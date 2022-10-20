Метеоритные дожди и полное лунное затмение: чем удивит ноябрьское небо

В ноябре астрономы рекомендуют почаще смотреть в звёздное небо, потому что там будет, чем полюбоваться.

Специализированное издание The Sky рассказало о небесных явлениях, которые можно будет увидеть невооружённым взглядом в течение ноября.

В период с 4 по 5 ноября земляне по ночам смогут любоваться метеорным потоком Таврид (образовался в результате обломков астероида 2004 TG10 и кометы 2P Энке), если их кое-где не затмит Луна, которая будет находиться в своей выпуклой фазе полумесяца. Но даже сквозь её тень самые яркие метеоры пробьются.

"Лучший обзор будет сразу после полуночи из тёмного места вдали от городских огней. Метеоры будут исходить из созвездия Тельца, но могут появиться в любом месте неба", — советуют астрономы.

В ночь на 8 ноября произойдут сразу два астрономических явления:

первое связано с полнолунием — Луна будет расположена на противоположной стороне Земли, и Солнце её полностью осветит.

Интересный факт: ранние индейские племена называли это (ноябрьское) полнолуние Бобровой луной, потому что в это время года устанавливали ловушки для бобров до того, как замерзали болота и реки. Другие названия осеннего новолуния — "Морозная луна" и "Тёмная Луна".

второе — с полным лунным затмением, во время которого ночное светило будет постепенно темнеть, а затем приобретёт ржавый или кроваво-красный цвет.

В обоих случаях естественный спутник Земли будет окрашен в красноватый цвет.

Это событие будет видно на востоке России, в Японии, Австралии и в некоторых районах западной и центральной частей Северной Америки.

9 ноября сине-зелёная планета Уран окажется в ближайшей к Земле точке своей орбиты, и её поверхность будет полностью освещена Солнцем. На небе она будет сиять ярче, чем обычно, и её можно будет наблюдать ночь напролёт. Правда, невооружённым глазом — как маленькую яркую зелёную точку. Чтобы найти его, астрономам-наблюдателям нужно будет смотреть на восток на закате, недалеко от звёздного скопления Плеяды и красноватой звезды Альдебарана.

Несколькими днями позже — 17-18 ноября — произойдёт метеорный поток Леонидас, вызванный остатками кометы Темпеля-Таттля.

Этот звездопад уникален тем, что этот циклонический пик происходит примерно каждые 33 года, когда можно увидеть сотни метеоров в час. Последнее из них произошло в 2001 году. Но и менее "насыщенные" потоки — очень зрелищное астрономическое шоу.

Наблюдать за ним нужно в темноте (без городских огней) после полуночи. Метеоры будут исходить из созвездия Льва, но могут появиться в любом месте неба.

23 ноября, в новолуние, любители астрономии смогут увидеть на ночном небе тусклые объекты, такие как галактики и звёздные скопления, поскольку свет спутника не будет мешать их наблюдениям.

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