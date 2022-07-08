Мистик Элина Бисюк: Обережную куклу для защиты дома мастерят на растущей луне

Несмотря на технологический прогресс, коммерческие полеты в космос, цифровизацию общества, магия все больше и больше проникает в нашу жизнь. Растут сайты и форумы, посвященные черной и белой магии; открываются магические школы, развивается веретничество, Симорон, магия Вуду, практикуются шаманские и колдовские техники. О походах к гадалкам, колдунам и целителям слышно даже от самых закоренелых скептиков. Всюду порчи и привороты, снимают, насылают, проклинают, поэтому встает вопрос, как защитить себя и семью от деструктивного воздействия. Решение — защита дома. Постановка защиты на дом обезопасит жилье, живущих в нем членов семьи и домашних животных от магического воздействия, физического проникновения посторонних, краж, пожаров. Авторским ритуалом на защиту дома поделилась с читателями Pravda.Ru мистик, эзотерик, таролог Элина Бисюк.

Ритуал на защиту дома

При постановке защиты на дом используют:

травы и кустарники,

соль,

мак,

иглы и ножи,

гвозди и зеркала,

обережных кукол.

Большинство обрядов требуют базовых магических знаний, т. к. идет обращение к Покровителям и Силам и важно понимание способов взаимодействия с ними и рисков.

Поэтому действенный и безопасный ритуал защиты дома — это обережная кукла. Она дом от врагов и недоброжелателей сохранит и в делах поможет. Мастерят ее на растущей луне, ближе к полнолунию, чтобы обряд действовал "на полную жизнь", т. е. на долгие годы. Кукла шьется не торопясь, с любовью, только с позитивными эмоциями и в счастливом расположении духа. Если вам нездоровится, плохое настроение, беспокойство на душе, отложите куклу, пока не восстановите физическое здоровье и душевное равновесие. Ведь те эмоции и переживания, которые вы будете испытывать при создании куклы, останутся в ней и будут проецироваться на ваш дом.

Куклу изготавливают из своих старых вещей — одежды, которую вы носили в благоприятный период времени, или покупают ткань специально для этого ритуала. Существует мнение, что кукла должна оставаться безликой, чтобы не навредить людям. Но Элина Бисюк призналась, что у ее куклы есть лицо, иначе как ее просить "приглядывать" за домом.

"Тот период времени, что она со мной, кукла мне только помогает: защищает дом, следит за порядком, показывает, где лежат потерянные вещи", — рассказала Элина.

Требований к внешнему виду обережной куклы нет, поэтому берется выкройка, которая вам нравится. Во время изготовления "защитницы дома" прислушивайтесь к себе, делайте так, как считаете нужным. Каждая кукла — индивидуальна.

При пошиве куклы внутрь зашивают сушеные травы:

крапиву,

зверобой,

чертополох,

полынь.

Они усилят защитный эффект, т. к. это самые сильные травы против колдунов, ведьм и нечистой силы, а зверобой предупреждает пожары. В качестве дополнительного усиления защитных свойств куклы вложите в нее 90 псалом, а подол платья вышейте крестом — узором крестиками, который не любят черти и бесы.

Когда кукла готова, дайте ей имя и поселите в любом удобном месте в доме.

Время от времени куклу подкармливают и просят помощи и защиты. В сложных случаях обращаются к ней за советом. Ставят перед куклой тарелочку с едой и говорят:

"(Имя куклы) (какой продукт предлагаете) покушай, мою печаль послушай".

Решение придет во сне или в виде информации от кого-либо.

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