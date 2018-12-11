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Автор Соломон Соловьев

Короли крепкого тела и бархатного голоса - Гороскоп дня

Гороскоп

Об авантюрном одиночестве, физическом совершенстве, активности, живости и здоровом отношении к жизни рожденных 12 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Короли крепкого тела и бархатного голоса - Гороскоп дня. 395703.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"В какую бы передрягу ты ни попадал, а из нее надо выкарабкиваться", — с такой формулой идет по жизни рожденный сегодня советский и русский путешественник Федор Конюхов. Он совершил пять кругосветных путешествий, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке. Он первый россиянин, побывавший на всех семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах. Федор Конюхов — обладатель мировых рекордов Гиннеса. И на вопрос, не хотел бы он полететь в космос, отвечает: "Космос меня никогда не привлекал. В нем нет авантюры и одиночества — того, что я люблю. Мне бы там было тяжело, в закрытом пространстве".

Об авантюрном одиночестве рожденных сегодня Стрельцов поговорим в деталях.

Рожденные 12 декабря делают особый акцент на своем физическом состоянии, их волнует, как они двигаются и вообще как обращаются со своим телом. Это ни в коем случае не означает, что они лишены духовной ориентации, просто физическое совершенство их интересует более всего. Их конек — умение распознать человека по состоянию его тела. Рожденные в этот день могут определить физическое и психологическое состояние любого, с кем им приходится иметь дело.

Рожденные 12 декабря прекрасно знают, как обыграть тот или иной поступок и вообще как заявить о своем присутствии. И опять-таки это не носит болезненного оттенка давления или угнетения, так как рожденные 12 декабря добиваются всего этого своей активностью, живостью и здоровым отношением к жизни.

Главным популяризатором энергетики человеческого тела стала рожденная сегодня французский скульптор Мария Тюссо. Она стала основательницей Музея восковых фигур в Лондоне. Увлекаясь с детства созданием восковых скульптур, Мария Тюссо со временем открыла в себе талант к воссозданию образов известных людей своего времени. В то время Тюссо создала скульптуры таких известных личностей, как Вольтер, Жан-Жак Руссо, Бенджамин Франклин.

Со временем ее начали приглашать выполнять модели членов королевской семьи. Во время режима террора во Франции ее приговорили к смерти на гильотине и не казнили только потому, что после смерти Робеспьера ее пригласили сделать посмертную маску революционера и его убийцы. Кроме Робеспьера, она сделала посмертные маски Марии Антуанетты, Марата и многих других.

В начале XIX века Мария Тюссо переехала жить в Лондон и в 1835 году оборудовала свою первую постоянную выставку в известном ныне месте Бейкер-стрит, что стало началом ее известного музея. В возрасте 88 лет мадам Тюссо умерла, а ее музей стал одной из достопримечательностей Лондона с филиалами в Амстердаме, Гонконге, Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Вашингтоне и ряде других городов.

Физическому состоянию своих литературных героев уделял повышенное внимание французский прозаик-реалист Гюстав Флобер, считающийся одним из крупнейших европейских писателей XIX века. Писатель также много работал над стилем своих произведений, выдвинув теорию "точного слова" (le mot juste). Прекрасен Флобер в своей точной формуле: "То, что люди сами понимают плохо, они часто пытаются объяснить с помощью слов, которых не понимают вовсе".

Независимо от того, худые или полные сами герои дня сегодняшнего, они никогда не страдают комплексами и чувствуют себя весьма комфортно. Некоторым из них даже удается стимулировать окружающих одним своим присутствием. Рожденные 12 декабря заставляют свое тело работать на них самих — пусть путем шейпинга, накачивания мускулатуры или чем-то еще. Даже если их внешний вид отличается от общепринятых стандартов (например, если они излишне тучны, имеют неправильное строение тела), люди, чей день рождения — 12 декабря, умудряются добиться того, что несовершенство оборачивается для них преимуществом.

Странно, но стоит пообщаться поближе с рожденными 12 декабря, как их физический образ словно растворяется в пространстве и на поверхность выступает то, что, собственно, и является сущностью этих людей. Только тогда можно понять, что физическая сторона их внешности служит неким фасадом, за которым скрывается совсем другой человек. Кроме того, рожденные 12 декабря в гораздо большей степени, нежели другие, умеют манипулировать своим голосом, добиваясь поразительных результатов.

"Удача прекрасна, и вы должны иметь счастье получить такую возможность. Но после этого надо иметь талант и уметь им пользоваться", — с такой формулой жил и творил по жизни рожденный сегодня американский певец Фрэнк Синатра. В XX веке Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и каждого аспекта американской культуры. Когда его не стало, некоторые журналисты писали: "К черту календарь. День смерти Фрэнка Синатры — конец XX века".

Певческая карьера Синатры стартовала еще в 1940-х годах, а к концу жизни он считался эталоном музыкального стиля и вкуса. Песни в его исполнении вошли в классику эстрады и стиля свинг, стали наиболее яркими образцами эстрадно-джазовой манеры пения "крунинг", на них воспитаны несколько поколений американцев.

На песнях рожденного сегодня композитора Владимира Шаинского выросло несколько поколений советских людей. Он стал автором множества популярных песен и песен для детей, в том числе музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену. За свою долгую жизнь Шаинский написал более 300 песен, многие из которых стали действительно народными.

Народным и любимым артистом остался в памяти миллионов зрителей рожденный сегодня Виталий Соломин, блестяще исполнивший роль доктора Ватсона в знаменитом советском телесериале о Шерлоке Хомсе. Формула небес дня сегодняшнего, особо тщательно заботящаяся о внешнем облике своих героев, сыграла важную роль в актерской судьбе Виталия Соломина. В самих произведениях Конан Дойла внешний облик Ватсона никак не описан, и режиссера фильма Игоря Масленникова привлекла архивная фотография артиста Виталия Соломина с прикрепленными усами, где он, как показалось режиссеру, очень походил на англичанина. В Англии Соломина признали одним из лучших актеров в истории кинематографа, сыгравшим роль доктора Ватсона. В Москве возле посольства Великобритании была установлена скульптура, изображающая Холмса и Ватсона в исполнении Василия Ливанова и Виталия Соломина.

Стрельцам, рожденным 12 декабря, полезно обращаться внутрь себя. Им следует опасаться чрезмерной увлеченности своими физическими данными, внешним видом, деньгами, престижем и прочими материальными категориями. Пожалуй, им стоит решить для себя вопрос, так ли они нуждаются в постоянном одобрении со стороны окружающих. Воспитание в себе независимости и достоинства — непременное условие духовного роста, которым отличаются люди, чей день рождения — 12 декабря. Нематериальные цели (будь то религиозные, духовные, философские) помогут им обрести подлинный смысл жизни.

Замечательным высказыванием о смысле жизни в изложении Фрэнка Синатры мы и закончим сегодня: "Я не пытаюсь познать тайны жизни. Я просто живу, день за днем, и принимаю то, что дает жизнь… Я наслаждался ею, у меня были хорошие друзья, замечательная семья. Едва ли можно просить судьбу о чем-то большем. Того, что она мне дала, вполне достаточно".

На фото: Фрэнк Синатра

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