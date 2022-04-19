EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

В Британии стали исчезать привидения

Непознанное » Аномальные зоны

Великобритания всегда считалась страной привидений. Там имеется масса замков, гостиниц и просто домов, где якобы водятся потусторонние обитатели. Но в последнее время, похоже, этой репутации приходит конец. По крайней мере, так считает известный исследователь паранормальных явлений доктор Пол Ли из Фэйрстеда, Норфолк.

В Британии стали исчезать привидения

"Ничего такого не наблюдали…"

По сообщению издания Daily Star, вот уже более двух лет Ли пытается через приложение в своём смартфоне связаться с обитателями тех мест, где традиционно наблюдают призраков, и выяснить, не присутствует ли там какая-либо паранормальная активность.

"На данный момент я получил почти 800 ответов, но даже владельцы и персонал таких прежде часто посещаемых привидениями мест, как замок Конисбро в Южном Йоркшире, отель Ettington Park в Стратфорде (который считается одним из самых "призрачных" в Великобритании) или "Фортнум и Мейсон” на Пикадилли, утверждают, что они ничего такого не наблюдали за последние несколько лет", — сетует эксперт.

А где мистификации?

Это выглядит странным, так как на призраках всегда удавалось неплохо заработать. Места, связанные со слухами о привидениях, неизменно становились приманкой для туристов. Случалось, даже владельцы старинных замков отдавали часть апартаментов под экскурсии для любопытных посетителей. А ночь в "отеле с привидением" стоит обычно куда дороже, чем номер в обычной гостинице.

Между тем хозяева, администрация и персонал таких объектов нередко всячески "подогревают" мистический флёр, которым те окружены.

Известны случаи, когда потенциальным посетителям и постояльцам скармливали вымышленные истории о духах, которых на самом деле там никогда не было. А самые креативные даже организовывали "представления" с шумами и переодеваниями, чтобы убедить туристов в наличии привидений.

Ушли или перестали быть трендом?

Доктор Ли полагает, что призраки, которые раньше водились в тех или иных местах, либо никак себя не проявляют, либо ушли оттуда. Ведь считается, что если дух "застрял" в физическом мире, значит, что-то не пускает его "на ту сторону", либо в этом месте он получает какую-то энергетическую подпитку, которая его там удерживает.

"Возможно, у духов изначально был естественный источник энергии, который со временем иссяк, оставив их без резервов для проявления", — считает исследователь.

В то же время Ли думает, что фантомов можно вернуть назад, чтобы владельцы "замков с привидениями" не теряли свой доход и чтобы такие объекты продолжали привлекать туристов.

"Возможно, призраков можно перезаряжать, — говорит он. — Иногда вы слышите истории о призраках, внезапно появляющихся снова после многолетнего отсутствия".

Может, доктор знает, о чём толкует, когда упоминает о "перезарядке" потусторонних сущностей, ведь у него есть степень в области ядерной физики. Или просто люди стали терять интерес к призракам, поскольку информации о них стало слишком много, и в основном вся она однообразная? Вот хозяева и гиды и решили больше не заморачиваться с "призрачными" программами и не поддерживать мистические слухи?

В общем, сами выбирайте, какая версия вам больше по душе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

"Звонки": 15 лет кошмара
Редактор: Людмила Черткова
Темы великобритания
Sberbank
Новости
Бывший зампред правительства Дагестана Юсуфов освобождён из колонии по УДО
Журналист Fox News: из-за Байдена Саудовская Аравия "не отвечает на звонки" США
Американский эксперт: в Киеве может погибнуть 135 тысяч человек
Садальский и Кравченко влепили "пощёчину НАТО" на гастролях в Белоруссии
Хабек: поставки танков в Киев могут превратить Германию в "мишень" для Москвы
В Госдуме намерены добиться возбуждения дела против Тинькова за оскорбление РФ
Коммунисты предложили сделать государственным флаг СССР
В Донбасс отправился отряд добровольцев из Чечни — Кадыров
Медведев: Россия должна быть готова к агрессивным действиям НАТО
Bloomberg: конфликт на Украине может стать губительным для альянса демократий
Популярное
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"

Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".

Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Мир. Новости мира
Экс-советник правительства Британии: РФ может атаковать военную базу НАТО
Военные новости
Россия начала новое наступление в Донбассе
Ирина Шлионская В Британии стали исчезать привидения Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как американцы советские фильмы "перекраивали" Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Космическое партнёрство будет крепнуть в рамках РИК Усам Оздемиров
Силовые структуры
Маскировать оружие бесполезно: Россия раскусила уловку НАТО на Украине
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Мир. Новости мира
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Последние материалы
Американский эксперт: в Киеве может погибнуть 135 тысяч человек
В Британии стали исчезать привидения
Садальский и Кравченко влепили "пощёчину НАТО" на гастролях в Белоруссии
Хабек: поставки танков в Киев могут превратить Германию в "мишень" для Москвы
В Госдуме намерены добиться возбуждения дела против Тинькова за оскорбление РФ
Как американцы советские фильмы "перекраивали"
Коммунисты предложили сделать государственным флаг СССР
В Центральном академическом театре Российской Армии состоялось открытие патриотического смотра-конкурса #ЯГОРЖУСЬ
Медведев: Россия должна быть готова к агрессивным действиям НАТО
В Донбасс отправился отряд добровольцев из Чечни — Кадыров
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников