположил, что взрыв газа совершенно ни при чем, что причиной катастрофы на улице Осипенко послужили процессы в земных недрах, что дом стоял на разломе в геопатогенной зоне. Позднейшие исследования подтвердили эту догадку.

Согласно предположениям некоторых исследователей-геофизиков, события, подобные ЧП на улице Осипенко, объясняются локальными сейсмическими толчками — гравитационными взрывами. Причиной таких взрывов-землетрясений является "спонтанный сброс энергии недр по земным разломам…"

Опасные места на карте Москвы

Карта Москвы, на которую нанесены линии известных разломов земной коры и очерчены потенциально опасные места, где могут происходить загадочные "взрывы", уже давно существует.

По схеме видно, что одна из аномальных зон, к примеру, должна проявляться в районе станции метро "Полянка". И жизнь подтвердила справедливость прогнозов ученых.

25 июля 1988 года на Большой Полянке разрушилось здание школы N583. Очевидцы из соседнего дома показывают.

"Балкон был открыт, — говорит бывший военный Н. Зыков. — Я отчетливо услышал подземный гул. Подумал, что сейчас что-то произойдет, и пошел на балкон посмотреть. Тут дом качнуло, и у школы стала рушиться стена. Неужели землетрясение?…" "Была на балконе, — рассказывает 3. Заботима, — послышался шум, через несколько секунд взрыв, потом ухнуло — упала стена школы. Кирпичи летели до станции метро "Полянка". Как они могли отлетать так далеко?…" "Отчетливо услышала взрыв, — показала М. Иванова, — закачались люстры, зазвенела посуда… Такие взрывы и раньше происходили, иногда бывали вспышки — наверно, на заводе что-то взрывали…"

НПО "Астрофизика", на которое грешила М. Иванова, никакого отношения к взрывам не имело. В ее рассказе важна другая деталь — такие "взрывы" в этом районе уже бывали. И главное, этим не закончилось.

16 мая 1991 года примерно в 22 часа 21 минуту в Старомонетном переулке мощный взрыв разворотил дом N36 — это всего в 60 метрах от школы N583. И вновь очевидцы рассказывают странные вещи: был подземный гул, толчок, с мостовых на большой площади поднялась пыль и очень долго не могла осесть…

В 1997 году странное землетрясение па шоссе Энтузиастов. Разорван газопровод. По словам очевидцев, некоторые автомобили подбросило в воздух на большую высоту…

В подвале дома — предполагаемом очаге взрыва — находилось немало легковоспламеняющихся предметов, в том числе кипы бумаги. Все это осталось в сохранности. Следовательно, взорвалась не бомба — иначе непременно начался бы пожар.

Следствие вела московская прокуратура, но там так и не сумели объяснить странные перемещения предметов в пространстве: сорвалась с креплений и отлетела к другому дому решетка заграждения (учитывая ее ничтожную "парусность", это нельзя списать на воздействие ударной волны). По странным траекториям через крыши соседних домов разлетались кирпичи… Совершенно необъяснимо массовое повреждение окон в здании РСУ, которые от ударной волны были надежно прикрыты стеной…

А может, это землетрясения?

"Почему-то никто не подумал, что во всех этих чудесах виновато землетрясение, — рассказывал нам кандидат геолого-минералогических наук И. Яницкий. — Между тем многое указывало на естественные причины "взрыва" в Старомонетном переулке. Через несколько дней в окрестностях разрушенного дома в земле появилось несколько провалов. Один из них — во дворе печально знаменитой школы N 83. Обнаружились и трещины в асфальте, и разрывы трубопроводов…

Свидетельские показания подтверждают странное явление изменения силы тяжести в точках локальных землетрясений. Есть данные, что и в зоне масштабных землетрясений такие изменения тоже имеют место.

Во время Спитакского землетрясения, по рассказам очевидцев, в воздух поднимались и зависали пласты земли, дома, люди, автобусы и даже танк, оказавшийся над трещиной… В Казахстане в 1990 году при землетрясении тысячи тонн воды поднялись из Зайсанского озера…

Факты проявления отрицательных гравитационных импульсов во время катаклизмов фиксировались свидетелями неоднократно. Но в официальные научные отчеты они не попадали — слишком уж невероятны и, главное, необъяснимы с точки зрения господствующих геофизических теорий, которые отрицают возможность локального землетрясения, разрушающего лишь один дом.

Между тем именно гравитационные процессы могут объяснить и странные разрушения, и уж совершенно фантастические рассказы очевидцев об изменении веса предметов.

Но если по поводу гравитационных взрывов традиционная наука еще сомневается, то реальность "огненных пузырей", возникающих в земных недрах, уже признана.

Согласно современным учениям, энергия тектонических напряжений может высвобождаться не только через землетрясения, но и в виде электромагнитного излучения, линейных и шаровых молний. В ежегодном экологическом вестнике, выпускаемом в Новосибирске, говорится, что многочисленные огненные шары, беззвучные вспышки, наблюдаемые в последнее время над городом, — следствие активизации местной сети разломов кристаллических пород.

Такие "шарики", поднимающиеся по разломам, вполне способны отключить зажигание автомобильного двигателя, вызвать аварию, повлияв на водителя, перерезать телефонный кабель, взорвать газопровод — одним словом, они (как, впрочем, и любая молния) могут натворить в городе немало бед. Тем более что ни одно инженерное сооружение Москвы не рассчитано на это, и таких "даров" из-под земли никто не ждет.