Действенные способы избавления от темных кругов под глазами

Припухлость век, круги под глазами — мы часто сталкиваемся с этими "сюрпризами", подходя утром к зеркалу. Быстро решить проблему и принять меры по ее предотвращению вам поможет следующая схема.

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Проблема припухлости под глазами

Причиной может служить:

большое количество жидкости

прием острой или соленой пищи перед сном.

Есть несколько способов, как можно ее устранить:

Заварите листовой зеленый чай и выпейте большую кружку за 15-20 минут до завтрака. Он поможет быстро вывести лишнюю жидкость. Воспользуйтесь специальным кремом для области вокруг глаз, снимающим отеки.

Также стоит ограничить потребление жидкости за 2-3 часа до сна. На ужин лучше есть неострые блюда из овощей и фруктов.

Также одной из причин отечности может служить неправильно подобранный или неграмотно нанесенный крем для век.

Что делать:

легкими движениями протрите кожу век косметическим льдом из настоя ромашки. Он мгновенно освежит кожу и снимет припухлость;

чтобы припухлости не были заметны, при макияже используйте подводку или карандаш только для верхнего века

Не используйте в области глаз крем, предназначенный для лица, а также дневные кремы для век. Ночной крем должен иметь очень легкую, быстро впитывающуюся структуру.

Выбирайте средство, которое предназначено именно для вашей возрастной категории. Старайтесь хранить кремы для век в холодильнике — так вы повысите их эффективность.

Не используйте в области глаз крем, предназначенный для лица, а также дневные кремы для век

Также одной из проблем припухлости под глазами может стать неправильная подушка. Поэтому стоит выполнять следующие рекомендации:

в течение 3-5 минут выполняйте энергичные движения из утренней зарядки. Это активизирует кровообращение

если в запасе есть 15-20 минут, смочите кожу под глазами водой, прилягте на ровную поверхность и приложите к векам по свежесрезанному ломтику картофеля или огурца. Через четверть часа умойтесь и нанесите на кожу век легкий крем от отеков.

Обзаведитесь плоской и ровной подушкой или специальной подушкой с валиком под шею. Старайтесь засыпать в положении лежа на спине, а не на боку или животе.

Как избавиться от темных кругов под глазами

Наследственность или врожденная особенность могут стать главной причиной появления темных кругов. Как с этим бороться? Предлагаем следующие варианты:

регулярно используйте крем, предназначенный для активизации кровообращения и стимулирования лимфотока;

в качестве экстренного средства пригодятся специальные пластыри для век: это гелевые или матерчатые подушечки, пропитанные особым составом, которые накладываются на кожу век;

камуфлируйте темные области только специальными консилерами. В макияже делайте акцент на губы, а не на глаза. Ни в коем случае не припудривайте круги под глазами — от этого они станут еще заметнее.

Особенности пигментации кожи тоже играют немаловажную роль в появлении темных кругов, поэтому в первую очередь — обратитесь к специалисту, если врач подтвердит, что причина темных кругов — пигментация, он порекомендует вам деликатные отбеливающие средства, которые помогут частично справиться с проблемой.

Внимание! Если вы стали часто сталкиваться с проблемой отеков под глазами, проверьте работу почек и печени, а также эндокринной системы.

Также возможной причиной может быть аллергическая реакция, простудное заболевание.

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