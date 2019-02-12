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Автор Соломон Соловьев

Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня

Гороскоп

Об открытости, правдивости, нетрадиционном мышлении и экстравагантности рожденных 13 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Рожденный 13 февраля выдающийся русский певец, первый народный артист Советского Союза Федор Шаляпин однажды поймал в Москве извозчика и во время поездки разговорился с ним:

"А ты, барин, чем занимаешься? — спрашивает извозчик. "Да вот пою". — "Я не про то. Я спрашиваю, чего работаешь? Петь — это мы все поем. И я пою, когда скучно станет. Я спрашиваю: ты чего делаешь?"

О формуле деятельности героев 13 февраля поговорим подробнее.

Водолеи, рожденные 13 февраля, — энергичные натуры, привыкшие действовать согласно их внутренним стимулам, зачастую без видимых причин изменяя ранее принятые решения. Они создают удивительные события вокруг себя и получают удовольствие, находясь в эпицентре этих событий.

Пожалуй, рожденных в этот день можно рассматривать как людей, живущих нараспашку. Те из них, кто не ищет признания широкой публики, могут требовать к себе повышенного внимания со стороны семьи и того социального круга, к которому они принадлежат.

Рожденные 13 февраля обычно любят демонстрировать свои эмоции, выставлять напоказ свои чувства — будь то радость или грусть. Люди, чей день рождения — 13 февраля, - необыкновенно яркие личности, которые считают для себя достаточно трудным держать в тайне свои замыслы в течение долгого времени. К сожалению, чрезмерная правдивость часто доставляет им немало проблем.

"Всякий, кто хочет быть приятным, всегда неприятен тем самым, что хочет быть приятным", — с такой чрезмерной правдивостью шел по жизни рожденный 13 февраля советский театральный режиссер Евгений Вахтангов.

Завистники на что ни взглянут,

Подымут вечно лай;

А ты себе своей дорогою ступай:

Полают, да отстанут.

Такую формулу рекомендовал пришедший 13 февраля в мир русский баснописец Иван Крылов. Герой дня сегодняшнего, 13 февраля, остался в истории как автор 236 басен, собранных в девять прижизненных сборников. Наряду с тем, что большая часть сюжетов басен Крылова является оригинальной, отдельные из них восходят к басням Лафонтена (который, в свою очередь, заимствовал их у Эзопа, Федра и Бабрия). Многие выражения из басен Крылова стали крылатыми и не теряющими актуальности.

В ком есть и совесть и закон,

Тот не украдет, не обманет,

В какой бы нужде ни был он;

А вору дай хоть миллион —

Он воровать не перестанет.

Такую мудрость оставил после себя замечательный Иван Крылов.

Водолеи, пришедшие в мир 13 февраля, крайне редко переживают по поводу неудач, неизбежных в нашей жизни. "Что ни делается — все к лучшему", — вот девиз этих людей.

Их рациональная основа, как правило, хорошо развита, и они бесспорно умны, но иногда кажется, что рожденные в этот день совершенно не пользуются своей головой. Единственное, что ими руководит, — это их тело и сердце. Таким образом, с ними довольно сложно контактировать, потому их действия непредсказуемы, а поступки иногда удивляют экстравагантностью.

В то же время развитая эмоциональная сфера и способность к нетрадиционному мышлению делают общение с ними чрезвычайно интересным.

Способность к нетрадиционному мышлению стала основной силой для творческой реализации бельгийского писателя, одного из самых знаменитых в мире представителей детективного жанра в литературе Жоржа Сименона. На его счету 425 книг, среди которых около 200 бульварных романов под 16 псевдонимами, 220 романов под настоящим именем и трехтомная автобиография. Наибольшую известность писателю принесла его серия романов о комиссаре Мэгрэ. Прекрасен Сименон и в своих наблюдениях:

"Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом пытаешься бросить курить, чтобы доказать, что ты мужчина".

Хрестоматийную водолейскую миссию выполнил в жизни рожденный 13 февраля американский летчик-испытатель Чак Йегер. 14 октября 1947 года Йегер стал первым человеком, превысившим скорость звука в управляемом горизонтальном полете. Впоследствии он внес большой вклад в развитие военной авиации и космонавтики в США. Но сам в отряд астронавтов не попал по причине отсутствия высшего или среднеспециального образования: Йегер имел лишь аттестат об окончании средней школы.

Не обладая образованием, отважный Водолей Чак Йегер закончил свою авиационную карьеру в звании генерала военно-воздушных сил США. Его карьера продолжалась более чем 60 лет. А 13 февраля он отмечает свой 96-й день рождения.

В большинстве своем Водолеи, рожденные 13 февраля, открыто и дружелюбно относятся к окружающим. Однако менее просвещенные личности, рожденные в этот день, могут пойти по пути деструктивности.

Как правило, люди, чей день рождения — 13 февраля, стараются культивировать в себе мягкость, которая иногда, правда, переходит в чрезмерную холодность. И все же рожденным в этот день лучше не проводить рискованных экспериментов с целью изменения собственного характера. Попытки ограничить свою спонтанность обычно заканчиваются полным крахом, так как эти люди просто не в силах выполнять все те требования, которые предъявляют к ним окружающие. Им достаточно помнить, что демонстрировать свои чувства, может быть, и уместно, но далеко не во всех ситуациях.

Рожденные 13 февраля стремятся постоянно находиться в центре внимания, которое для них как допинг, позволяющий устанавливать рекорды. Если они и хотят побыть в одиночестве, значит, это им нужно для личного развития. Как правило, они склонны доверять людям. Вполне понятно, что они хотят очень многого и им удается этого добиться. Но когда что-то складывается не так, как им хотелось бы, они проявляют нетерпимость. Таким людям следует относиться более объективно к путям реализации собственных желаний.

Не справился со своей формулой нетерпимости рожденный 13 февраля норвежский националист и протестантский фундаменталист Андерс Беринг Брейвик. В результате организованного им теракта погибло 77 человек и 151 получил ранения. Во время судебного разбирательства Брейвик был признан вменяемым и приговорен к пожизненному тюремному сроку за совершенное преступление.

Но в большинстве случаев герои дня сегодняшнего, 13 февраля, направляют свою мощнейшую энергию на созидание. Открыли миру выдающихся спортсменов рожденные 13 февраля советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и американский баскетбольный тренер польского происхождения Майк Кржижевски. Написал свои знаменитые шахматные дебюты первый русский шахматный мастер, один из сильнейших шахматистов мира в первой половине XIX века Александр Петров. Создали свои замечательные музыкальные композиции и песенные хиты рожденные 13 февраля английский композитор и вокалист Питер Гэбриэл, лидер группы "Секрет" российский музыкант Максим Леонидов и культовый британский исполнитель Робби Уильямс.

За характерный тембр голоса и манеру исполнения Элтон Джон назвал Робби Уильямса "Фрэнком Синатрой XXI века". А Формула небес Робби Уильямса звучит просто и доступно:

"Если вы хотите изменить мир — излучайте любовь".

На фото: Робби Уильямс

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