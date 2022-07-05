Прогноз нумеролога на июль: "Враги России продолжат угрожать"

Нумерология (ровно как и астрология, и таро) не указывает на неизбежное и не предрекает на 100% ход событий. Она говорит о тенденциях, которые будут иметь место. Это коридор развития событий, многовариативность происшествий в его русле. Однако всегда есть свобода выбора, которую никто не отменял, исходя из которого события будут развиваться дальше в позитиве или негативе, в рамках заданных тенденций. Итак, что же июль нам готовит по части политической, социальной и экономической жизни России и россиян — отвечают цифры и звездный нумеролог по отношениям Диана Влади.

Что ждёт Россию и россиян в июле

Июль начнется с благоприятных кардинальных перемен в военной сфере, удача будет сопутствовать в горячих точках, однако не обойдется и без потерь, так как сильна тенденция увеличения деятельности хирургов, реаниматологов, патологоанатомов, спасателей, врачей скорой помощи. В связи с этой тенденцией можно предположить, что будут новые вызовы по части медицины (например, новые эпидемии). Вообще в июле будет очень много революционных перемен, когда рвутся старые, отжившие себя связи, а страна начинает робкое движение к обновлению. Будут происходить перемены в территориальном вопросе, реорганизация внутреннего устройства/законов (принятие новых законов в новых реалиях), почти кардинальный уход от прежних сценариев развития, изменение идеологии и курса внутренней политики.

Вместе с этим появляются новые перспективные отношения с новыми партнерами (странами), в которых будут расти обе стороны, что будет способствовать созданию новых компаний и сотрудничества, что, безусловно, хорошо скажется на гражданах и экономической обстановке, но не сразу, а в долгосрочной перспективе.

Сильны тенденции манипуляций страхами россиян (это могут быть как внутренние источники, так и внешние), связанных с деньгами — финансовый сектор действительно будет вести себя неадекватно, проблемы будут и на биржах, часть бизнесов разрушится, часть уйдет в подполье, Россия будет терять свои деньги, точнее, их будут отнимать. Опасные и могущественные враги России будут продолжать угрожать и манипулировать страхами, стараясь заманить руководство в зависимые обстоятельства/в ловушку, но это чистой воды обман и предательство. А попытки реанимировать плохие отношения приведут к рискованным договоренностям и нечистым сделкам. Но если руководство РФ проявит достаточно честности и мудрости, тогда получится избежать зависимостей от обстоятельств и внешних врагов, освободиться от долгов и противников. Жесткость и беспощадность к нечистоплотным партнерам принесет успех на внутриполитической арене. Об окончании военной операции в июле речь не идет — цифры не те.

Также власти будут активно разыгрывать карту духовной составляющей жизни народа и усиление религиозной сферы — увидим новые идеи по части "духовных скреп", благодаря чему внутренняя власть будет укрепляться. Будет казаться, что сложности позади. На подъеме окажутся такие сферы, как

ВПК,

металлургия,

робототехника.

Большой ошибкой будет игнорирование развития собственных новых технологий и не учиться на прежних своих ошибках — это повлечет за собой уже в этом месяце зависимость от навязываемых извне сценариев, так что, скорее всего, будут приняты новые решения касательно автономизации российского интернета или, по крайней мере, движение в этом направлении. Также в дискурс будет входить тема семьи и семейных ценностей — усиление традиций.

Власти будут делать упор и на реорганизацию сферы образования — увидим реформы и там. Слово и буква закона будут набирать свою силу. В июле многие события будут зависеть от выбора правящих кругов: чем справедливее и прозрачнее будут новые регулирующие законы, тем вероятнее будут укрепляться традиции внутри страны, и толерантность к власти будет расти.

Отчетливо видна тенденция прироста населения страны и увеличение оформления документов, связанных с гражданством (волна новых паспортов).

Есть вероятность, что будет расти статус России на мировой арене, возможно повышение внутреннего рейтинга властей и поддержка и уважение со стороны народа.

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