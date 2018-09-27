Рожденные 28 сентября - Гороскоп дня

О способности вызывать любовь, экстравагантности, страстности и таланте причинять боль рожденных 28 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Влечение сердец рождает дружбу, влечение ума — уважение, влечение тел — страсть, и только три вместе рождают любовь", — именно такую формулу взаимоотношений предложил древний мыслитель и философ Китая Конфуций. О формуле любви небесной и земной страсти расскажем сегодня.

Весы, рожденные 28 сентября, имеют способность вызывать и удерживать любовь тех, кого они желают. Это вовсе не означает, что рожденные в этот день физически красивее, чем другие люди. Скорее, они обладают особым шармом, который способен растопить самое холодное сердце и разгорячить кровь. Иногда люди, чей день рождения — 28 сентября, могут раздражать окружающих, совершая дикие, на взгляд нормального человека, поступки, но зачастую именно такая экстравагантность и является их главным оружием.

Рожденную сегодня русскую кавалеристку и офицера Русской императорской армии Надежду Дурову многие историки считают первой русской женщиной-офицером. Ее образ прекрасно был создан актрисой Ларисой Голубкиной в замечательном фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". Ее называли "кавалерист-девица", она участвовала во многих военных сражениях, при этом ни разу не пролила чужую кровь. За заслуги перед Отечеством Надежде Дуровой лично император Александр I вручил Георгиевский крест. Царь был поражен самоотверженным желанием женщины служить Родине на военном поприще.

В Формуле небес рожденного сегодня русского мореплавателя Федора Литке такую же страстную любовь, как у Дуровой к военной службе, можно обнаружить в его любви к холодному морю. Именно исследованием Арктики Литке занимался всю жизнь, совершив несколько опасных для жизни, но крайне познавательных экспедиций. В свободное от мореплавания время Литке занимался научной деятельностью и почти 20 лет возглавлял Российскую академию наук. Также благодаря многолетним усилиям Федора Литке было основано Русское географическое общество.

Экстравагантной красотой и дикой страстью наполнены герои практически всех произведений знаменитого французского писателя Проспера Мериме. Именно Мериме сделал литературный прорыв в таком жанре, как новелла. И, пожалуй, наиболее известной стала его легендарная новелла "Кармен", значительная часть которой посвящена описанию нравов цыган и драматическим страстям, бурлящим в сердцах горячих южан. Критики писали тогда о "Кармен": "Энергия, хотя бы и в дурных страстях, всегда вызывает у нас удивление и какое-то невольное восхищение". А современные литературоведы пишут, что в своих новеллах инспектор исторических монументов Проспер Мериме создал своеобразный "музей страстей человеческих".

Но все-таки двойственный знак Весы в рожденных и страстных натурах дня сегодняшнего остается неизменным. А посему рожденные 28 сентября обладают изысканным талантом причинять боль, который разительно противостоит их способности нравиться. Как они уж поведут себя по отношению к объекту своего интереса, зависит от их настроения, иногда от рода занятий или (достаточно редко) от преследуемой цели. Правда, по совести говоря, внимательному наблюдателю нетрудно убедиться в том, что они страдают так же сильно, как и те, кто с ними соприкасается.

Рожденные 28 сентября имеют обычно много любовников, по крайней мере в молодости, и редко полностью удовлетворены хотя бы одним из них. Сказать, что им трудно понравиться, не совсем правильно. Скорее, они легко начинают скучать или позволяют личным несовпадениям начать действовать им на нервы. К счастью, они не расчетливы по природе, иначе рожденные в этот день были бы просто беспощадны.

Именно такой особой, разбивающей сердца, вошла в историю кино секс-символ 1950-1960-х годов французская киноактриса Брижит Бардо. Экранному образу Бардо свойственна сексуальность в сочетании с непосредственностью и простодушием. Бардо снялась в 48 фильмах и сама часто признавалась, что в каждой роли просто играет саму себя. В 1970 году Бардо была выбрана первой моделью для бюста Марианны, официального символа Франции.

Экстравагантность в поступках всегда просматривается в жизни актрисы. Завершив кинокарьеру в 1973 году, в дальнейшем она посвятила свою жизнь борьбе за права животных. В 1990-х она неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции и, как следствие, была пять раз осуждена "за разжигание межнациональной розни". Ну а о многочисленных любовных романах Брижит Бардо уже написаны толстые и подробные книги. Сегодня актрисе-легенде исполняется 84 года и ей уж точно есть что вспомнить про свои страсти.

Занимаясь любовью, Весы дня сегодняшнего полностью отдаются чувственным наслаждениям, даже не задумываясь о том, что партнер может оказаться им полезным, например, в карьерных делах. Разрушение страстями — еще одна важная тема в жизни тех, кто родился 28 сентября. Причем диапазон его весьма обширен — от романтического разбиения сердец до интеллектуальной головоломки и физической борьбы. Это однако отнюдь не свидетельствует о садистских наклонностях. Многие люди, чей день рождения — 28 сентября, кажется, видят смысл жизни в том, чтобы разрушать оборону других, и, как правило, им это удается. Встречая достойное сопротивление, они никогда не отступают, так как едва ли не изначально настроены на преодоление препятствий различного рода, а некоторые из них считают борьбу нестоящей тратой времени, если не имеют дело с мощным соперником.

Именно такого достойного сопротивления всегда искал в своих схватках рожденный сегодня премьер-министр Франции Жорж Клемансо. За жесткий характер и непримиримость к политическим противникам он получил прозвище Тигр (Le Tigre). Жизненный девиз Клемансо звучал так: "Жизнь любого человека наиболее интересна тогда, когда он терпит поражение. Я это хорошо знаю, так как поражение свидетельствует, что человек пытался превзойти самого себя".

Тяжелым путем бесконечных противостояний шел по жизни и рожденный сегодня премьер-министр Японии Хиранума Киитиро. Именно он еще в бытность сотрудником министерства юстиции Японии прославился как ярый борец с коррупцией.

Рожденный сегодня премьер-министр и маршал Италии Пьетро Бадольо принял власть в стране после свержения Муссолини в 1943 году, объявил нейтралитет и вывел Италию из Второй мировой войны. Оказывать сопротивление можно ведь, и уклоняясь от прямых ударов. А понятие нейтралитета — это такое близкое и органичное состояние для практически любого представителя знака Весы.

Так уж распорядилась Формула небес для 28 сентября, что вместе с женским секс-символом Брижит Бордо сегодня пришел в мир и мужской секс-символ европейского кино итальянец Марчелло Мастроянни. Именно Мастроянни работал с крупнейшими итальянскими кинорежиссерами на протяжении второй половины XX века. Его сосредоточенная, сдержанная и несколько эксцентричная манера актерской игры послужила идеальным фоном для художественных поисков многих классиков итальянского кино.

Хотя Весы, рожденные сегодня, — натуры увлекающиеся, они могут стать надежными членами семьи. Исключительно верные, они никогда не оставят друга в беде. Однако те, кто живет с ними, должны смириться с их желанием покорить всех окружающих. К сожалению, рожденные 28 сентября не имеют большой силы воли; перед лицом страсти они как лист, летящий по ветру.

Как точно подметил однажды Франческо Петрарка, "у кого много пороков, у того много и повелителей". У рожденных сегодня героев пороков не много, они свободны от них и, соответственно, от повелителей. Ну а что до страстей, то, поверьте, от них они сами страдают и борются с ними всю свою жизнь по мере возможностей. Такова уж их Формула небес.