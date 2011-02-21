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Автор Игорь Буккер

Иерихонская башня: Небоскреб, построенный для устрашения

Непознанное

Более полувека назад неподалеку от реки Иордан археологи обнаружили башню конической формы высотой 8,5 и 9 метров в диаметре. Сооружение, построенное в период раннего неолита (IX тысячелетие до нашей эры), было совершенно не похоже на другие строения древнейшего Иерихона. С какой целью была возведена Иерихонская башня, до сих пор остается неизвестным. Очередная попытка ответить на этот непростой вопрос, скорее, заставляет крепко задуматься.

Иерихонская башня: Небоскреб, построенный для устрашения

Иерихонскую башню возвели, чтобы покончить с кочевничеством

Старший преподаватель кафедры археологии Тель-Авивского университета Ран Баркай (Ran Barkai) и аспирант кафедры археологии этого израильского высшего учебного заведения архитектор Рой Лиран (Roy Liran) предположили, что башню возвели около 8300 года до нашей эры в качестве устрашения, чтобы побудить местное население отказаться от кочевого образа жизни и заняться сельским хозяйством. Расчеты на компьютерной модели показали, что на закате самого длинного дня в году близлежащие горы бросали на башню тень, которая затем покрывала все остальное пространство долины, где располагалось становище номадов. Таким образом, какие-то сволочи в буквальном смысле слова наводили тень на плетень в божий день, пугая наивных обитателей и заставляя их изменить свой образ жизни. Примерно так власти Нью-Йорка в наши дни пытаются запретить курение во всех общественных местах.

Три теории об Иерихонской башне

Как сообщает веб-версия Journal of Archaeology, на сегодняшний день существуют три основных теории сооружения Иерихонской башни.

  1. Она могла быть частью фортификационных укреплений, системы ограждения от наводнений или символическим памятником.
  2. Поскольку нет никаких оснований полагать, что башня использовалась как гробница, и нет следов активных боевых действий и природных катаклизмов, исследователи решили отдать пальму первенства наиболее спорной версии. Еврейские ученые восславили волю к власти правителей времен неолита.
  3. А израильские газетчики объявили, что "первый в мире небоскреб был построен для устрашения".

Напомним, что время постройки Иерихонской башни укладывается во временные рамки 9500-8800 годы до нашей эры. В науке это время называется неолитом — новым каменным веком. На Ближнем Востоке появляются древнейшие земледельческо-скотоводческие культуры. В БСЭ написано:

"Для этих культур характерно существование оседлых поселений с глинобитными домами (иногда на каменных фундаментах), наличие обводных стен (Иерихон), распространение святилищ".

А башня, о которой идет речь, построена в докерамический неолит, следовательно, намного раньше знаменитых стен, о которых говорится в Библии.

Научные описания Иерихонской башни

Иерихон расположен недалеко от побережья Мертвого моря в Палестине. Ему около 11 тысяч лет, к 7000 году до нашей эры город обнесли каменной стеной в 30 футов толщиной и 10 футов высотой. Огороженная площадь составляла примерно десять акров (четыре гектара). В самом центре находился шедевр доисторического строительства: прочная каменная башня с центральной винтовой лестницей. Нижняя часть этого сооружения высотой в 30 футов сохранилась на момент раскопок Иерихона группой английских археологов в 1951 году.

"Комплекс представлял собой изумительный образец архитектуры", — невольно воскликнула Кэтлин Кенайн, руководительница раскопок.

Поражал тот факт, что комплекс, как предположили, был построен до того, как в Иерихоне стали пользоваться гончарными изделиями. В других доисторических городах Ближнего Востока гончарные ремесла развивались задолго до возникновения городов, не говоря уже о постройке сложных оборонительных сооружений.

На сайте Вячеслава Леонидовича Глазычева о стенах иерихонских находим следующий пассаж:

"Строители решили сложную задачу соединения стены и мощной сторожевой башни, которая (вполне возможно) угрожала уже не так внешнему противнику, как тем из горожан, кому пришло бы в голову усомниться в праве вождя-военачальника или жреца распоряжаться имуществом, жизнью и смертью каждого".

Доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института В.Л. Глазычев, как и весь ученый мир, поражается тому, что человек недавно изобрел дом… и вот "из траншей раскопов возникал город". Еще бы! Можно сказать иносказательно: человек, живущий в землянке, принимается за строительство если и не небоскреба, то первого высотного дома.

"Самый первый, самый ранний Иерихон сразу занял площадь в три с лишним гектара! Современному горожанину такой размер может показаться забавным — в иных микрорайонах такую величину занимает двор, ограниченный несколькими 16-этажными домами. Но зачем же мерить нынешней мерой, это несправедливо. Троя, та самая могучая Троя, которую десять лет осаждали герои Гомера, была в два раза меньше!" — восклицает Глазычев.

Им же сделан вывод, который совпадает с точкой зрения его тель-авивских коллег:

"Башня — это еще своего рода замок, господствующий над всем городком и противопоставляющий его рядовым обитателям обособившуюся от них власть".

О принуждении к занятию земледелием речь еще не идет, но до нее — один шаг. Итак, древние возводили непростые сооружения не ради каких-то там богов, — какой от них прок прогрессивному жителю неолита! Все силы — во славу своего босса и хозяев жизни. Прикажут, башню до небес соорудим, чего уж там!

Совсем недавно, когда речь заходила о подобных сооружениях с элементами гигантомании, предпочитали гипотезы о сакральном характере культовых построек. Или о вмешательстве инопланетян в наши дела земные. И правда, зачем разводить бодягу о пришельцах фон Деникена или аннунаках Захария Ситчина? Кстати, те, кто не верит в теорию палеоконтакта, могут воспользоваться еще одной версией — мегалитические сооружения использовались в ритуальных астрономических целях. Недаром Иерихон переводится не только как "благоухающий", но и, по мнению некоторых толкователей, означает "месяц" или "луну", которую могли боготворить основатели Иерихона. Так написано в российской дореволюционной "Библейской энциклопедии". И опять же мы точно не знаем, с какой целью наши предки проводили свои астрономические наблюдения. С сугубо практической или с тайным смыслом, о котором мы не подозреваем. В любом случае новая гипотеза так и не сняла покрова таинственности с загадочной башни Иерихона.

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