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20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Прогноз нумеролога на июль: "Враги России продолжат угрожать"

Гороскоп

Нумерология (ровно как и астрология, и таро) не указывает на неизбежное и не предрекает на 100% ход событий. Она говорит о тенденциях, которые будут иметь место. Это коридор развития событий, многовариативность происшествий в его русле. Однако всегда есть свобода выбора, которую никто не отменял, исходя из которого события будут развиваться дальше в позитиве или негативе, в рамках заданных тенденций. Итак, что же июль нам готовит по части политической, социальной и экономической жизни России и россиян — отвечают цифры и звездный нумеролог по отношениям Диана Влади.

 

Флаг России

 

Что ждёт Россию и россиян в июле

Июль начнется с благоприятных кардинальных перемен в военной сфере, удача будет сопутствовать в горячих точках, однако не обойдется и без потерь, так как сильна тенденция увеличения деятельности хирургов, реаниматологов, патологоанатомов, спасателей, врачей скорой помощи. В связи с этой тенденцией можно предположить, что будут новые вызовы по части медицины (например, новые эпидемии). Вообще в июле будет очень много революционных перемен, когда рвутся старые, отжившие себя связи, а страна начинает робкое движение к обновлению. Будут происходить перемены в территориальном вопросе, реорганизация внутреннего устройства/законов (принятие новых законов в новых реалиях), почти кардинальный уход от прежних сценариев развития, изменение идеологии и курса внутренней политики.

Вместе с этим появляются новые перспективные отношения с новыми партнерами (странами), в которых будут расти обе стороны, что будет способствовать созданию новых компаний и сотрудничества, что, безусловно, хорошо скажется на гражданах и экономической обстановке, но не сразу, а в долгосрочной перспективе.

Сильны тенденции манипуляций страхами россиян (это могут быть как внутренние источники, так и внешние), связанных с деньгами — финансовый сектор действительно будет вести себя неадекватно, проблемы будут и на биржах, часть бизнесов разрушится, часть уйдет в подполье, Россия будет терять свои деньги, точнее, их будут отнимать. Опасные и могущественные враги России будут продолжать угрожать и манипулировать страхами, стараясь заманить руководство в зависимые обстоятельства/в ловушку, но это чистой воды обман и предательство. А попытки реанимировать плохие отношения приведут к рискованным договоренностям и нечистым сделкам. Но если руководство РФ проявит достаточно честности и мудрости, тогда получится избежать зависимостей от обстоятельств и внешних врагов, освободиться от долгов и противников. Жесткость и беспощадность к нечистоплотным партнерам принесет успех на внутриполитической арене. Об окончании военной операции в июле речь не идет — цифры не те.

Также власти будут активно разыгрывать карту духовной составляющей жизни народа и усиление религиозной сферы — увидим новые идеи по части "духовных скреп", благодаря чему внутренняя власть будет укрепляться. Будет казаться, что сложности позади. На подъеме окажутся такие сферы, как

  • ВПК,
  • металлургия,
  • робототехника.

Большой ошибкой будет игнорирование развития собственных новых технологий и не учиться на прежних своих ошибках — это повлечет за собой уже в этом месяце зависимость от навязываемых извне сценариев, так что, скорее всего, будут приняты новые решения касательно автономизации российского интернета или, по крайней мере, движение в этом направлении. Также в дискурс будет входить тема семьи и семейных ценностей — усиление традиций.

Власти будут делать упор и на реорганизацию сферы образования — увидим реформы и там. Слово и буква закона будут набирать свою силу. В июле многие события будут зависеть от выбора правящих кругов: чем справедливее и прозрачнее будут новые регулирующие законы, тем вероятнее будут укрепляться традиции внутри страны, и толерантность к власти будет расти.

Отчетливо видна тенденция прироста населения страны и увеличение оформления документов, связанных с гражданством (волна новых паспортов).

Есть вероятность, что будет расти статус России на мировой арене, возможно повышение внутреннего рейтинга властей и поддержка и уважение со стороны народа.

 

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