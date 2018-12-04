Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня

Об уверенности в победе, настойчивости, силе воли и храбрости рожденных 5 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Я знаю, что жизнь может быть суровой. Но я также знаю, что первое правило — это настойчивость, сила воли, храбрость. Сражаться, даже если удачи меньше, чем у других. Нельзя дать врагу победить, не сказав ему ничего. Надо быть гордым. Не уходить… даже когда стоишь на краю…" — с таким девизом идет по жизни рожденная сегодня французская певица и актриса Патрисия Каас (фото).

Этот девиз близок практически любому представителю знака Стрельца, и герои дня сегодняшнего, конечно же, не исключение из этой мужественной Формулы небес.

Рожденные 5 декабря чрезмерно уверены в том, что им удастся осуществить задуманное. Иногда эта уверенность не беспочвенна, иногда — увы. Рожденные в этот день на самом деле способны на грандиозные свершения, однако им не чужды и поражения. Если им случается потерпеть неудачу, это происходит из-за нереалистичного подхода к жизни — когда они склонны смотреть на мир сквозь розовые очки. Таким образом, люди, чей день рождения — 5 декабря, должны твердо уяснить для себя, что успех приходит не только благодаря предпринятым усилиям, но и как следствие тщательного, взвешенного расчета.

Грандиозные свершения и поражения в течение 70 лет правления наполняли жизнь рожденного сегодня короля Таиланда Рамы IV. Он правил своей страной дольше всех известных в мире монархов. Тайцы искренне любили своего правителя, называли его отцом нации и чуть ли не богом.

Несмотря на то, что Рама был далек от политики и его власть была ограничена конституцией, он играл объединяющую роль в стране, переживающей бесконечную череду военных переворотов, и никогда не оставался в стороне от важных государственных вопросов.

Король Рама IV был также и талантливым изобретателем. За свою жизнь он спроектировал множество плотин и мостов. Парусник, на котором он плавал, был спроектирован им самим. Ему также принадлежит патент на искусственные облака.

Отцом современной польской нации многие историки считают рожденного сегодня первого главу возрожденного Польского государства, основателя польской армии, маршала Юзефа Пилсудского (фото). "Поражение — это когда ты с ним смирился. А если не смирился, то это временная неудача", — так любил говорить Стрелец Юзеф Пилсудский.

В 1918 году, после череды своих политических поражений, Пилсудский стал главой Польского государства, сыграв важнейшую роль в создании Второй Речи Посполитой, в течение 123 лет разделенной между Российской, Германской и Австро-Венгерской империями. Он оставался главой государства до 1935 года. На этот период приходится шесть войн, включая советско-польскую, завершившуюся поражением Красной армии. Пилсудский являлся автором политического проекта, известного как прометеизм. Его целью было ослабление и расчленение Российской империи и впоследствии Советского Союза путем поддержки националистических движений на их территории.

Отцом бразильских партизан нарекли современники рожденного сегодня руководителя Бразильской коммунистической партии и лидера движения "Действия за национальное освобождение" Жуана Карлуса Маригеллу. Девиз жизни героя сегодняшнего дня всегда был таков: "Долг революционера — в том, чтобы делать революцию во что бы то ни стало".

Основным методом для достижения целей революции героем дня была избрана городская герилья, партизанская вооруженная борьба в городских условиях. В отличие от Че Гевары, который был сторонником сельской герильи, Карлос считал, что вооруженная борьба должна начинаться в городе и оттуда перекидываться в сельскую местность.

Находясь в подполье, Карлос написал множество работ по теории революционной борьбы. Наиболее известная из них — "Краткий учебник городской герильи", написанный в июне 1969 года. Эта небольшая книга стала своего рода библией для всех участников мирового революционного движения и в короткое время была переведена на множество языков мира.

Стрельцы, рожденные 5 декабря, — как правило, живые и динамичные люди. Они искренне увлечены тем, что делают в данную минуту, и щедро делятся плодами своего труда с окружающими. Их может удивить, что близкие им люди не разделяют их взглядов или не испытывают той же степени восторга. Разумеется, с возрастом и зрелостью к рожденным 5 декабря приходит понимание того, что и другие имеют право на личное волеизъявление.

