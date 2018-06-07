Знак зодиака 7 июня: знаменитые Близнецы

О затейливости, эксцентричности, соблазнительности, эрудиции, свободолюбии, мечтательности, простоте, беспечности и легкости рожденных 7 июня под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

7 июня пришли в наш мир абсолютно необычные представители знака Близнецов. Некоторые их часто называют ласково "городские сумасшедшие", некоторые оскорбительно клоунами или шутами. Но Формула небес предпочитает для них слово затейники. Рассмотрим затейливость рожденных 7 июня чуть более подробно.

Вирджиния Апгар

Идеи и затеи занимали рожденную 7 июня врача-анестезиолога Вирджинию Апгар с раннего детства. И не удивительно, ведь отец маленькой Вирджинии был изобретателем. В подвале родительского дома была оборудована настоящая лаборатория, а на чердаке имелся небольшой телескоп, который отец Вирджинии собрал самостоятельно. Атмосфера дома, пропитанная тягой к знаниям, желанию помочь младшему брату, который был тяжело болен, — все это побудило молодую Вирджинию заниматься медициной во что бы то ни стало.

Пережив Великую депрессию в США и невероятными усилиями получив медицинский диплом, молодой доктор начала практиковать как врач-анестезиолог. Во время Второй мировой войны и после нее она участвовала в тысячах операциях и написала сотни научных статей.

Но в историю она вошла своей нехитрой затеей, которая и по сей день применяется во всех роддомах планеты при появлении на свет нового человека. Ее затея называется шкала Апгар и является системой быстрой оценки состояния новорожденного в первые минуты жизни. Это простой метод для начальной оценки состояния ребенка с целью выявления необходимости реанимационных процедур. Затея талантливого Близнеца Вирджинии была настолько проста в использовании, что и в век высоких технологий ее применяют большинство акушеров.

Ведь затея должна быть простой. Потому что все гениальное, как правило, просто и понятно каждому. Шкала Апгар предполагает суммарный анализ пяти критериев, каждый из которых оценивается в баллах от 0 до 2 включительно. Результат оценки может быть в диапазоне от 0 до 10. Шкала Апгар является одним из трех параметров наряду с весом и ростом, которые сообщают родителям новорожденного.

Обычный язык, на котором изъясняются с миром Близнецы, рожденные 7 июня, сугубо индивидуален и не всегда слишком интеллектуален.

Вернее, этот язык порой настолько простой, что создает впечатление поверхностного. Но зато абсолютно естественными для Близнецов дня сегодняшнего являются визуальная и телесная формы самовыражения, так же как и язык любви. Желание обворожить и пленить других, как в прямом, так и в переносном смысле, полностью совпадает с их природными возможностями. Соблазн может осуществляться как в устной, так и физической форме.

Георгий Чичерин

"Графоман" и "типичный дегенеративный фанатик" — такими словами награждали завистники рожденного 7 июня затейливого российского революционера, советского дипломата и наркома иностранных дел Георгия Чичерина. Чичерин был, наверное, наряду с Керенским самым экстравагантным политиком молодой советской страны.

В дореволюционный период он очень любил брать себе псевдонимы. Среди них были: Орнатский, Баталин, Михаил Шаронов и самый затейливый из них Осведомленный.

Осведомленный Чичерин с юных лет действительно был эрудитом, полиглотом и обладал феноменальной памятью. Ленин однажды охарактеризовал Чичерина так:

"Чичерин — работник великолепный, добросовестный, умный, знающий. Таких людей надо ценить. Что его слабость — недостататок "командирства" — это не беда. Мало ли людей с обратной слабостью на свете".

Сложно не согласиться с Владимиром Лениным, так как командовать и управлять — это не самые сильные стороны рожденных сегодня. Они генерируют затеи и идеи. И все же для продолжительного успеха своих затей рожденным 7 июня следует как можно глубже погружаться в жизнь, а не скользить по ее поверхности. Частенько упрекаемые в беспечности, люди, чей день рождения — 7 июня, должны стремиться к тому, чтобы расширить горизонты своих интересов.

