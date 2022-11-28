У каждого старинного замка есть свои легенды, где мистика тесно переплетена с реальными историческими событиями. Исключением не стали два замка, расположенных на Львовщине — Подгорецкий и Олесский.
Подгорецкий замок был построен в середине XVII века в одноимённом селе Подгорцы (ныне Бродовский район) по указанию коронного гетмана Станислава Конецпольского, купившего эти земли у рода Подгорецких, которым, в свою очередь, они были пожалованы польским королём Владиславом Ягайло III.
На протяжении нескольких столетий обитатели замка и окрестные жители время от времени видят здесь полупрозрачный образ женщины в белых одеждах с чёрным лицом. По преданию, это Мария Констанция, урождённая Любомирская, молодая жена польского магната — гетмана Северина Ржевуского.
Тот стал хозяином замка и окрестных сёл в 1787 году, после кончины своего отца Вацлава Ржевуского. По слухам, гетман был по натуре мрачен и нелюдим, а вот его супруга, сорока годами моложе мужа, была совсем другой — доброй и кроткой. Она помогала нищим и убогим, лечила больных крестьян… Почему-то молодая женщина обожала белые платья, за что её ещё при жизни прозвали Белой Пани.
Про Ржевуского говаривали, что он увлекался алхимическими опытами и проводил массу времени в подземельях замка, надеясь отыскать эликсир бессмертия. При этом, гетман очень быстро постарел. А вот над Марией, напротив, годы как будто не были властны: её внешность, казалось, с возрастом не менялась.
Ржевуский решил, что жена каким-то образом получила доступ к чудодейственному эликсиру. И, наверняка, вечная молодость ей понадобилась, чтобы развлекаться с любовниками из челяди… Видимо, к тому времени гетман помутился рассудком. Безумец заточил благоверную в подземный каземат и принялся выпытывать у неё секрет зелья. Разумеется, Марии нечего было сказать. Возможно, вся её тайна заключалась в том, что она относилась к окружающим с добротой и любовью…
Разумеется, гетман не поверил жене. В припадке злобы он набросился на неё и убил. А потом приказал слугам замуровать труп в стену в дальнем конце подземелья. Слуги боялись хозяина, никто не стал возражать или обращаться к властям, не те были времена… С тех пор в окрестностях замка и объявился призрак, который так и стали называть — Белой Пани.
Впрочем, по официальным данным, прожила Мария Констанция достаточно долго, и умерла своей смертью. Но на легенду о привидении это никак не повлияло.
Олесский замок, расположенный на окраине поселка Олеско Золочёвского района, был построен ещё в XIII столетии на перекрёстке торговых путей из Валахии и Венгрии на Волынь и считается одним из старейших в Галиции.
В связи с многочисленными набегами и восстаниями эти земли многократно переходили из рук в руки. В начале XVII столетия владельцем замка стал вельможа русского происхождения, воевода Иван (Ян) Данилович, женившийся на дочери коронного гетмана Станислава Жолкевского — Софии Жолкевской.
Замок известен в первую очередь тем, что здесь появился на свет будущий король Речи Посполитой, полководец и великий князь Литовский, Ян III Собеский. Это случилось 17 августа 1629 года, во время набега крымских татар. В одной из комнат замка разрешилась от бремени дочь Ивана Даниловича и Софии Жолкевской — София Теофила Данилович, бывшая замужем за польским магнатом Якубом Собеским.
По преданию, в ту ночь была страшная гроза, и молния, влетев в окно, расколола пополам мраморный стол, на который положили младенца. Но тот остался жив и здоров. Возможно, это было некое знамение, предвещавшее новорожденному великую славу — ведь, войдя в зрелый возраст, он успешно боролся с теми же татарами… А Олесский замок он впоследствии сделал своей резиденцией и очень любил там бывать.
Кстати, молния ударила в здание ещё раз, в 1951 году. Начался большой пожар, но всё же замок устоял. За свою историю эти стены умудрились пережить несколько пожаров, а в прошлом столетии и землетрясение, которое, впрочем, привело постройку в упадок. В замке не раз велись реставрационные работы. Сейчас там размещается музей.
Что же касается потусторонних легенд, то поговаривают об обитающем здесь духе шляхтича Адама Жолкевского. Юноша якобы влюбился в дочь тогдашнего владельца замка — Мариану Данилович.
Судя по фамилиям, они находились между собой в каком-то родстве — вероятно, кузены. Может, это и сыграло роковую роль в драматической истории, а может, шляхтич был не так богат и родовит, как хотелось бы родителям его возлюбленной.
Рассказывают, что Адам попросил у отца девушки её руки, но тот отказал. Услышав отказ, пылко влюблённый Жолкевский прямо на месте вонзил себе в сердце нож… Его даже не похоронили — просто сбросили труп в болото. Теперь душа несчастного никак не может уйти в иной мир и беспокоит нынешних обитателей замка…
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