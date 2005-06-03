Врач-трихолог: горожанки рискуют потерять свои волосы раньше времени

Согласно последним исследованиям, жительницы городов больше других женщин рискуют потерять свои волосы раньше времени. Как сохранить пышную шевелюру в жестких условиях мегаполиса?

Консультирует врач-трихолог московской клиники "Евромедгрупп" Ольга Кохас.

- Неужели жительницы мегаполисов рискуют рано и безвозвратно потерять волосы?



— Действительно, в последнее время жительницы крупных городов все чаще сталкиваются с проблемой выпадения волос. На это есть несколько причин. Одна из основных — заболевания, при которых у женщин меняется гормональный статус. Баланс женских и мужских половых гормонов смещается в пользу последних. И у женщины начинается выпадение волос по мужскому типу. Поэтому не стоит удивляться, если врач-трихолог отправит сдавать вас анализы на гормоны.

К счастью, такие случаи пока еще не приобрели характера эпидемии. Другая причина — психоэмоциональные перегрузки. В большинстве случаев это связано с изменившимся образом жизни. В свое время облысение считалось исключительно мужской прерогативой. Но по мере того, как женщины стали занимать активную позицию в обществе, они начали сталкиваться и с большим количеством стрессовых ситуаций.

- Каким образом это отражается на состоянии волос?



— При сильных стрессах начинают вырабатываться особые гормоны. Их выброс нарушает кровоснабжение и провоцирует замедление роста волос. Большая часть фолликулов входит в фазу покоя. А через несколько месяцев после стрессовых событий все "отдыхающие" фолликулы "отбрасывают" волосы примерно в одно и то же время. Тут-то мы и сталкиваемся с чрезмерным выпадением волос.

- Как поймать этот критический момент? Ведь волосы постоянно обновляются, и утром на подушке всегда остается несколько волос.



— Несколько волосков на подушке — это норма. А вот когда их становится больше, чем обычно, или волосы выпадают целыми "пачками" — пора принимать меры.

Здесь важно помнить о том, что выпадение волос происходит не в одночасье. Этому процессу практически всегда предшествует стресс или инфекция. Как правило, после этого волосы начинают выпадать только через полгода. Из-за неспособности установить взаимосвязь между выпадением волос и предшествующими событиями мы начинаем бить тревогу.

- Как быть, если волосы выпадают больше, чем обычно?

— Не паниковать. Сначала попробуйте посчитать выпавшие за день волосы. Те, что остались утром на подушке, выпали при мытье головы и расчесывании, а также в течение дня. В норме за день выпадает от 100 до 120 волос. Если же выпавших волос значительно больше и это не связано с физиологическим сезонным выпадением, обратитесь за консультацией к трихологу.

Если все-таки диагноз подтвердился, настройтесь на серьезное длительное лечение. Так как эту проблему только наружными средствами не решишь. Для начала необходимо выявить и устранить причину выпадения волос. Поэтому за помощью нужно обращаться не к парикмахеру, а к врачу-трихологу.

Прежде чем начать лечение, врач проведет первичную диагностику. Как правило, первым делом берут анализ крови. В ряде случаев проводят ультразвуковое исследование внутренних органов и иммунограмму. После выявления причины поредения волос назначают препараты внутрь.

- Какими салонными процедурами можно усилить лечение?

— Хорошие результаты дает мезотерапия. Эта процедура стимулирует образование новых волосяных фолликулов. Они дают рост молодым волосам. Состав коктейля, который используется при мезотерапии, подбирается в соответствии с заболеванием, вызвавшим выпадение волос. Так, если поредение волос обусловлено эндокринным нарушением, в состав коктейля обязательно входит плацента. После устранения причины выпадения рост волос восстанавливается.

Также полезно использовать лечебные препараты для домашнего ухода за волосами. Подходящие средства врач подбирает индивидуально. Но есть и универсальные рецепты, которыми можно воспользоваться при интенсивном выпадении волос.

