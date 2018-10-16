Быть мужем Мэрилин Монро и выжить - Гороскоп дня

О склонности к риску, невозможности и боязни сделать правильный выбор, темпераменте и находчивости рожденных 17 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Там, где начинается выбор, кончается рай и невинность", — с таким чисто весовским девизом прожил свою красивую жизнь рожденный сегодня замечательный американский драматург Артур Миллер (фото). Проблема выбора всегда остается для рожденных под знаком Весы самой тяжелой ношей по жизни. О том, как решают эту проблему рожденные 17 октября, рассмотрим в Формуле небес.

Герой сегодняшнего дня Артур Миллер всех героев своих прекрасных произведений всегда ставил перед проблемой мучительного выбора. И про драматизм этого выбора говорят сами названия его творений: "Суровое испытание", "Смерть коммивояжера", "Не злодей", "После грехопадения", "Человек, которому так везло", и другие.

Личная жизнь самого писателя была так же сложна и драматична. Он был третьим мужем Мэрилин Монро, с которой он развелся за год до ее смерти. О своем браке с Мэрилин Миллер пишет со свойственной его Формуле небес неопределенностью, граничащей с драматизмом: "Наш союз был таким неподходящим, и мне казалось, что это и делает его стоящим. Она была такой чувственной, такой жизнерадостной, несмотря на весь мрак и трагедию, масштабы которых я тогда не представлял".

Рожденных 17 октября можно смело сравнить с кошками, которые имеют только им свойственную врожденную способность сохранять равновесие в самых немыслимых условиях. Поэтому независимо от того, с какими трудностями или опасностью сталкиваются герои сегодняшнего дня, прежде всего они стремятся не утратить душевного спокойствия и сохранить психическое равновесие. Как правило, им это удается даже с учетом того, что они любят рисковать.

Нестабильность — их злейший и постоянный враг. Как правило, именно из-за бесконечных ситуаций, требующих от них выбора, нестабильность проникает во многие сферы их жизни, и в конечном счете источниками этой нестабильности являются сами герои дня сегодняшнего.

Как часто встречается среди представителей двойственного знака Весы, рожденных 17 октября существует два типа: одни — спокойные и уравновешенные, у которых все в полном порядке; другие — сорвиголовы, для которых жизнь без риска кажется скучной и утомительной. При этом некоторые представители второго типа не станут рисковать, когда существует угроза их жизни, им нравится, когда для выхода победителем из далеко не ясной ситуации необходимо применить собственные умения.

Ярчайшим представителем своей Формулы небес был рожденный сегодня любимый фаворит русской императрицы Екатерины II генерал Григорий Орлов (фото). Герой дня сегодняшнего не был выдающимся государственным деятелем. Скорее всего, императрица смотрела на него, как на податливый материал, который должен был поступать так, как ей нужно.

На все государственные должности Орлов был назначен не по своей воле, но он обладал определенным темпераментом, авантюризмом и находчивостью, имел довольно точную оценку текущих событий и был полезным и сочувствующим консультантом. Именно Григорий Орлов был послан однажды императрицей в Москву для прекращения эпидемии чумы, уносившей до тысячи человек в день, и действительно принял вполне разумные по тем временам меры для прекращения эпидемии. Императрица в знак благодарности воздвигла в Царском Селе ворота с надписью: "Орловым от бед избавлена Москва".

Один из типов знака Весы, чей день рождения — 17 октября, не очень приветствующие крайности, все же любят рисковать независимо от того, поставлены на карту деньги, собственность или даже любовь. Более спокойные натуры, рожденные 17 октября, радуются относительно тихой жизни, но при внимательном рассмотрении становится ясно, что их часто влечет к высоко артистичным, нервным или необычным людям, которые заставляют волноваться окружающих без видимых причин.

Подобное влечение к необычным людям чувствовали в своей Формуле небес и Артур Миллер, прожившей в браке с неугомонной Мэрилин Монро около пяти лет, и Григорий Орлов, бывший фаворитом харизматичной Екатерины Великой несколько десятков лет.

Влечение рожденной сегодня великой русской актрисы Алисы Коонен (фото) к своему мужу, выдающемуся театральному режиссеру Александру Таирову, во многом определило ее вклад в театральную культуру России в начале XX века.

А роман с самым успешным кинопродюсером за всю историю Голливуда Дэвидом Селзником дал в полной мере раскрыться и реализоваться рожденной сегодня одной из ведущих комедийных актрис Голливуда середины века Джин Артур. Современники писали об актрисе: "Никто не был связан так тесно с эксцентричной комедией, как Джин Артур. Она была настолько частью всего этого, настолько ее статус звезды определялся этим, что сам стиль эксцентричной комедии без нее просто трудно представить".

Как правило, всем рожденным 17 октября нравятся драматические и полные жизни события: более стабильные герои дня наблюдают за ними, а рисковые — участвуют в них.

Рожденным сегодня бывает крайне сложно в случае необходимости изменить свою жизнь, так как часто они становятся жертвой собственного высокомерия, когда со стороны начинает казаться, что они поставили себя над законами обычной человеческой жизни. А проблема прежняя — невозможность и боязнь сделать правильный выбор. И тогда, увы, они ошибаются, и крупно, и с точки зрения карьеры и финансов, и с точки зрения здоровья. Набив себе шишек, они немного отрезвляются, накапливают решимость и идут дальше, не унывая, уверенные в том, что смогут оправиться от любых неудач или неприятностей независимо от их размеров.

"Отцом советской физики" обычно называют рожденного сегодня советского физика Абрама Иоффе. И это соответствует действительности. Иоффе стал основателем научной школы, давшей миру многих выдающихся советских физиков. Владимир Высоцкий однажды зарифмовал фамилию ученого в своей шуточной песенке "Утренняя гимнастика".

Главный академик Иоффе

Доказал: коньяк и кофе

Вам заменят спорт и профилактика...

В этой строчке есть не только рифма, но и реальный исторический подтекст. Дело в том, что молодой ученый Абрам Иоффе в 1915 году действительно читал лекции на темы спорта на курсах своего знаменитого односозвездника, рожденного под знаком Весы Петра Лесгафта, основателя Института физкультуры.

Герои дня сегодняшнего относятся к своей Формуле небес, как к давно любимому человеку, которого знают "до черточки", или, по крайней мере, как к старому другу. С возрастом они привыкают играть в эту тяжелую и опасную для них жизненную игру, но все-таки им следует остерегаться всех форм самообмана. Рожденные сегодня довольно предвзято относятся к оценке своих способностей. При обращении к проверенным темам и формам самовыражения они умело трансформируют их в духе современности, но все же в базовом подходе к жизни они остаются консерваторами. Как правило, они убеждены, что их собственные суждения всегда безукоризненны, а суждения других — это, как правило, для них очень спорный вопрос.

Сегодня пришел в наш мир один из самых пронзительных русских писателей XX века Анатолий Приставкин (фото). Он прожил жизнь в ладах со своей сложной Формулой небес, которую он пронес через многие тяжелые времена в жизни своей страны, и оставил после себя честные повести и романы. И в них напутствие потомкам из своего голодного детства: "Вот тогда и жить станет возможным. Тогда вера будет. Раз хлебушко горой лежит, значит, мир существует… И можно терпеть, и молчать, и жить дальше".

На фото: Мэрилин Монро и Артур Миллер

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