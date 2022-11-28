Замки Львовщины: замурованная жена алхимика и шляхтич с ножом в сердце

У каждого старинного замка есть свои легенды, где мистика тесно переплетена с реальными историческими событиями. Исключением не стали два замка, расположенных на Львовщине — Подгорецкий и Олесский.

Убивал ли муж Марию?

Подгорецкий замок был построен в середине XVII века в одноимённом селе Подгорцы (ныне Бродовский район) по указанию коронного гетмана Станислава Конецпольского, купившего эти земли у рода Подгорецких, которым, в свою очередь, они были пожалованы польским королём Владиславом Ягайло III.

На протяжении нескольких столетий обитатели замка и окрестные жители время от времени видят здесь полупрозрачный образ женщины в белых одеждах с чёрным лицом. По преданию, это Мария Констанция, урождённая Любомирская, молодая жена польского магната — гетмана Северина Ржевуского.

Тот стал хозяином замка и окрестных сёл в 1787 году, после кончины своего отца Вацлава Ржевуского. По слухам, гетман был по натуре мрачен и нелюдим, а вот его супруга, сорока годами моложе мужа, была совсем другой — доброй и кроткой. Она помогала нищим и убогим, лечила больных крестьян… Почему-то молодая женщина обожала белые платья, за что её ещё при жизни прозвали Белой Пани.

Про Ржевуского говаривали, что он увлекался алхимическими опытами и проводил массу времени в подземельях замка, надеясь отыскать эликсир бессмертия. При этом, гетман очень быстро постарел. А вот над Марией, напротив, годы как будто не были властны: её внешность, казалось, с возрастом не менялась.

Ржевуский решил, что жена каким-то образом получила доступ к чудодейственному эликсиру. И, наверняка, вечная молодость ей понадобилась, чтобы развлекаться с любовниками из челяди… Видимо, к тому времени гетман помутился рассудком. Безумец заточил благоверную в подземный каземат и принялся выпытывать у неё секрет зелья. Разумеется, Марии нечего было сказать. Возможно, вся её тайна заключалась в том, что она относилась к окружающим с добротой и любовью…

Разумеется, гетман не поверил жене. В припадке злобы он набросился на неё и убил. А потом приказал слугам замуровать труп в стену в дальнем конце подземелья. Слуги боялись хозяина, никто не стал возражать или обращаться к властям, не те были времена… С тех пор в окрестностях замка и объявился призрак, который так и стали называть — Белой Пани.

Впрочем, по официальным данным, прожила Мария Констанция достаточно долго, и умерла своей смертью. Но на легенду о привидении это никак не повлияло.

Король, рождённый в грозу

Олесский замок, расположенный на окраине поселка Олеско Золочёвского района, был построен ещё в XIII столетии на перекрёстке торговых путей из Валахии и Венгрии на Волынь и считается одним из старейших в Галиции.

В связи с многочисленными набегами и восстаниями эти земли многократно переходили из рук в руки. В начале XVII столетия владельцем замка стал вельможа русского происхождения, воевода Иван (Ян) Данилович, женившийся на дочери коронного гетмана Станислава Жолкевского — Софии Жолкевской.

Замок известен в первую очередь тем, что здесь появился на свет будущий король Речи Посполитой, полководец и великий князь Литовский, Ян III Собеский. Это случилось 17 августа 1629 года, во время набега крымских татар. В одной из комнат замка разрешилась от бремени дочь Ивана Даниловича и Софии Жолкевской — София Теофила Данилович, бывшая замужем за польским магнатом Якубом Собеским.

По преданию, в ту ночь была страшная гроза, и молния, влетев в окно, расколола пополам мраморный стол, на который положили младенца. Но тот остался жив и здоров. Возможно, это было некое знамение, предвещавшее новорожденному великую славу — ведь, войдя в зрелый возраст, он успешно боролся с теми же татарами… А Олесский замок он впоследствии сделал своей резиденцией и очень любил там бывать.

Кстати, молния ударила в здание ещё раз, в 1951 году. Начался большой пожар, но всё же замок устоял. За свою историю эти стены умудрились пережить несколько пожаров, а в прошлом столетии и землетрясение, которое, впрочем, привело постройку в упадок. В замке не раз велись реставрационные работы. Сейчас там размещается музей.

Смерть от несчастной любви

Что же касается потусторонних легенд, то поговаривают об обитающем здесь духе шляхтича Адама Жолкевского. Юноша якобы влюбился в дочь тогдашнего владельца замка — Мариану Данилович.

Судя по фамилиям, они находились между собой в каком-то родстве — вероятно, кузены. Может, это и сыграло роковую роль в драматической истории, а может, шляхтич был не так богат и родовит, как хотелось бы родителям его возлюбленной.

Рассказывают, что Адам попросил у отца девушки её руки, но тот отказал. Услышав отказ, пылко влюблённый Жолкевский прямо на месте вонзил себе в сердце нож… Его даже не похоронили — просто сбросили труп в болото. Теперь душа несчастного никак не может уйти в иной мир и беспокоит нынешних обитателей замка…