Маска для волос

Смешайте З ст. ложки репейного масла, 1 ст. ложку фруктового уксуса или лимонного сока, 1 ч. ложку меда, 1 желток (для жирных волос — целиком яйцо). Полученную смесь, за исключением репейного масла, подогрейте на водяной бане до получения однородной массы. Снимите с огня. Добавьте масло. Теплую смесь нанесите на кожу головы на 1 час. По мере остывания укутывайте голову теплыми полотенцами. Через час смойте шампунем.

Бальзам из коры дуба и шелухи репчатого лука

Смешайте равное количество частей коры дуба и шелухи репчатого лука. Один стакан полученной смеси залейте 1 л кипятка и выдерживайте на медленном огне 1 час, не доводя до кипения. Процедите, охладите и вотрите в кожу головы. Держите около часа. Затем ополосните голову прохладной водой.

Облепиховый эликсир

2 ст. ложки плодов и листьев облепихи залейте 2 стаканами кипятка. Настаивать в термосе 2-4 часа. Принимайте внутрь по 150 мл 2 раза в день до еды, утром и вечером, а также ежедневно на ночь втирайте в кожу головы.

- Что делать, когда причина выпадения волос — именно стресс?



— При стрессовом выпадении волос помогут мягкие успокаивающие средства. Очень хорошим противострессовым эффектом обладают готовые успокоительные травяные сборы.

Чаще всего в их состав входят валериана, пустырник и хмель. Хорошо помогает настойка пиона и пассифлоры, а также настой душицы и пустырника. При желании вы можете сами приготовить успокоительный сбор.

Промойте и мелко нарежьте листья молодой крапивы. Затем, не утрамбовывая, сложите их в литровую банку и залейте холодной кипяченой водой. Через 10 часов настой можно пить в любом количестве. Помимо успокаивающего действия, он благотворно влияет на работу кишечника и улучшает показатели крови.

- Как можно застраховать себя от выпадения волос?



— Волосы — индикатор нашего здоровья. Лучшая профилактика облысения — здоровый образ жизни, в частности, сбалансированное питание. Для любительниц сидеть на диетах единственный способ сохранить волосы — восполнять недостатки минералов и витаминов, которые они недополучают с продуктами питания. Узнать, каких именно элементов не хватает волосам, поможет специальный анализ — минералограмма.

- Но ведь, помимо несбалансированного питания, жительницы мегаполисов страдают от плохой экологии, жесткой воды.



— Это так. Качество воды, которой мы моем волосы, тоже имеет значение. И если улучшить экологию мы не можем, то повысить качество воды вполне в наших силах. По возможности используйте предварительно прокипяченную воду. Чтобы сделать ее мягче, воспользуйтесь различными добавками:

1 чайная ложка пищевой соды на 1 л воды,

1 чайная ложка нашатырного спирта на 2 л воды,

1 чайная ложка глицерина на 1 л воды.

- Большинство деловых дам ежедневно укладывают волосы феном. Как сделать эту процедуру не такой вредной?



Пользуйтесь феном, который позволяет регулировать температуру потока воздуха. Укладку желательно заканчивать в холодном режиме. Также полезно использовать для ухода за волосами натуральные средства, которые оздоравливают и укрепляют волосы.

Их можно приготовить самостоятельно, на основе трав и эфирных масел.

Шампунь из базилика и розмарина с оливковым маслом

1 ст. ложку базилика, розмарина или шалфея залейте 1 стаканом кипяченой воды. Доведите до кипения. Настаивайте в течение 30-40 минут. Затем добавьте 1/4 стакана оливкового или глицеринового мыла, 1 ч. ложку масла жожоба, 15 капель масла кедра, иланг-иланга или шалфея мускатного и несколько раз встряхните. Шампунь очень хорошо подходит для ежедневного применения.

К этому составу при необходимости можно добавить яблочный сок, мёд, яйца, желатин, глицерин, лецитин. Количество добавок не должно превышать 1 столовой ложки.

Ополаскиватель

В 0,5 л кипяченой воды комнатной или чуть теплее температуры добавьте 5 капель эфирного масла сосны, кедра или эвкалипта.

Дарья Кириченко

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