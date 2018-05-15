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Автор Дмитрий Судаков

Четыре "теории заговора", поддержанных официальной наукой

Здоровье » Здоровье и профилактика

Рассказывать всю правду о каком-либо скандале, который не был одобрен официальными СМИ и их владельцами, часто дает предсказуемый результат: вас сразу назовут конспирологами, даже если при этом имеется достаточное количество доказательств в вашу пользу. Удобная ложь может помочь многим спокойно спать по ночам, но правда в том, что многие "теории заговора" на самом деле реальны и имеют научное обоснование. В этой статье приводится несколько правдивых фактов, на которых были ярлыки о противоположном.

Четыре

1. Атразин разрушает и повреждает эндокринную систему

Атразин могут сделать одним из наиболее широко используемых пестицидов в Соединенных Штатах уже в ближайшем будущем. Содержание этого вещества в грунтовые водах достаточно высокое. Он постоянно обнаруживается в общественных водопроводных системах, что само по себе вызывает беспокойство. Это токсичное химическое вещество может вызывать серьезные эндокринные нарушения в организме.

Исследования, проведенные доктором Тайроном Хейсом из Калифорнийского университета в Беркли, показали, что атразин способен вызывать серьезное поражение эндокринной системы у лягушек. У особей мужского пола нарушение функции эндокринной системы может привести к химической кастрации. В одном из исследований, Хейс выпустил 40 головастиков в воду, в которой был растворен атразин в концентрацией 2,5 части на миллиард — в пределах нормы EPA для питьевой воды.

По словам Хейса, почти одна десятая часть головастиков, которые плавали в зараженной воде, стали "функционально женскими особями." Головастики, на которых проводился опыт, были рождены особями мужского пола. В итоге же, они развились в лягушек женского пола и стали откладывать икру.

2. Мобильные телефоны вызывают опухоли головного мозга

Многие полагают, что сотовые телефоны производят излучение, а радиоактивное излучение, как известно, приводит к раковым заболеваниям. Часто сообщается, что сотовые телефоны производят радиацию другого типа (по сравнению с ядерным излучением), поэтому она не представляет никакого риска для здоровья. Но многочисленные научные исследования говорят об обратном. Действительно, риск использования сотовых телефонов серьезно недооценивается.

В последнее время проводился ряд исследований по поводу влияния мобильных телефонов на развитие опухолей мозга и сердца. Исследователи провели опыты на крысах, которые были подвергнуты воздействию радиочастотного излучения, производимого сотовыми телефонами. У подопытных крыс возникло несколько типов рака — включая редкие опухоли клеток Шванна в мозге и сердце.

На одной из научных конференции в 2016 году один врач заявил, что потенциал мобильных телефонов по развитию раковых опухолей очевиден. "Cотовые телефоны действительно вызывают рак мозга", — заявила д-р Девра Дэвис, президент "Фонда здоровья окружающей среды." Дети стоят в отдельной группе риска тех, кто пользуется мобильными телефонами. Тоже самое относится и к беременным женщинам, которые должны быть очень осторожны в том, как они пользуются мобильными устройствами. Специалисты утверждают, что беременные женщины должны держать мобильный телефон подальше от области живота, особенно в конце беременности.

3. Фторид это нейротоксин

Массовое использование фтора, вероятно, является одним из величайших обманом всех времен. Прежде всего, нет доказательств, подтверждающих утверждение о том, что использование фтора предотвращает образование полостей.

Фтор не является необходимым питательным веществом, и он не нужен для поддержания здоровья человека ни в каком виде. Это химическое соединение на самом деле довольно опасно для здоровья человека, особенно когда речь заходит о здоровье вашего мозга. Было проведено около 60 различных исследований, которые выявили связь между потреблением фтора и ухудшением коэффициента интеллекта (IQ) у людей.

Фторирование воды также связано с проблемами со здоровьем, такими как потеря костной массы, рак и негативное воздействие на иммунную систему, щитовидную железу и шишковидную железу. Многие исследователи говорят, что фторирование водопроводной воды сродни принудительному массовому лечению, при котором, однако, развивается понижение IQ у детей и другие неврологические нарушения. Такой потенциал был показан в исследованиях Гарвардского университета.

В настоящее время накопилось достаточно причин для того, чтобы прекратить фторирование воды, но средства массовой информации наверняка не хотят, чтобы вы об этом знали.

4. Вакцины содержат ртуть, клетки эмбрионов человека и другие опасные ингредиенты

На свете есть очень много людей, которые полагают, что любая вакцина — это настоящий коктейль из опасных ингредиентов от тимеросала, используемого в вакцинах против гриппа, до алюминиевых адъювантов и диплоидных клеток тканей эмбриона человека.

Несмотря на попытки СМИ дезинформировать общественность, Управление по надзору за продуктами питания и лекарственными препаратами США (Federal Drug Administration) признает, что некоторые вакцины по-прежнему содержат тимеросал в виде консерванта, а некоторые производители вакцин по-прежнему используют тимеросал в своем "производственном процессе".

Как отмечает само FDA, тимеросал составляет 50 процентов вещества ртути по весу. Вакцина, содержащая тимеросал, принесет реципиенту до 25 микрограмм ртути. При этом вакцинированную подвергаются дети младших возрастных категорий. Дети в возрасте до трех лет получают половину дозы, а это означает, что им все еще вводят более 12 микрограмм ртути. Это может показаться не очень большим количеством, но, как объясняет Trace Amounts, этого более чем достаточно, чтобы нанести вред ребенку. Ребенок должен весить 550 фунтов, чтобы иметь физическую возможность безопасно перенести инъекцию, содержащую 25 микрограмм ртути.

Ртуть — это токсичный тяжелый металл, и в настоящее время уровень безопасного контакта с ним не выявлен. Ртуть не должна быть использована в любых вакцинах ни при каких условиях. Майк Адамс, основатель Natural News и директор CWC Labs, неоднократно рассказывал о присутствии других вызывающих беспокойство ингредиентов в вакцинах. В 2017 году было сказано о том, что вакцина против ветряной оспы была изготовлена с использованием эмбриональных легочных клеток, а также диплоидных клеток человека. Для производства вакцин также используют клетки морской свинки и клетки почек африканской зеленой обезьяны. К сожалению, список спорных ингредиентов в вакцинах на этом не заканчивается.

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Темы рак вакцинация теория заговора здоровье человека мобильные телефоны
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