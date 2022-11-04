Магия важного числа 11.11.22: якутский шаман намекнул, когда закончится СВО

Независимо от того, верит ли человек в возможность заглянуть в будущее, в сложные и трагические периоды желание найти поддержку у астрологов, ясновидящих или шаманов возникает у многих. И вот уже СМИ массово рассказывают о "найденных" предсказаниях Ванги и Матроны Московской, расшифрованных — Нострадамуса и свежих советах от звёздного неба и небесных тел.

При этом люди, которые умеют общаться с силами природы, шаманы, почему-то предпочитают не распространяться о том, что им открывается "на злобу дня". Словно не желают брать на себя ответственность за "глобальную повестку".

Журналистка якутского издания SakhaDay смогла пообщаться только с одной из местных экстрасенсов (хотя в Якутии в шаманах нет недостатка).

"Мари Сырдык Куус (она 12 мая 2022 года предсказала введение частичной мобилизации в России), пожалуй, единственная открыто вещает о ближайшем будущем. Но предупреждает, что видения её, касающиеся ближайшего будущего, хаотичны, вероятность их исполнения 60-70%", — рассказывает корреспондент издания Виктория Тарабукина.

О чём сообщила якутская ясновидящая

Если коротко, то в ближайшее время расслабиться нам не удастся:

вирус, поражающий мозг, распространится среди животных как чума;

интернет в России станет суверенным, как в Китае (похоже, этот процесс уже начался);

на Кавказе ситуация станет, мягко говоря, неспокойной из-за разногласий и территориальных споров;

"выбросят бомбу неизвестного происхождения, и все будут гадать, что это";

люди станут добрее — будут развиваться благотворительность и волонтёрство;

сельское хозяйство и фермерство сильно "продвинутся вперёд";

в России начнётся бум развития производства, начнут открываться новые предприятия и IT-компании;

активно будут расширяться связи и обмен опытом со странами юго-восточной Азии и Китая.

"Православная вера станет основной для всех живущих в России. Священники будут крестить в общественных местах и государственных учреждениях. Также будет поощряться ислам", — утверждает Сырдык Куус.

"Мысль изречённая есть ложь"

По словам одного из самых авторитетных шаманов Якутии Алексея Божедонова-Сырдык (он предсказал начало СВО), прямо сейчас "грядёт что-то большое", но высшие силы запрещают говорить об этом. По его словам, если люди "узнают о планах Бога", тёмные силы помешают им осуществиться.

Шаман Алексей Божедонов-Сырдык

Однако намёк на то, чего следует ожидать, шаман всё же сделал.

"Началом СВО надо считать 22 февраля 2022 года (22.02.2022). Про магию шести двоек уже говорилось много. Поэтому завершения спецоперации стоит искать в таких же магических датах", — говорит Божедонов.

Шаман считает очень важной дату 11.11.2022, утверждая, что магия этого числа сделает её переломной — "началом конца боевых действий":

"Бои не стихнут в этот день. Окончание их растянется на длительный период, — поясняет он. — Очень важно, чтобы люди понимали и верили: не надо поддаваться панике, надо верить, что наша страна будет стремительно развиваться, и лет через десять она будет совершенно другой. Пик придется на май, на очень недолгий период, этого не стоит пугаться".

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