Аномалии древних памятников

Многие археологические памятники окружены ореолом мистических преданий. И неспроста! По мнению исследователей, древние постройки нередко располагаются в аномальных зонах.

Подземный лабиринт в Воронежской области

Несколько лет назад в Воронежской области (где, кстати, находится известный Новохоперский тектонический разлом, в районе которого наблюдаются НЛО и хрономиражи), при раскопках Власовского кургана археологи обнаружили подземный лабиринт с очень узкими и низкими ходами.

По мнению ученых, построить эти туннели могли только существа ростом не выше 80 см и весом не более 25 кг, т. е. либо дети, либо карлики. В пещерах лежали останки животных, валялись угли — скорее всего, от факелов. Все указывало на то, что здесь совершались жертвоприношения. В центре подземелья был найден человеческий череп со следами трепанации.

В июле 2001 г. сюда прибыла группа археологов из Воронежского университета. Они разбили рядом с курганом палаточный лагерь, собираясь вести раскопки. Никто из местных жителей помогать ученым не согласился — они свято верили, что под землей живут племена карликов и их нельзя беспокоить. Однако исследователи, разумеется, аборигенов не послушали.

Вскоре в лагере начали происходить странные явления. По непонятным причинам разрядились аккумуляторы у всех технических устройств. А руководитель экспедиции Николай Прохоров нашел у себя в палатке невесть как туда попавшую лошадиную голову. Продолжать работу стало невозможно. Напуганные археологи несолоно хлебавши вернулись домой в Воронеж.

Крепость Аркаим под Челябинском

Крепость Аркаим под Челябинском — самый известный археологический памятник Урала. Сюда едут не только археологи и историки, но и разнообразные экстрасенсы, члены религиозных сект, а также жаждущие "просветления". Они стремятся подпитаться здешней энергетикой.

Однако вблизи развалин Аркаима немало мест, которые трудно назвать благоприятными. Так, у подножия горы Грачиная (Благодатная) лежит березовая роща, которую зовут Страшной. Стволы деревьев там почему-то искривлены у самого основания. Туристов, рискнувших остановиться среди берез на ночлег, охватывает беспричинный ужас.

На вершине горы Чика в скале есть необычная выемка. Если прислониться к ней и что-то прокричать, то звук многократно усиливается, резонируя с камнями. Здесь странная растительность: на фоне мелкой поросли выделяются полосы густой травы. А часть молодых березок на склоне и у подножия Чики сломаны или вырваны с корнем неведомой силой.

Кроме того, по отзывам разных людей, в этих местах наблюдаются загадочные свечения и НЛО, резкие скачки температуры и радиации, перепады электричества и магнитного поля, сбои в работе аппаратуры, изменения физического хода времени, мутации растительности. В определенные периоды года у туристов и исследователей ухудшается самочувствие, они впадают в измененное состояние сознания.

Пирамиды на Украине

Пирамиды встречаются по всей Украине. Недавно подобные сооружения обнаружили и под Луганском. На них случайно наткнулись школьники, копавшие огород. Позднее сюда нагрянули археологи. Они полагают, что находка представляет собой святилище бога Солнца, которому поклонялись древние обитатели этой земли. У них была своя языческая вера РУНВира.

Доктор исторических наук Виктор Клочко утверждает, что луганские пирамиды старше египетских — их возраст около 5000 лет! Но, в отличие от последних, они никогда не играли роль усыпальниц. Сюда приходили, чтобы творить молитву. Кроме того, возможно, пирамиды обладали целебными свойствами и обладают ими до сих пор. Так или иначе, сюда уже потянулись паломники. Остается лишь надеяться, что их не постигнет судьба жертв знаменитого египетского "проклятия фараонов".