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Автор Петр Дерябин

Правильный завтрак — залог хорошего состояния

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Вы раздражительны? Вас все бесит? Возможно, все дело в… вашем завтраке! Наверное, каждому известна поговорка: "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу". Если ваш завтрак правильный, он зарядит вас энергией на весь день и придаст хорошее настроение. Но если в вашем завтраке недостает некоторых элементов, вы рискуете в течение всего последующего дня испытывать недовольство, раздражительность и дискомфорт.

Правильный завтрак — залог хорошего состояния

Каким же должен быть правильный завтрак?

Хлеб или тосты должны быть богаты витамином В. Некоторые виды хлеба содержат недостаточное количество витамина В, который отвечает за образования в организме серотонина, гормона, "отвечающего" за ощущение счастья и спокойствия.

Прежде всего, когда вы в следующий раз будете выбирать хлеб, обратите внимание на то, чтобы он содержал нужное количество витамина В.

Это можно узнать на его упаковке или спросить у продавца. Обычно витамином В богаты сорта хлеба, содержащие орехи или цельные зерна. Если вам все же не удалось найти сорт хлеба, богатый витамином В, тогда запейте свой завтрак стаканом апельсинового сока — это компенсирует нехватку витамина в организме.

Не ешьте на завтрак слишком много пищи с пониженным содержанием жира. В большинстве кондитерских изделий с низким содержанием жира, приготовленных на кукурузном масле, присутствуют:

  • вредные кислоты,
  • жиры,

некоторые из которых могут сделать вас вялыми и раздражительными.

Разнообразьте свой рацион полезными жирами. Их вы сможете найти в грецких орехах, семенах льна и некоторых других зерновых культурах. Просто добавьте их в:

  • йогурт
  • или кашу

и вы заметите, что ваше настроение в течение дня значительно улучшится.

Правильный завтрак - залог хорошего настроения. завтрак
Не ешьте на завтрак слишком много пищи с пониженным содержанием жира

Завтрак не должен состоять из одних фруктов

Фрукты богаты:

  • питательными веществами,
  • клетчаткой,
  • витаминами.

Однако в них не хватает магния, вещества, которое предотвращает появление симптомов депрессии и улучшает настроение.

Добавив в свой фруктовый салат немного миндальных орехов, вы сможете без особых проблем восполнить нехватку магния в организме.

Обогатите выпечку протеином. Если вы регулярно едите на завтрак сладкую выпечку или блины, то помните, что через полтора — два часа после завтрака уровень сахара у вас в крови может снизиться, а это приведет к:

  • ухудшению настроения,
  • раздражительности.

Добавьте в свой рацион немного протеина. Все, что от вас требуется, это намазать свою любимую булочку арахисовым или миндальным маслом или съесть пару вареных яиц или йогурт. Во всех этих продуктах содержится много протеина, дающего мозгу энергию, которая позволяет ему противостоять стрессу.

Кофе
Кофе

Не забудьте про кофе. Это, прежде всего, относится к тем, кто пьет кофе каждый день. Организм привыкает к определенной дозе кофеина, и, если он ее не получает, то человек начинает ощущать:

  • вялость,
  • дискомфорт.

Если вы хотите бросить пить кофе, то не следует делать это резко. Уменьшайте дозу постепенно. Попробуйте заменить привычный кофе на леденцы, содержащие кофеин.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева
Темы правильное питание
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