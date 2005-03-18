LUCIA - тонкий аромат свободы

Если вы не можете бросить курить, то курите красиво и не доставляйте неудобства окружающим.

Человек может курить по разным причинам. Для одних это просто привычка, для других — стиль жизни, для третьих — возможность сосредоточиться, для четвертых — расслабиться. Но всех любителей курения объединяет одно — они все доставляют неудобства своему, особенно некурящему окружению, и всем тем, кто вольно или невольно оказывается рядом с ними во время курения.

Найти компромисс между желанием насладиться ароматом сигареты и не нарушить при этом права своего некурящего собеседника — неразрешимая до последнего времени задача современности. Особенно это важно для женщин, ведущих активный образ жизни, наполненный деловыми встречами и светскими раутами. Гораздо приятнее, когда женщину окружает ее неповторимая аура состоящая из нот любимых духов, раскрывающихся на коже, нежного запах волос и одежды, а не запах табачного дыма.

Скоро дым от сигарет будет пахнуть не табаком

Но война между сторонниками и противниками курения, похоже, подходит к концу. Проблема запаха табачного дыма, от которого страдают и окружающие, и сами курильщики, вынужденные после каждой выкуренной сигареты освежать дыхание, станет достоянием истории. Скоро дым от сигарет будет пахнуть не табаком, вызывающим аллергический кашель, а источать аромат фруктов, цветов или рома.

JT International (JTI) начала продажи в России новых сигарет LUCIA (Лючия), производимых по инновационной технологии Less Smoke Smell (меньше запаха табачного дыма). Москва стала первым городом за пределами Японии, где продаются сигареты Lucia — эксклюзивный престижный продукт нового поколения.

Японская компания уже давно проводила исследования, направленные на изучение потребительских предпочтений. Результатом десятилетнего труда лучших специалистов с использованием самых современных технологий стали сигареты с улучшенными свойствами и тонким цитрусовым ароматом. Новая технология получила название Less Smoke Smell, что означает "меньше запаха табачного дыма". Она основана на использовании двухслойной сигаретной бумаги и специальных цитрусовых микрокапсул, ослабляющих интенсивность табачного запаха в окружающем Вас пространстве, что подтверждают исследования, в которых приняли участие жители Японии и России.

LUCIA, от английского слова "lucent" — чистый, прозрачный — это сигареты нового поколения. Поколения не только технологий, но и людей, которые стремятся к совершенству во всём: стиле одежды, манерах, выборе своего окружения. Не случайно, что сигареты были разработаны в Японии, где люди уважают личное пространство каждого и ценят право на выбор.

Тонкие линии, сочетающие в себе изысканность и утонченность, нашли своё воплощение в безупречном стиле сигарет LUCIA. Дома с семьёй, в офисе, в ресторане с друзьями и за рулем автомобиля, Вы сможете наслаждаться мягким вкусом и тонким цитрусовым ароматом сигарет LUCIA, доставляя при этом меньше неудобств окружающим.

(По материалам журнала Jalouse)