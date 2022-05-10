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Автор Ирина Шлионская

Российский фантаст Чернобров встречался с путешественником во времени

Непознанное » Прошлое

Одним из проектов известного российского уфолога и исследователя паранормальных явлений, руководителя научно-исследовательского объединения "Космопоиск" Вадима Александровича Черноброва, который "по совместительству" являлся еще сотрудником МАИ и специалистом по ракетостроению, была работа над… машиной времени. Правда надолго отправить кого-то в прошлое ему с коллегами так и не удалось. Но зато однажды он встретил человека, который утверждал, что явился в Советский Союз… из будущего!

Российский фантаст Чернобров встречался с путешественником во времени

Застрявший в советском прошлом

Дело было в 1985 году в Москве.

"…Этот человек подошёл и сказал: "Я прилетел сюда на машине времени!” — вспоминает Чернобров. — Он сказал, что знал, что я — единственный человек, который не будет смеяться над его рассказом, поскольку он в детстве читал мою книгу о машине времени… Эта фраза меня отправила в ступор, потому что я тогда не написал ещё ни одной книги, ни одной статьи о машине времени…"

Пожилой мужчина назвался Евгением Иосифовичем Гайдучеком, жителем города Жирновска Волгоградской области. Он поведал Черноброву свою удивительную историю. Мол, он родом из XXIII века. Подростком решил "угнать" агрегат для путешествий во времени и вместе с подружкой отправиться в прошлое… Они оказались в 30-х годах ХХ века, но тут их транспортное средство потерпело аварию. Энергии машины могло хватить для отправки назад лишь одного человека, и Женя послал туда подружку…

На помощь ему из родной эпохи так никто не явился. Вскоре нашлись люди, усыновившие мальчишку, и он начал новую жизнь в советской стране… Как и многие советские граждане, окончил школу, отслужил в армии, поступил в вуз… Воевал на фронте. После войны завёл семью, работал в "родном" городе библиотекарем, параллельно увлекался искусством, поэзией, историей, основал местный краеведческий музей. Но о своей "предыдущей" жизни Евгений не забыл.

От Ельцина до машины времени

Вспомним, что в 1985-м ещё только начиналась перестройка. После встречи с Чернобровым Гайдучек прожил не так долго, скончался в 1991 году.

Исследователь хранил у себя четыре магнитофонные катушки с записями его рассказов. Евгений Иосифович много говорил о грядущих событиях, в том числе и о таких, которые в ту эпоху казались просто невероятными:

"Однозначно в президенты изберут Ельцина, это всем понятно. Горбачёв уйдёт, СССР распадётся, война между армянами и азербайджанцами продолжится, но при этом ещё подошли вплотную к войне Молдавия, Грузия, Чечено-Ингушетия, Средняя Азия… Тут ещё Украина как зубная боль…"

Каждый раз, когда означенные события происходили, Чернобров вспоминал "пророчества" Гайдучека и говорил: "Сбылось". Сбылось и предсказание того, что исследователь напишет книгу о машине времени. Более того, он несколько раз упомянул в ней самого Евгения Иосифовича.

Страна технологий

Когда случился Майдан, началась война в Донбассе, Вадим Александрович сразу же вспомнил слова своего покойного знакомого об Украине. Правда в записях Гайдучека напрямую не говорилось о том, чем закончится эта ситуация.

Дело в том, что Евгений Иосифович в разговорах никогда не утверждал, что до попадания в прошлое жил именно в России. Хотя Россию он упоминал и родной язык его был русским.

Также из его речей можно сделать выводы, что его государство обладало передовыми технологиями и высоким уровнем образования. Это внушает определённый оптимизм.

Увы, сам Вадим Александрович Чернобров безвременно ушёл из жизни в мае 2017 года. Так что сведений о таинственном госте из будущего осталось очень мало.

Кстати, сохранились их совместные фотографии. Во всяком случае есть доказательства того, что Гайдучек являлся совершенно реальным человеком, а не каким-то вымышленным персонажем.

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Физики строят машину времени
Редактор: Елена Тимошкина
Темы ссср украина
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