Дарья Донцова

Победив страшную болезнь, рожденная 7 июня журналистка Дарья Донцова расширила круг своих интересов и стала популярнейшей писательницей детективов. Сегодня детективные затеи Донцовой — это популярное чтиво для миллионов. За 15 лет творчества под именем Дарья Донцова было выпущено более 180 книг.

Анна Курникова

Анна Курникова и ее ребенок

Двухкратная победительница Открытого чемпионата Австралии, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и единственная россиянка, добившаяся этого достижения, теннисистка Анна Курникова также расширила круг своих интересов и стала гражданкой США.

Но этой затеей все не закончилось. Применив все возможности своей Формулы небес и осуществив соблазн в устной и физической форме, она родила двойню от одного из самых богатых современных поп-исполнителей Энрике Иглесиаса. Думаю, Энрике это приятно, ведь мать его детей, по рейтингу журнала FHM, в 2002 году заняла первую строчку в списке 100 самых сексуальных женщин в мире.

Наталья Ионова (Глюкоза)

Глюкоза

Всегда сексуальна на сцене и в жизни рожденная сегодня российская поп-певица Наталья Ионова, выступающая под сценическим псевдонимом Глюкоза. Зрители ее по-прежнему воспринимают невестой, помня одноименную песню и клип, но Наталья давно замужем и является матерью двух дочерей.

Александр Маршал

Александр Маршал

Притягивает многих своим магнетизмом и рожденный 7 июня певец Александр Маршал, который, как и положено мужчине-Близнецу, исполняет свои песни практически во всех возможных жанрах и играет на нескольких инструментах.

Принс Роджерс Нельсон

Играть на множестве инструментов — это визитная карточка всех музыкантов, рожденных под знаком Близнецов. Но рожденные 7 июня делают это с особой изобретательностью и затейливостью. Так же, как уже упомянутый нами революционер Георгий Чичерин, рожденный 7 июня музыкант Принс Роджерс Нельсон использовал более 20 разных псевдонимов, но в историю музыки он все-таки вошел как легендарный Принс.

Недавно (статья опубликована в 2018 году. — Ред.) ушедший от нас гитарист-виртуоз занимает почетное 33-е место в списке выдающихся деятелей рок-н-ролла всех времен, по версии журнала Rolling Stone. По всему миру было продано более 100 миллионов копий его альбомов.

Жизнь и творчество Принса очень точно раскрывает Формулу небес сегодняшнего дня. Вот одна из его цитат:

"Когда я начинал заниматься музыкальным бизнесом, я был весьма озабочен понятием свободы. Свободой продюсирования, свободой играть на всех музыкальных инструментах на моих записях, свободой сказать все, что я хочу".

Впоследствии Принс стал появляться на публике с нанесенным на щеку словом slave (раб). И отвечал недоуменным журналистам:

"За то, что я пишу на щеке "раб" меня называют сумасшедшим. Но кто же я, если я не могу делать то, что хочу? Когда человеку не позволяют мечтать, он становится рабом".

Более чем колоритные личности, пришедшие в наш мир 7 июня, иногда бывают неисправимыми мечтателями, но зато они, как никто, умеют соответствовать ожиданиям и желаниям других.

И все же при определенной степени риска и отваги им удается привлечь к себе симпатии общества. Рожденные 7 июня не только держат руку на пульсе общественной жизни, но зачастую диктуют моду и стиль поведения как в социальной группе, так и в семье.

Джордж Браммел

С именем английского денди рожденного 7 июня Джорджа Браммела связаны десятки историй, афоризмов и карикатур. И это нормально. Это полностью соответствует Формуле небес сегодняшнего дня. Но когда мы читаем строчки великого Близнеца Александра Пушкина "как денди лондонский одет", мы теперь знаем, что именно Джордж Браммел и был тем самым первым в истории "одетым денди".

Современники называли его Красавчик Браммел. Он ввел в моду современный мужской костюм с галстуком, ставший деловой и официальной одеждой. Браммел обычно сам носил снежно-белую сорочку, галстук или шейный платок, белый жилет или жилет пастельного цвета, белые или бежевые панталоны или бриджи из ткани или кожи в обтяжку, подтяжки, темно-синий сюртук с фалдами и латунными пуговицами, черные ботфорты.

