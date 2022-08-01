Прогноз астролога Кройцер на 1-7 августа: "В понедельник не стоит начинать важных дел"

На этой неделе Транзитная Венера переходит в знак Рака. В этот период многим захочется побыть со своей семьей, съездить на природу/море/турбазу. Начать ремонт. Кто-то решит узаконить отношения. Венера в этот период принесет в вашу жизнь мечтательность, романтику, чувствительность, глубокие чувства. С негативной стороны может проявиться в эмоциональной нестабильности капризности, обидчивости. Ведический астролог Светлана Кройцер советует читателям Pravda.Ru воспользоваться некоторыми рекомендациями, чтобы период с 1 по 7 августа получился насыщенным и ярким.

Гороскоп на неделю

01.08, понедельник

Накшатра Пурва Пхалгуни/Уттара Пхалгуни. Луна растущая.

День благоприятствует налаживанию отношений с матерью, позвоните ей, а если позволяет возможность, сделайте для нее подарок (например, подарите цветы). Также хорошо заняться творчеством:

пением,

рисованием,

живописью.

В 4-е лунные сутки не стоит начинать важных дел. Рекомендуется провести этот день с семьей или в уединении, чтоб задуматься над смыслом жизни

02.08, вторник

Накшатра Уттара Пхалгуни/Хаста. Луна растущая.

Энергия накшатры благоприятствует деятельности, благодаря которой вы можете помочь окружающим. Если вы с кем были в конфликте, настало отличное время для примирения. Постарайтесь быть в этот день более щедрым и честным. В этот день можно идти решать вопросы с вышестоящими органами власти. В этот день не стоит кому-либо одалживать денежные средства.

03.08, среда

Накшатра Хаста/Читра. Луна растущая

В этот день не стоит строить долгосрочные планы, лениться. Можно совершать покупки и продажи, изучать языки. Благоприятно помогать студентам в этот день. Если вы занимаетесь ремесленнической деятельностью, то это самое благоприятное время для реализации задуманных планов, творчества, изготовление украшений, талисманов, оберегов.

04.08, четверг.

Накшатра Читра/Свати. Луна растущая

Накшатра харизмы, ярких оттенков, элегантности, новизны. День отлично подойдет для чтения любой литературы, романтических свиданий, активных видов деятельности, похода в салон красоты. Также подойдет этот день для сбора трав и изготовления лекарств. Также можно отправляться в путешествия, играть свадьбы.

05.08, пятница.

Накшатра Свати/Вишакха. Луна растущая

Постарайтесь в этот день не думать о плохом, чтоб это все в троекратном размере не обернулось против вас. Хорошо бы встретиться с подругами и провести приятно время за чашечкой чая и печенюшками, либо посетите салон красоты в первой половине дня. Постарайтесь в этот день не конфликтовать, не ругаться на домочадцев, а также не берите и не давайте в долг.

06.08, суббота.

Луна растущая. Накшатра Вишакха/Анурадха.

Неблагоприятно в этот день вступать в брак, планировать путешествие. Если есть возможность, то навестите своих родителей, помогите им по хозяйству. Не стоит в этот день принимать поспешные решения. Важные вопросы отложите на другой день.

07.08, воскресенье.

Луна растущая. Накшатра Анурадха/Джйештха

День благоприятствует дружескому общению, занятию научной деятельности, целительству, нахождению на природе. Для рутинной деятельности день не подходит.

Благоприятное время для стрижек — 1 августа во второй половине дня, 2 августа, 3 августа, 4 августа, 5 августа в первой половине дня.

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