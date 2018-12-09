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Автор Соломон Соловьев

"В хоккей играют настоящие мужчины" - Гороскоп дня

Гороскоп

О бесстрашии, пылкости и высоких нравственных идеалах рожденных 10 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

В хоккей играют настоящие мужчины - Гороскоп дня. 395635.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Пускай наносит вред врагу не каждый воин,

Но каждый в бой иди! А бой решит судьба…

Эта легендарная фраза рожденного сегодня русского поэта Николая Некрасова смело может стать основой для Формулы небес бесстрашных и пылких Стрельцов, пришедших в мир 10 декабря. Поговорим об этом подробнее.

Рожденные 10 декабря стремятся контролировать свои чувства и следуют по жизни с твердой уверенностью в собственной значимости. Если они и привлекают к себе внимание, то лишь затем, чтобы лучше донести свои идеи до мира. Хитрость, гордость, высокомерие, эгоизм — эти категории кажутся неведомыми рожденным 10 декабря. Их самое большое желание — служить остальным.

Все стихотворения поэта Николая Некрасова были посвящены преимущественно страданиям народа, идиллии и трагедии крестьянства. Он написал на эти темы знаменитую поэму-роман "Кому на Руси жить хорошо", поэмы "Русские женщины" и "Мороз, Красный нос". В течение долгих лет Некрасов также руководил двумя общественно-политическими журналами "Современник" и "Общественные записки".

Первым программистом в истории человечества считается рожденная сегодня английский математик Августа Ада Кинг Лавлейс. Она первая написала инструкцию с подробными комментариями для вычислительной машины, которую разработал Чарльз Бэббидж. И для этой же машины она составила первую в мире программу.

В одном из своих комментариев Ада описывает алгоритм вычисления чисел Бернулли на аналитической машине. Было признано, что это была первая программа, специально реализованная для воспроизведения на компьютере. И по этой причине Ада Лавлейс считается первым программистом несмотря на то, что машина Бэббиджа так и не была построена при жизни Ады.

В своих дневниках гениальный математик предрекала еще в середине XIX века, что аналитическая машина (слово "компьютер" появилось сто лет спустя) способна создавать алгебраические формулы, а в перспективе — писать музыку, рисовать картины — и укажет "науке такие пути, какие нам и не снились".

Своим новаторством, перешагнувшим века, в середине XIX века отметился космический брат первой женщины-программиста рожденный сегодня английский инженер и изобретатель Эдуард Алфред Каупер. Он изобрел воздухонагревательный аппарат регенеративного типа для нагрева воздуха (дутья) перед подачей его в доменные печи, используемый со значительными изменениями в доменном производстве и до сих пор и часто называемый каупером. Каупер также сконструировал двухцилиндровую паровую машину, колесо со стальными спицами и резиновыми шинами и пишущий электромагнитный телеграф.

Свой огромнейший вклад в гуманитарные науки внес рожденный сегодня русский социолог, культуролог, геополитик, публицист и естествоиспытатель Николай Данилевский. Ученый стал одним из основателей цивилизованного подхода к истории, который он аргументировано изложил в своем труде "Россия и Европа". В другом своем обширном труде "Дарвинизм" Данилевский подверг теорию Дарвина подробному разбору с предоставленной целью доказать ее полную безосновательность и нелепость.

По своей Формуле небес Николай Данилевский очень близок своему космическому брату и тезке Николаю Некрасову, заявляя свою формулу жизни в короткой фразе: "Самопожертвование есть высший нравственный закон".

К сожалению, окружающие редко понимают глубину эмоций, испытываемых Стрельцами дня сегодняшнего, которые чаще всего держат их в секрете и редко кому раскрывают. В самом деле, самым большим подарком со стороны рожденных 10 декабря может стать их откровенность, поскольку она символизирует высшую степень доверия.

Вера — важная тема в жизни людей, родившихся в этот день. Личности преданные, они служат лишь высшим идеалам и воплощают в себе лучшие качества человека. Однако очень часто они проявляют большой интерес к неодушевленным предметам и материям, поскольку понимают, что плоть и кровь не всегда служат высшим нравственным идеалам.

Природа завораживает их — будь то животные, растения или просто красивые виды. Глубоко интересующиеся философией, рожденные 10 декабря часто размышляют о самом факте бытия. Они обращают свою веру на Бога, природу, Вселенную, но главное все-таки то, что они обязательно устремляют себя духовно к какой-то цели. Нередко рожденные 10 декабря производят впечатление людей не от мира сего.

Мотив смерти и бессмертия, влияние фатума на жизнь людей и многие другие глобальные философские темы наполняли сюжеты стихов рожденной сегодня мистической американской поэтессы XIX века Эмили Дикинсон. При жизни поэтесса опубликовала менее десяти своих стихотворений из 1800, написанных ею. Даже то, что было опубликовано, подверглось серьезной редакторской переработке, чтобы привести стихотворения в соответствие поэтическим нормам того времени. Стихи Дикинсон не имеют аналогов в современной ей поэзии. Их строки коротки, названия, как правило, отсутствуют, и часто встречаются необычная пунтктуация и использование заглавных букв. Хотя стихи Дикинсон вызвали неблагоприятные отзывы критики в конце XIX века, в настоящее время она рассматривается критикой как один из величайших американских поэтов.

Рожденного сегодня одного из сильнейших в мире шахматистов англичанина Джозефа Генри Блэкберна называли "Черная смерть", так как он носил поношенный черный костюм и старый черный цилиндр (по другой версии, за его черную бороду), а также за то, что в шахматах он придерживался комбинационного, остроатакующего стиля игры, в духе романтических шахмат старых мастеров, и выигрывал очень много партий именно черными фигурами. Именем Блэкберна названы "Блэкберн-мат" (двумя слонами при поддержке других фигур) и авантюрный "Гамбит Блэкберна".

Многим из окружающих Стрельцов дня сегодняшнего кажется, будто они парят над обыденностью. Поэтому им бывает сложно найти свое место в обществе, нелегко подыскать и родственную душу, с которой можно поделиться своим идеализмом. Если же им все-таки удается найти такого человека, он становится для них своего рода опекуном, покровителем, опорой в жизни.

Очень часто для рабочего коллектива наступают лучшие времена, когда его возглавляют люди, чей день рождения — 10 декабря. Такие руководители прекрасно понимают нужды подчиненных и умеют стоять над надуманными конфликтами.

Согласно "Британской энциклопедии", рожденный сегодня тренер Анатолий Тарасов - "отец русского хоккея", сделавший СССР "доминирующей силой в международных соревнованиях". Тарасов установил непревзойденный рекорд — в течение девяти лет подряд (1963-1971) сборная СССР по хоккею под его руководством становилась чемпионом во всех международных турнирах.

Для своих хоккеистов Анатолий Тарасов был богом во всем. В популярном фильме "Легенда № 17" сыгравший харизматичного тренера актер Олег Меньшиков прекрасно показал на экране всю формулу мощи знаменитого Стрельца Анатолия Тарасова.

Любимой формулой победы Анатолия Тарасова и закончим сегодня: "В спорте ни в коем случае нельзя останавливаться. Когда соперники равны, результат может оказаться случайным. Надо быть на голову выше. Только тогда можно подавить, победить, уничтожить любого соперника. Я очень люблю своих ребят. Именно поэтому требовал с них то, чего никогда не мог сделать никто другой".

На фото: Анатолий Тарасов

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"В хоккей играют настоящие мужчины" - Гороскоп дня
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