Конечно, нельзя отрицать того, что уверенность, которую демонстрируют герои дня, имеет ряд преимуществ. Большинство из них относительно свободны от забот и сомнений, обычно одолевающих других людей. Однако они должны признать факт существования трудностей, поскольку зачастую искусственно стараются убедить себя в том, что все идет прекрасно, когда на самом деле это далеко не так. Таким барометром может стать совет близких или друзей, да даже врагов или соперников. В общем, рожденным 5 декабря нужно усвоить, что мнение других тоже кое-что значит, даже если оно неверно.

Чрезвычайно уязвимым к критике был рожденный сегодня (5 декабря по старому стилю) русский советский живописец Александр Родченко (фото). Таланты этого неутомимого Стрельца реализовались в революционной плакатной графике и скульптуре. Родченко стал родоначальником дизайна и графики в СССР, а также одним из представителей жанра "нового видения", течения в художественной фотографии, связанной с использованием ракурсной съемки, абстрактных изображений и нестандартных фотографических техник. Всем известен был и знаменитый девиз Родченко по жизни: "Победит тот — кто выдержит".

Вслед за своим космическим собратом Александром Родченко создал свой собственный жанр в изобразительном искусстве рожденный сегодня американский художник Уолт Дисней (фото). Гениальный Дисней стал создателем первых в истории кинематографа звукового и музыкального мультфильмов. Как режиссер он снял 111 фильмов и был продюсером еще 576 кинофильмов. Выдающиеся заслуги Диснея в области киноискусства отмечены 26 статуэтками "Оскар", что является абсолютным рекордом для этой премии. "Лучший способ начать делать — перестать говорить и начать делать", — с такой формулой жил и творил гений-Стрелец.

Еще одним рекордсменом дня сегодняшнего стал австрийский актер и оперный тенор Йоханнес Хестерс (фото). В 1997 году он был включен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий актер мировой величины. Рожденный сегодня Хестерс прожил 108 лет, из них 89 лет он выступал на сцене.

Поскольку люди, чей день рождения — 5 декабря, — активные личности, они не склонны медлить с делами, откладывая их на завтра, и вообще не позволяют пускать дела на самотек. Хотя такой подход изначально позитивен и делает жизнь рожденных 5 декабря менее усложненной, он все-таки может вовлечь их в процесс осмысления того, что же является лучшим для них. Таким образом, для рожденных 5 декабря чрезвычайно важно заняться самопознанием. Непременным условием должна стать выработка твердого, реалистичного представления о своем месте и цели в жизни. Пока этого не произойдет, рожденные 5 декабря просто обречены на колебания и несмотря на свойственный им оптимизм будут подвержены разочарованиям. Как это ни печально, но именно серия неудач может подвести их к необходимости вышеперечисленных шагов.

Наполненная разочарованием и мучительными поисками ответов на вечные вопросы бытия стала поэзия, философия, да и сама жизнь двух замечательных русских поэтов, рожденных сегодня, Федора Тютчева и Афанасия Фета. "Самая бесплодная вещь на этом свете — добиваться правды", — заявляет Стрелец-философ Федор Тютчев. "В нашем деле истинная чепуха и есть истинная правда", — вторит Тютчеву его звездный собрат Афанасий Фет.

И все же, когда рожденные 5 декабря познают природу неуверенности, признают власть судьбы и разовьют в себе необходимую иронию, они обретут твердую почву под ногами и, следовательно, будут готовы к новым свершениям. И тогда Формула небес обязательно поможет им одержать победу.

И, в заключение, еще одна формула счастья от героя дня сегодняшнего Уолта Диснея: "Счастье — это состояние ума. Оно зависит от вашей точки зрения на те или иные вещи. Я полагаю, что счастье — это удовлетворенность, но речь вовсе не о богатстве. Все люди разные, и некоторые из нас просто не могут быть счастливы, выполняя рутинную работу".

На фото: Уолт Дисней

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