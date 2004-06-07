Капустные компрессы против инфекций

Инженер Анна Павловна ЖУРИНА живет и работает в Москве. Она предпочитает народные средства и уверена, что они не менее эффективны, к тому же не вызывают никаких побочных явлений и, что немаловажно, благоприятно влияют на укрепление иммунитета.

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Она полностью соответствует нашим гастрономическим пристрастиям. Мы любим свежие

капустные салаты,

капусту квашеную и тушеную,

румяные пироги и кулебяки с капустой.

А хрустящая капуста в борще или щах? — действительно, чудо-овощ вкусен во всех видах.

Менее известно, что капуста еще и легко справляется со многими простудными заболеваниями. Если у кого-нибудь из нашей семьи повысилась температура, болит горло или начинается кашель, я привязываю на шею "пострадавшему" капустный лист. Сухой чистый капустный лист прикладывают к шее и сверху обматывают хлопчатобумажным платком. Этот компресс следует менять каждые два часа.

Капуста

"забирает" жар,

температура снижается,

дыхание очищается,

и боль достаточно быстро отступает.

Уже после второго компресса ощущается заметное облегчение. При сильных ангинах и запущенных бронхитах следует натереть капусту и кочерыжку на терке, приложить кашицу к области горла и бронхов, закрепить компрессной бумагой и плотно обмотать "компресс" хлопчатобумажным полотном или махровым полотенцем. Держать не менее часа. Вы быстро, уже после одной процедуры, почувствуете успокаивающее, расслабляющее действие капустного компресса.

Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами. Они способны залечивать все, без исключения, повреждения кожи:

ушибы и ожоги,

гнойные язвы и раны,

синяки и порезы.

Только, прикладывая капусту на открытые раны, необходимо продезинфицировать ее, ошпарив листья крутым кипятком. Затем капустные листья вытирают насухо. Потому что почти все витамины, которые находятся в капусте, водорастворимы, и их не стоит держать в кипятке долго.

Капуста: рецепты народной медицины

Из народных рецептов борьбы с ангиной и болью в горле

наиболее известны черная редька с медом и лимон. Не менее эффективным является капустно-свекольный сок с уксусом. Нужно натереть на мелкой терке капусту и свеклу. В стакан получившейся массы добавить столовую ложку 6-процентного уксуса и настоять в темном месте не менее двух часов. Затем отжать сок и полоскать им горло. По столовой ложке три раза в день принимать этот сок внутрь, предварительно разбавляя его в пропорциях: одна часть сока на одну часть теплой воды.

При частых простудных заболеваниях

профилактически можно жевать, но не проглатывать, летнюю смолу ели и ее молодые ярко-зеленые веточки. Это средство также укрепляет зубы и десны. Смолу и веточки предварительно нужно вымыть под проточной водой.

При кашле и першении в горле помогают семена укропа —

их надо тщательно сосать, а потом, уже размягченными, жевать несколько раз в день.

Если кашель застарелый и сухой,

то полакомитесь печеными антоновскими яблоками. Не пренебрегайте черными яблочными зернышками — они исключительно целебны. При хроническом кашле отлично помогает такой порошок: одна столовая ложка измельченного корня солодки, одна чайная ложка измельченных в кофемолке семян укропа и одна столовая ложка сахарного песка. Принимать два раза в день: взрослым — по половине чайной ложки порошка, детям — треть этой порции, на кончике ложки.

Для борьбы с насморком

я натираю на мелкой терке небольшую луковицу, добавляю одну чайную ложку меда и одну столовую ложку капустного сока. Эту кашицу во время болезни следует принимать три раза в день после еды: по столовой ложке — взрослым, по чайной ложке — тем, кто помладше.

Отжатый из этой кашицы сок, разбавленный пополам с водой, служит замечательными каплями в нос. Два последних рецепта имеют удивительные профилактические свойства. В период массовых заболеваний или во время болезни одного из членов семьи достаточно раз в день закапывать капли в нос и съедать одну ложку луково-медовой смеси. Можете быть уверены — инфекции вас не одолеют.

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