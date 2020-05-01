Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Автор Анастасия Антохина

Как сделать ароматные бомбочки для ванны своими руками

Красота

Сделать шипящие расслабляющие бомбочки своими руками совсем не сложно. Большая часть ингредиентов найдется у каждого на кухне или в аптечке.

А если захочется чего-то необычного, то магазины полезных продуктов или специализированные отделы по уходу за телом помогут воплотить в жизнь любые фантазии. 

Можно, например, добавить в бомбочки любимые эфирные масла, любые красители, блестки и даже лепестки цветов. Они не только наполнят пространство приятным ароматом, но и создадут особенное настроение, смягчат и увлажнят кожу.

Как сделать бомбочку и превратить свою ванную комнату в настоящий SPA-салон.

Вам понадобятся:

  • миска для соединения всех ингредиентов;
  • кухонные весы (можно экспериментировать, но 1 раз лучше сделать всё точно по рецепту);
  • формочки для бомб (если нет сферической, то подойдут формочки для выпекания и даже для льда).

Ингредиенты:

  • 300 гр соды;
  • 150 гр лимонной кислоты;
  • 5 - 10 мл базового масла (кокосовое, персиковое или другое растительное).

По желанию добавьте:

  • красители;
  •  морскую соль;
  •  эфирные масла;
  •  натуральные твердые добавки. Например, немного сухоцветов, зернистого кофе, корицы, овсяных хлопьев, куркумы, мака;
  • блестки;
  • глину, сухое молоко или крахмал.

Делаем бомбочки:

  • Смешайте соду (отлично смягчает жесткую воду) с лимонной кислотой;

Совет: на этом этапе можно добавить столовую ложку измельченной морской соли (поможет расслабить мышцы и насытит кожу полезными микроэлементами), а также три столовые ложки глины (тонизирует и питает, ускоряет регенерацию клеток кожи), сухого молока или крахмала - эти ингредиенты смягчают воду.

  •  Добавляем масла. Сначала налейте базовое, а затем любое эфирное по желанию. Большинство масел не дадут химическую реакцию и не станут шипеть. Но, например, цитрусовые - вполне могут. Тогда следует поскорее перемешать получившуюся массу.

Совет: у каждого масла свои функции. Оливковое, например, прекрасно увлажняет кожу. Выберете масло, подходящее именно вам.Добавьте лаванду, если захотите принять успокаивающую ванну. Для тонизирующей подойдут масла апельсина или грейпфрута. Для антисептического эффекта отдайте предпочтение маслу хвойных деревьев.

  • Самое время перейти к добавлению твердых натуральных ингредиентов. Чайной ложки сухоцветов, кофейных зерен или иных специй будет достаточно.
  • Размешайте полученную массу до однородного состояния. Для этого возьмите пульверизатор и добавьте с помощью него воду до нужной консистенции. Масса должна получиться довольно рассыпчатой, но при этом, чтобы вы руками смогли сформировать из нее шарики.
  • Разделяем смесь. Если вы захотите сделать свои бомбочки разноцветными, то самое время добавить красители. Для этого разделите смесь по формочкам, чтобы по-разному их раскрасить.Совет: если решите использовать пищевые или косметические красители, то лучше добавьте их по каплям и быстрее перемешайте, чтобы исключить вспенивание.
  • Заполните формочки, тщательно утрамбовывая в них получившуюся смесь. Можно соединить и две абсолютно разные по составу половинки. Тогда возьмите две сферы и скрепите их. Не стоит крутить формочки, достаточно просто крепко прижать их друг к другу. Через несколько минут уже можно аккуратно доставать готовую бомбочку.
  • Заключительный этап. Перед использованием нужно хорошенько просушить бомбочки. Для этого оставьте их в сухом и теплом месте на несколько часов.
  •  Опускайте бомбочки в воду и наслаждайтесь!

Фото: retikul.hu

Темы сделать дома бомбочки для ванны
Новости Все >
В Армении с 4 мая отменят запреты на передвижение по городу
Военные корабли отстрелялись по учебным целям в Тихом океане
В России снизилось количество угонов автомобилей
Как пережить одиночество в самоизоляции
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов
"Крылья" оставят в команде вратаря Фролова несмотря на скандал
Больше половины россиян останутся дома на майские праздники
Эксперты прогнозируют рост агротуризма в России
Медведев: из-за пандемии станут востребованнее новые формы занятости
Прокуратура завела уголовное дело после вспышки COVID-19 под Саратовом
Последние материалы
Разлучница самоизоляция: как не пойти у нее на поводу
В Армении с 4 мая отменят запреты на передвижение по городу
Военные корабли отстрелялись по учебным целям в Тихом океане
В России снизилось количество угонов автомобилей
Как пережить одиночество в самоизоляции
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов
Карантин - время учиться: 15 бесплатных онлайн - курсов
"Крылья" оставят в команде вратаря Фролова несмотря на скандал
Больше половины россиян останутся дома на майские праздники
Эксперты прогнозируют рост агротуризма в России
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Новости Украины
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Любовь Степушова Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Театру Армии карантин не страшен — к войне не привыкать
"Шестая" колонна России гораздо влиятельней и опасней "пятой"
"Это ерунда": как Мишустина "отправили в отставку"
Жизни 47 человек за сутки унес коронавирус в Москве
Саратовская чиновница ушла в отставку из-за “золотых” масок
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Собянин поздравил москвичей с Первомаем
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Саратовская чиновница ушла в отставку из-за “золотых” масок
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Диетолог назвала гречку "пустой едой"
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