Как сделать ароматные бомбочки для ванны своими руками

Сделать шипящие расслабляющие бомбочки своими руками совсем не сложно. Большая часть ингредиентов найдется у каждого на кухне или в аптечке.

А если захочется чего-то необычного, то магазины полезных продуктов или специализированные отделы по уходу за телом помогут воплотить в жизнь любые фантазии.

Можно, например, добавить в бомбочки любимые эфирные масла, любые красители, блестки и даже лепестки цветов. Они не только наполнят пространство приятным ароматом, но и создадут особенное настроение, смягчат и увлажнят кожу.

Как сделать бомбочку и превратить свою ванную комнату в настоящий SPA-салон.

Вам понадобятся:

миска для соединения всех ингредиентов;

кухонные весы (можно экспериментировать, но 1 раз лучше сделать всё точно по рецепту);

формочки для бомб (если нет сферической, то подойдут формочки для выпекания и даже для льда).

Ингредиенты:

300 гр соды;

150 гр лимонной кислоты;

5 - 10 мл базового масла (кокосовое, персиковое или другое растительное).

По желанию добавьте:

красители;

морскую соль;

эфирные масла;

натуральные твердые добавки. Например, немного сухоцветов, зернистого кофе, корицы, овсяных хлопьев, куркумы, мака;

блестки;

глину, сухое молоко или крахмал.

Делаем бомбочки:

Смешайте соду (отлично смягчает жесткую воду) с лимонной кислотой;

Совет: на этом этапе можно добавить столовую ложку измельченной морской соли (поможет расслабить мышцы и насытит кожу полезными микроэлементами), а также три столовые ложки глины (тонизирует и питает, ускоряет регенерацию клеток кожи), сухого молока или крахмала - эти ингредиенты смягчают воду.

Добавляем масла. Сначала налейте базовое, а затем любое эфирное по желанию. Большинство масел не дадут химическую реакцию и не станут шипеть. Но, например, цитрусовые - вполне могут. Тогда следует поскорее перемешать получившуюся массу.

Совет: у каждого масла свои функции. Оливковое, например, прекрасно увлажняет кожу. Выберете масло, подходящее именно вам.Добавьте лаванду, если захотите принять успокаивающую ванну. Для тонизирующей подойдут масла апельсина или грейпфрута. Для антисептического эффекта отдайте предпочтение маслу хвойных деревьев.

Самое время перейти к добавлению твердых натуральных ингредиентов. Чайной ложки сухоцветов, кофейных зерен или иных специй будет достаточно.

Размешайте полученную массу до однородного состояния. Для этого возьмите пульверизатор и добавьте с помощью него воду до нужной консистенции. Масса должна получиться довольно рассыпчатой, но при этом, чтобы вы руками смогли сформировать из нее шарики.

Разделяем смесь. Если вы захотите сделать свои бомбочки разноцветными, то самое время добавить красители. Для этого разделите смесь по формочкам, чтобы по-разному их раскрасить.Совет: если решите использовать пищевые или косметические красители, то лучше добавьте их по каплям и быстрее перемешайте, чтобы исключить вспенивание.

Заполните формочки, тщательно утрамбовывая в них получившуюся смесь. Можно соединить и две абсолютно разные по составу половинки. Тогда возьмите две сферы и скрепите их. Не стоит крутить формочки, достаточно просто крепко прижать их друг к другу. Через несколько минут уже можно аккуратно доставать готовую бомбочку.

Заключительный этап. Перед использованием нужно хорошенько просушить бомбочки. Для этого оставьте их в сухом и теплом месте на несколько часов.

Опускайте бомбочки в воду и наслаждайтесь!

Фото: retikul.hu