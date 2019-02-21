Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня

О воле, внутренней душевной свободе, идеализме и чувстве долга рожденных 22 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Моя философия не дала мне совершенно никаких доходов, но она избавила меня от очень многих трат", — такую формулу управления пространством предложил человечеству в своем фундаментальном труде "Мир как воля и представление" рожденный сегодня один из самых известных мыслителей в истории человечества Артур Шопенгауер. Герой дня называл существующий мир "наихудшим из возможных миров", за что получил прозвище "философа пессимизма".

О формуле воли, необходимой для выживания героям дня сегодняшнего, расскажем подробнее.

Рыбы, рожденные 22 февраля, часто огромным усилием воли подавляют свой эгоизм ради служения высшим целям. Их внутренний мир может быть очень сложным и запутанным. Они глубоко эмоциональные люди, но все же большинство из них не позволяют эмоциям влиять на их жизнь. Рожденные 22 февраля обычно верят в доброту окружающих, поэтому их демократичность и патриотические чувства достигают высокого уровня. Нередко они находят себя в руководстве или активной поддержке общественного курса, организации, союза или даже всей страны.

У наиболее развитых людей, родившихся в этот день, существуют свои идеалы, выходящие далеко за рамки муниципальных или национальных границ. Любители общественной свободы, идеалисты, люди, герои 22 февраля хотят, чтобы все наслаждались счастьем спокойной и благополучной жизни без угрозы тирании или угнетения.

Ярчайшим представителем своей Формулы небес стал пришедший сегодня в мир первый всенародно избранный президент США Джордж Вашингтон. Он являлся одним из отцов-основателей Соединенных Штатов, главнокомандующим Континентальной армии, участником войны за независимость и создателем американского института президентства.

Вашингтон, отказавшись избираться на третий срок, заложил основы конституционного обычая, согласно которому президент в США не может избираться более чем на два срока. До президентства Франклина Рузвельта данное ограничение формально не устанавливалось американской Конституцией, однако все американские президенты строго его соблюдали. Вот что значит вовремя найти в себе силу воли для управления эгоизмом. У Джорджа Вашингтона это блестяще получилось. Так родилась прекрасная традиция сменяемости власти в США.

Формула персональной ответственности за свои поступки у Джоржда Вашингтона была неизменна в течение всей его жизни: "Трудись, чтобы в твоей душе не умерли те крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью".

Рожденный сегодня философ Артур Шопенгауэр славился своей внутренней душевной свободой, пренебрегал элементарными жизненными благами, здоровье ставил на первое место, отличался резкостью суждений, был крайне честолюбив и мнителен, относился к людям с недоверием и подозрительностью. Несмотря на эти достаточно типичные для многих представителей знака Рыбы черты характера и поведения Шопенгауэр внес огромнейший вклад в мировую философию. Произведенный философом метафизический анализ воли, его взгляды на человеческую мотивацию (именно он впервые употребил этот термин) и желания, афористичный стиль письма оказали влияние на многих следующих за ним мыслителей в истории человечества.

Последователен Шопенгауэр и в своей формуле одиночества — главной действующей силе практически каждого представителя знака Рыбы: "Иметь в себе самом столько содержания, чтобы не нуждаться в обществе, есть уже потому большое счастье, что почти все наши страдания истекают из общества, и спокойствие духа, составляющее после здоровья самый существенный элемент нашего счастья, в каждом обществе подвергаются опасности, а потому и невозможно без известной меры одиночества".

Натуры менее просвещенные, чем Артур Шопенгауэр, видят несовершенства окружающего мира, но не могут ничего предпринять. Большую часть своего времени они предпочитают ничего не делать, ворчливо перебирая недостатки сильных мира сего. Многие из тех, кто по разным причинам старается избежать открытого осуждения социальной несправедливости, вопреки своей идеалистической натуре нередко становятся пессимистами.

И все же из-за своей способности жертвовать личными амбициями Рыбы, рожденные 22 февраля, могут стать неплохими лидерами, вызывающими доверие у своих последователей. Естественно, не каждому представится удобный случай повысить свой авторитет, став, например, работодателем, менеджером или политическим лидером. Однако, если возникает необходимость попросить у кого-то помощи или поддержки, они вправе потребовать огромной жертвы от коллег, семьи и друзей, так как чистота их помыслов редко подвергается сомнению.

Победоносно вошел в историю рожденный сегодня король Франции Карл VII Победитель. Его правление было ознаменовано выдающимися военными победами французов под командованием Жанны д'Арк и окончанием Столетней войны, по итогам которой за Англией из ее огромных владений на континенте остался лишь город Кале.

Самой заметной фигурой среди эмпирических деятелей XIX века являлся рожденный сегодня бельгийский социолог-позитивист, один из создателей научной статистики Адольф Кетле. Ученый установил, что некоторые массовые общественные явления (рождаемость, смертность, преступность и другие) подчиняются определенным закономерностям, применил математические методы к их изучению.

Он обобщал всевозможные цифры, касающиеся народонаселения, климата, торговли, бедности, образования, преступности и прочих сущностей бытия… Кетле, в частности, пытался подсчитать количество уголовных преступлений за последние десятилетия и высчитать процент уголовных элементов в человеческом обществе. При его участии были организованы первые в истории статистические общества в Англии и Франции.

У Рыб, рожденных 22 февраля, сильно развито чувство долга, и они могут быть достаточно строгими и даже не прощающими обид. Совершая ошибки, они, как правило, ругают себя за это. Многие люди, чей день рождения — 22 февраля, страдают, когда им приходится идти против собственных принципов по целесообразным ли причинам, или же из-за безвыходного положения. Они должны быть менее строгими к себе и принимать обстоятельства такими, какие они есть.

Требования этих людей к окружающим слишком завышены, хотя, как уже отмечалось, рожденные 22 февраля часто подавляют свой эгоизм ради служения высоким идеям. Они никогда не отказываются от помощи, но и не боятся высказывать свои явные симпатии и антипатии. К тому же они настолько интеллигентны, что никогда не будут применять кулаки, говоря о своем недовольстве партнером.

Интеллигентным марксистом, основателем Второго интернационала, автором замечательной книги "Женщина и социализм" остался в памяти современников германский социал-демократ Август Бебель. Проникновенным звучанием была наполнена музыка крупнейшего датского композитора XIX века Нильса Вильгельма Гаде. Основателем скаутского движения вошел в историю британский военачальник Роберт Баден-Пауэлл. Увековечил свою фамилию в единице измерения частоты основоположник электродинамики немецкий физик Генрих Герц. Более 50 лет снимал свои кинематографические шедевры классик мирового кино, один из основоположников сюрреализма в кинематографе испанский режиссер Луис Бунюэль.

"Я люблю одиночество при условии, что друзья время от времени заходят ко мне поговорить о том о сем", — такую формулу бытия исповедовал в жизни гений мирового кино Луис Бунюэль. А формула одиночества всегда гармонично соседствует с Формулой небес у героев сегодняшнего дня.

На фото: Артур Шопенгауэр

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