Браммел также ввел в обычай новые элементы ухода за собой: он протирал тело грубой щеткой из конского волоса, мылся и переодевался несколько раз в день. Так что создавший стиль "денди" затейник Браммел был предтечей тех, кого сегодня принято называть метросексуалами.

Но не было бы Близнеца Браммеля, во что бы тогда одевал Близнец Пушкин своего Евгения Онегина? А сам Онегин — это, конечно же, стопроцентный типаж представителя знака Близнецы.

Многие из рожденных 7 июня временами демонстрируют склонность к весьма странному эксцентричному поведению.

По большей части, оно вполне безобидно — можно даже сказать, что рожденные 7 июня попросту экспериментируют с новой формой самовыражения примерно так же, как кто-то другой будет наряжаться в забавный маскарадный костюм. И, действительно, рожденным 7 июня трудно отказать в таланте развеселить окружающих — особенно когда они выступают в роли хозяев вечеринки или торжества… Кроме того, им нравится шокировать людей, они — мастера розыгрышей. Более всего они презирают притворщиков. Развлечение — это то, что приносит им удовлетворение независимо от того, сами они выступают в роли затейников или же созерцают игру других.

Поль Гоген

"Единственный способ стать Богом — это поступать, как он: творить", — так определил свой путь в творчестве рожденный сегодня французский художник Поль Гоген.

Как и у многих рожденных 7 июня, простота, беспечность и легкость были у Гогена основами для его картин. Он писал в одном своем письме:

"Ты всегда можешь найти утешение в примитиве".

Это очень точно сказано о сегодняшней Формуле небес — "утешение в примитиве".

Примитив — это лекарство от сложности и часто невыполнимости многих задач. Примитивная затейливость стиля Гогена — это метафоры со сложным смыслом, часто пронизанные языческими мистицизмом. Гоген, как и большинство рожденных 7 июня, был мечтателем по натуре и всю жизнь искал рай земной, чтобы запечатлеть его в своих картинах.

Мечты часто сбываются в жизни рожденных 7 июня. Многие из них становятся успешными и знаменитыми.

Кафу

Три раза подряд сыграл в финальных матчах чемпионатов мира двухкратный чемпион мира по футболу бразильский футболист Кафу. У него пока у единственного в мире есть такой результат. Многие футболисты часто просто мечтают играть на чемпионатах мира, а Кафу мечтал, играл в финалах и дважды выигрывал.

Лиам Нисон

"Иногда, глядя в зеркало, я думаю: "А сегодня я хорошо выгляжу!" А иногда посмотрю на свое отражение и думаю: "Что я вообще делаю в кино? Нужно возвращаться в Ирландию и водить грузовик", —

так со свойственным ему юмором размышляет о себе герой дня сегодняшнего, 7 июня, ирландский актер Лиам Нисон, обладающий в своей актерской копилке незабываемыми ролями в фильмах "Список Шиндлера", "Заложница" и "Воздушный маршал".

Аркадий Арканов

7 июня посетил наш мир один из самых известных писателей-сатириков последних десятилетий Аркадий Арканов. Его замечательной формулой юмора и хотелось бы мне закончить описание Формулы небес Близнецов, рожденных 7 июня:

"Чувство юмора, я имею в виду иронии и самоиронии, позволяет человеку нормально существовать даже в самые тяжелые периоды жизни. Но не нужно забывать, что юмор — это витамин, а не основное питание".

Наиболее подходящий партнер для рожденных 7 июня

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 3, 20, 24

Февраль: 1, 5, 13, 15, 17, 25

Март: 9, 12, 17

Апрель: 17, 18, 24, 27

Май: 13, 22, 26, 27, 28, 30

Июнь: 2, 18, 26, 30

Июль: 2, 12, 20

Август: 2, 8, 14, 24

Сентябрь: 2, 13, 14, 21

Октябрь: 24, 26, 27, 28

Ноябрь: 8, 10, 18, 19, 30

Декабрь: 13, 23, 26

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