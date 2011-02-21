Более полувека назад неподалеку от реки Иордан археологи обнаружили башню конической формы высотой 8,5 и 9 метров в диаметре. Сооружение, построенное в период раннего неолита (IX тысячелетие до нашей эры), было совершенно не похоже на другие строения древнейшего Иерихона. С какой целью была возведена Иерихонская башня, до сих пор остается неизвестным. Очередная попытка ответить на этот непростой вопрос, скорее, заставляет крепко задуматься.
Старший преподаватель кафедры археологии Тель-Авивского университета Ран Баркай (Ran Barkai) и аспирант кафедры археологии этого израильского высшего учебного заведения архитектор Рой Лиран (Roy Liran) предположили, что башню возвели около 8300 года до нашей эры в качестве устрашения, чтобы побудить местное население отказаться от кочевого образа жизни и заняться сельским хозяйством. Расчеты на компьютерной модели показали, что на закате самого длинного дня в году близлежащие горы бросали на башню тень, которая затем покрывала все остальное пространство долины, где располагалось становище номадов. Таким образом, какие-то сволочи в буквальном смысле слова наводили тень на плетень в божий день, пугая наивных обитателей и заставляя их изменить свой образ жизни. Примерно так власти Нью-Йорка в наши дни пытаются запретить курение во всех общественных местах.
Как сообщает веб-версия Journal of Archaeology, на сегодняшний день существуют три основных теории сооружения Иерихонской башни.
Напомним, что время постройки Иерихонской башни укладывается во временные рамки 9500-8800 годы до нашей эры. В науке это время называется неолитом — новым каменным веком. На Ближнем Востоке появляются древнейшие земледельческо-скотоводческие культуры. В БСЭ написано:
"Для этих культур характерно существование оседлых поселений с глинобитными домами (иногда на каменных фундаментах), наличие обводных стен (Иерихон), распространение святилищ".
А башня, о которой идет речь, построена в докерамический неолит, следовательно, намного раньше знаменитых стен, о которых говорится в Библии.
Иерихон расположен недалеко от побережья Мертвого моря в Палестине. Ему около 11 тысяч лет, к 7000 году до нашей эры город обнесли каменной стеной в 30 футов толщиной и 10 футов высотой. Огороженная площадь составляла примерно десять акров (четыре гектара). В самом центре находился шедевр доисторического строительства: прочная каменная башня с центральной винтовой лестницей. Нижняя часть этого сооружения высотой в 30 футов сохранилась на момент раскопок Иерихона группой английских археологов в 1951 году.
"Комплекс представлял собой изумительный образец архитектуры", — невольно воскликнула Кэтлин Кенайн, руководительница раскопок.
Поражал тот факт, что комплекс, как предположили, был построен до того, как в Иерихоне стали пользоваться гончарными изделиями. В других доисторических городах Ближнего Востока гончарные ремесла развивались задолго до возникновения городов, не говоря уже о постройке сложных оборонительных сооружений.
На сайте Вячеслава Леонидовича Глазычева о стенах иерихонских находим следующий пассаж:
"Строители решили сложную задачу соединения стены и мощной сторожевой башни, которая (вполне возможно) угрожала уже не так внешнему противнику, как тем из горожан, кому пришло бы в голову усомниться в праве вождя-военачальника или жреца распоряжаться имуществом, жизнью и смертью каждого".
Доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института В.Л. Глазычев, как и весь ученый мир, поражается тому, что человек недавно изобрел дом… и вот "из траншей раскопов возникал город". Еще бы! Можно сказать иносказательно: человек, живущий в землянке, принимается за строительство если и не небоскреба, то первого высотного дома.
"Самый первый, самый ранний Иерихон сразу занял площадь в три с лишним гектара! Современному горожанину такой размер может показаться забавным — в иных микрорайонах такую величину занимает двор, ограниченный несколькими 16-этажными домами. Но зачем же мерить нынешней мерой, это несправедливо. Троя, та самая могучая Троя, которую десять лет осаждали герои Гомера, была в два раза меньше!" — восклицает Глазычев.
Им же сделан вывод, который совпадает с точкой зрения его тель-авивских коллег:
"Башня — это еще своего рода замок, господствующий над всем городком и противопоставляющий его рядовым обитателям обособившуюся от них власть".
О принуждении к занятию земледелием речь еще не идет, но до нее — один шаг. Итак, древние возводили непростые сооружения не ради каких-то там богов, — какой от них прок прогрессивному жителю неолита! Все силы — во славу своего босса и хозяев жизни. Прикажут, башню до небес соорудим, чего уж там!
Совсем недавно, когда речь заходила о подобных сооружениях с элементами гигантомании, предпочитали гипотезы о сакральном характере культовых построек. Или о вмешательстве инопланетян в наши дела земные. И правда, зачем разводить бодягу о пришельцах фон Деникена или аннунаках Захария Ситчина? Кстати, те, кто не верит в теорию палеоконтакта, могут воспользоваться еще одной версией — мегалитические сооружения использовались в ритуальных астрономических целях. Недаром Иерихон переводится не только как "благоухающий", но и, по мнению некоторых толкователей, означает "месяц" или "луну", которую могли боготворить основатели Иерихона. Так написано в российской дореволюционной "Библейской энциклопедии". И опять же мы точно не знаем, с какой целью наши предки проводили свои астрономические наблюдения. С сугубо практической или с тайным смыслом, о котором мы не подозреваем. В любом случае новая гипотеза так и не сняла покрова таинственности с загадочной башни Иерихона.
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