Припухлость век, круги под глазами — мы часто сталкиваемся с этими "сюрпризами", подходя утром к зеркалу. Быстро решить проблему и принять меры по ее предотвращению вам поможет следующая схема.
Причиной может служить:
Есть несколько способов, как можно ее устранить:
Также стоит ограничить потребление жидкости за 2-3 часа до сна. На ужин лучше есть неострые блюда из овощей и фруктов.
Также одной из причин отечности может служить неправильно подобранный или неграмотно нанесенный крем для век.
Что делать:
Не используйте в области глаз крем, предназначенный для лица, а также дневные кремы для век. Ночной крем должен иметь очень легкую, быстро впитывающуюся структуру.
Выбирайте средство, которое предназначено именно для вашей возрастной категории. Старайтесь хранить кремы для век в холодильнике — так вы повысите их эффективность.
Также одной из проблем припухлости под глазами может стать неправильная подушка. Поэтому стоит выполнять следующие рекомендации:
Обзаведитесь плоской и ровной подушкой или специальной подушкой с валиком под шею. Старайтесь засыпать в положении лежа на спине, а не на боку или животе.
Наследственность или врожденная особенность могут стать главной причиной появления темных кругов. Как с этим бороться? Предлагаем следующие варианты:
Особенности пигментации кожи тоже играют немаловажную роль в появлении темных кругов, поэтому в первую очередь — обратитесь к специалисту, если врач подтвердит, что причина темных кругов — пигментация, он порекомендует вам деликатные отбеливающие средства, которые помогут частично справиться с проблемой.
Внимание! Если вы стали часто сталкиваться с проблемой отеков под глазами, проверьте работу почек и печени, а также эндокринной системы.
Также возможной причиной может быть аллергическая реакция, простудное заболевание.
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