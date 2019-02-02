Пароли и ориентиры Веры Брежневой - Гороскоп дня

О трудолюбии, превосходном чувстве времени, объективности, терпении и настойчивости рожденных 3 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"История нашего образования за последние 200 лет — это история анекдотов. Сейчас мы добрались до заключительной страницы, и ни один умник уже не способен выдумать анекдот, который был бы смешнее предыдущих", — так со свойственным своему знаку цинизмом блестяще определил суть современного образования пришедший 3 февраля в мир один из крупнейших прозаиков XX века Лао Шэ.

Он стал автором многочисленных романов, рассказов и пьес, вошедших в золотой фонд современной китайской литературы.

О трудолюбии героев дня сегодняшнего, 3 февраля, расскажем в Формуле небес.

Большинство Водолеев, родившихся 3 февраля, уделяют огромное внимание своей профессиональной деятельности. Они приноровились к тому, чем занимаются с непринужденностью. Они обладают превосходным чувством времени и умеют выбирать правильный момент для продвижения в бизнесе и в любви. Эта последняя область представляет для них "страстное хобби", которому посвящаются многие часы в течение всей рабочей недели.

"Время летит стрелой, хотя минуты ползут", — любил повторять гуру любовных проектов рожденный 3 февраля немецкий композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон.

Репутация Мендельсона в кругу музыкантов-современников была весьма высока. Роберт Шуман называл его "Моцартом XIX столетия"(Моцарт также рожден под знаком Водолея). Гектор Берлиоз писал, что пианистическое искусство Мендельсона столь же велико, сколь его композиторский гений.

В историю человечества герой дня вошел, конечно же, торжественным звучанием своего "Свадебного марша", который он написал для пьесы "Сон в летнюю ночь" в 1842 году. Уже почти 200 лет это произведение остается одним из наиболее распространенных в мире свадебных маршей.

Водолеи, рожденные 3 февраля, объективны в отношении того, что им по силам, а что нет. Они могут быть недостаточно гениальными, чтобы поражать окружающих своей удивительной оригинальностью, но зато владеют своим ремеслом в совершенстве. Люди, чей день рождения — 3 февраля, терпеливы и настойчивы, поэтому они всегда добиваются однажды поставленной цели. Поскольку их отпугивает сама мысль вступить в деловые отношения, при выполнении совместных работ они только создают видимость, что являются составной частью коллектива, предпочитая действовать самостоятельно.

Впервые мысль о получении медицинского образования пришла в голову героине дня американке Элизабет Блэкуэлл после смерти ее друга от заболевания. Этот друг говорил, что женщина, вероятно, может сделать процесс лечения более комфортным, а сама Элизабет думала, что женщины могут быть хорошими врачами из-за материнских инстинктов.

Решение Элизабет изучать медицину было довольно спонтанным, сделанным до того, как она поняла, сколь трудно будет преодолевать все патриархальные барьеры. Однако эти трудности лишь укрепили ее решимость. Чтобы накопить деньги на обучение, она преподавала музыку и бралась за любую дополнительную работу. Затем ею было предпринято несколько неудачных попыток поступить в медицинские колледжи в Америке. Большинство врачей советовали ей или поехать учиться в Париж, или переодеться мужчиной, чтобы получить возможность обучаться, так как она, во-первых, женщина, а значит, интеллектуально неполноценна, а во-вторых, если она окажется на высоте, ей не дадут учиться, опасаясь конкуренции.

По иронии судьбы она была принята в Женевский медицинский колледж. Это случилось почти случайно. Декан отказался принимать решение лично и поставил вопрос на голосование среди 150 мужчин-студентов с условием, что одного голоса против достаточно для отказа. Студенты же решили, что это смешная шутка, и поэтому проголосовали все за.

23 января 1849 года Элизабет Блэкуэлл стала первой женщиной, достигшей степени доктора медицины в Соединенных Штатах. В дальнейшем героиня дня делала карьеру врача, вела закрытый образ жизни, никогда не выходила замуж и не рожала детей.

Мужчины-Водолеи, рожденные 3 февраля, также могут быть особенно замкнутыми. Часто это бывает связано с тем, что они тяготеют к нетрадиционным отношениям, особенно в сексуальной сфере, что не всегда поощряется обществом.

Что касается земных интересов, которые дороги обыкновенным людям, к ним рожденные 3 февраля относятся с полным безразличием. Если отношения по каким-то причинам не развиваются, они или прекращают их, или поддерживают на том же уровне.

В бизнесе рожденные 3 февраля удачливы и могут достичь значительных высот. Однако они быстро тратят деньги и, что хуже всего, даже не осознают, на что их потратили, словно деньги попросту просочились сквозь пальцы.

Многие люди, чей день рождения — 3 февраля, трудно достигают стабильности и постоянства в жизни. И все же при определенной гибкости этого вполне можно добиться. Герои дня сегодняшнего, 3 февраля, легко и быстро адаптируются к обстановке, поэтому их не пугают меняющиеся обстоятельства и неопределенность.

Казалось бы, серьезное, а не легкомысленное отношение к жизни могло бы стать стержнем их взаимоотношений с миром, но в действительности такое происходит нечасто. Имея дело с фактами, их подробностями, методами организации дела, пробуя и проверяя правильность или ошибочность этих методов, рожденные 3 февраля должны вырабатывать разумный подход к действительности. Глубокое понимание происходящего следует совместить с большей стабильностью и уверенностью в себе — только так можно сбалансировать духовные и физические потребности.

Создателем московской школы психиатрии вошел в пространство Вселенной рожденный 3 февраля выдающийся русский психиатр Сергей Корсаков. Поднял в небо свои мощные самолеты немецкий изобретатель-авиаконструктор Хуго Юнкерс. Основателем советского монументального классицизма в архитектуре стал герой дня сегодняшнего, 3 февраля, историк архитектуры Иван Фомин. Писали свои захватывающие киносценарии советские сценаристы Эдуард Володарский и Александр Бородянский. Всегда "знает пароль и видит ориентир" популярная певица и актриса Вера Брежнева.

Мудрым наставлением героя дня китайского писателя Лао Шэ закончим сегодня, 3 февраля:

"Прогресс человечества идет очень медленно, а регресс — мгновенно: стоит утратить гуманность — и ты снова дикарь".

На фото: Вера Брежнева

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