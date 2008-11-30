Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Аномалии древних памятников

Непознанное » Аномальные зоны

Многие археологические памятники окружены ореолом мистических преданий. И неспроста! По мнению исследователей, древние постройки нередко располагаются в аномальных зонах.

Аномалии древних памятников

Подземный лабиринт в Воронежской области

Несколько лет назад в Воронежской области (где, кстати, находится известный Новохоперский тектонический разлом, в районе которого наблюдаются НЛО и хрономиражи), при раскопках Власовского кургана археологи обнаружили подземный лабиринт с очень узкими и низкими ходами.

По мнению ученых, построить эти туннели могли только существа ростом не выше 80 см и весом не более 25 кг, т. е. либо дети, либо карлики. В пещерах лежали останки животных, валялись угли — скорее всего, от факелов. Все указывало на то, что здесь совершались жертвоприношения. В центре подземелья был найден человеческий череп со следами трепанации.

В июле 2001 г. сюда прибыла группа археологов из Воронежского университета. Они разбили рядом с курганом палаточный лагерь, собираясь вести раскопки. Никто из местных жителей помогать ученым не согласился — они свято верили, что под землей живут племена карликов и их нельзя беспокоить. Однако исследователи, разумеется, аборигенов не послушали.

Вскоре в лагере начали происходить странные явления. По непонятным причинам разрядились аккумуляторы у всех технических устройств. А руководитель экспедиции Николай Прохоров нашел у себя в палатке невесть как туда попавшую лошадиную голову. Продолжать работу стало невозможно. Напуганные археологи несолоно хлебавши вернулись домой в Воронеж.

Крепость Аркаим под Челябинском

Крепость Аркаим под Челябинском — самый известный археологический памятник Урала. Сюда едут не только археологи и историки, но и разнообразные экстрасенсы, члены религиозных сект, а также жаждущие "просветления". Они стремятся подпитаться здешней энергетикой.

Однако вблизи развалин Аркаима немало мест, которые трудно назвать благоприятными. Так, у подножия горы Грачиная (Благодатная) лежит березовая роща, которую зовут Страшной. Стволы деревьев там почему-то искривлены у самого основания. Туристов, рискнувших остановиться среди берез на ночлег, охватывает беспричинный ужас.

На вершине горы Чика в скале есть необычная выемка. Если прислониться к ней и что-то прокричать, то звук многократно усиливается, резонируя с камнями. Здесь странная растительность: на фоне мелкой поросли выделяются полосы густой травы. А часть молодых березок на склоне и у подножия Чики сломаны или вырваны с корнем неведомой силой.

Кроме того, по отзывам разных людей, в этих местах наблюдаются загадочные свечения и НЛО, резкие скачки температуры и радиации, перепады электричества и магнитного поля, сбои в работе аппаратуры, изменения физического хода времени, мутации растительности. В определенные периоды года у туристов и исследователей ухудшается самочувствие, они впадают в измененное состояние сознания.

Пирамиды на Украине

Пирамиды встречаются по всей Украине. Недавно подобные сооружения обнаружили и под Луганском. На них случайно наткнулись школьники, копавшие огород. Позднее сюда нагрянули археологи. Они полагают, что находка представляет собой святилище бога Солнца, которому поклонялись древние обитатели этой земли. У них была своя языческая вера РУНВира.

Доктор исторических наук Виктор Клочко утверждает, что луганские пирамиды старше египетских — их возраст около 5000 лет! Но, в отличие от последних, они никогда не играли роль усыпальниц. Сюда приходили, чтобы творить молитву. Кроме того, возможно, пирамиды обладали целебными свойствами и обладают ими до сих пор. Так или иначе, сюда уже потянулись паломники. Остается лишь надеяться, что их не постигнет судьба жертв знаменитого египетского "проклятия фараонов".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы курган воронеж украина луганск челябинск археология паломничество воронежская область
Новости
WP: Зеленский не смог убедить Байдена в возможности "полной победы" над Россией
Столтенберг: Россия намерена заморозить украинский конфликт, чтобы потом начать наступление
Ходаковский призвал прислушиться к сердцу: Мы несëм зло – это факт
В Германии обратили внимание на попытку сбыть ВСУ устаревшую военную технику
Рогозин сказал, что Украина ответит за его товарищей
Косметолог объяснила, что инъекции ботокса можно делать с 25 лет: борьба с мимическими морщинами
Ведущий Fox News о Зеленском: "Иностранный диктатор в спортивном костюме"
Зеленский о дружбе Украины с Африкой, Индией и Китаем: уже перезагружаем отношения
Специалисты раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в Москве: технолог и архитектор 1С
Зеленский: Украина будет расширять географию своего влияния в мире при помощи специального агентства
Популярное
РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов

Лётчиком сбитого вертолёта Ми-8 стал Владислав Гулов.

РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
"Головокружительный скандал": евродепутаты просят проверить семью главы Еврокомиссии
Президент США Байден допускает "героическую гибель" Зеленского
Одно слово Сталина создало Великую Польшу Сергей Лебедев Знак зодиака 23 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Евсеев заявил, что ВС РФ формируют мощную армию для прорыва и победы над ВСУ в 2023 году
Генерал Гурулёв: Путин начал важный этап спецоперации, который приведёт к победе
Подоляка заявил, что БПЛА ВС РФ не сбить ракетами ЗРК MIM-104 Patriot
Подоляка заявил, что БПЛА ВС РФ не сбить ракетами ЗРК MIM-104 Patriot
Последние материалы
Столтенберг: Россия намерена заморозить украинский конфликт, чтобы потом начать наступление
Ходаковский призвал прислушиться к сердцу: Мы несëм зло – это факт
В Германии обратили внимание на попытку сбыть ВСУ устаревшую военную технику
Золотой век усадьбы Салтыковых-Чертковых возвращается
Рогозин сказал, что Украина ответит за его товарищей
Косметолог объяснила, что инъекции ботокса можно делать с 25 лет: борьба с мимическими морщинами
Мумия, которая умела ходить
Ведущий Fox News о Зеленском: "Иностранный диктатор в спортивном костюме"
Зеленский о дружбе Украины с Африкой, Индией и Китаем: уже перезагружаем отношения
Специалисты раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в Москве: технолог и архитектор 1С
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников