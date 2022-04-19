В Британии стали исчезать привидения

Великобритания всегда считалась страной привидений. Там имеется масса замков, гостиниц и просто домов, где якобы водятся потусторонние обитатели. Но в последнее время, похоже, этой репутации приходит конец. По крайней мере, так считает известный исследователь паранормальных явлений доктор Пол Ли из Фэйрстеда, Норфолк.

"Ничего такого не наблюдали…"

По сообщению издания Daily Star, вот уже более двух лет Ли пытается через приложение в своём смартфоне связаться с обитателями тех мест, где традиционно наблюдают призраков, и выяснить, не присутствует ли там какая-либо паранормальная активность.

"На данный момент я получил почти 800 ответов, но даже владельцы и персонал таких прежде часто посещаемых привидениями мест, как замок Конисбро в Южном Йоркшире, отель Ettington Park в Стратфорде (который считается одним из самых "призрачных" в Великобритании) или "Фортнум и Мейсон” на Пикадилли, утверждают, что они ничего такого не наблюдали за последние несколько лет", — сетует эксперт.

А где мистификации?

Это выглядит странным, так как на призраках всегда удавалось неплохо заработать. Места, связанные со слухами о привидениях, неизменно становились приманкой для туристов. Случалось, даже владельцы старинных замков отдавали часть апартаментов под экскурсии для любопытных посетителей. А ночь в "отеле с привидением" стоит обычно куда дороже, чем номер в обычной гостинице.

Между тем хозяева, администрация и персонал таких объектов нередко всячески "подогревают" мистический флёр, которым те окружены.

Известны случаи, когда потенциальным посетителям и постояльцам скармливали вымышленные истории о духах, которых на самом деле там никогда не было. А самые креативные даже организовывали "представления" с шумами и переодеваниями, чтобы убедить туристов в наличии привидений.

Ушли или перестали быть трендом?

Доктор Ли полагает, что призраки, которые раньше водились в тех или иных местах, либо никак себя не проявляют, либо ушли оттуда. Ведь считается, что если дух "застрял" в физическом мире, значит, что-то не пускает его "на ту сторону", либо в этом месте он получает какую-то энергетическую подпитку, которая его там удерживает.

"Возможно, у духов изначально был естественный источник энергии, который со временем иссяк, оставив их без резервов для проявления", — считает исследователь.

В то же время Ли думает, что фантомов можно вернуть назад, чтобы владельцы "замков с привидениями" не теряли свой доход и чтобы такие объекты продолжали привлекать туристов.

"Возможно, призраков можно перезаряжать, — говорит он. — Иногда вы слышите истории о призраках, внезапно появляющихся снова после многолетнего отсутствия".

Может, доктор знает, о чём толкует, когда упоминает о "перезарядке" потусторонних сущностей, ведь у него есть степень в области ядерной физики. Или просто люди стали терять интерес к призракам, поскольку информации о них стало слишком много, и в основном вся она однообразная? Вот хозяева и гиды и решили больше не заморачиваться с "призрачными" программами и не поддерживать мистические слухи?

В общем, сами выбирайте, какая версия вам больше по душе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен