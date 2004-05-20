Чем лучше всего умываться?

Наш собеседник — эстетический терапевт московского Центра эстетической и пластической медицины "Тапиа" Елена Сибрина.

- Говорят, что умыванию стоит предпочесть очищение лица тампоном, смоченным специальным очищающим лосьоном или тоником. Правильно ли это?

— Точка зрения о том, что кожу надо оберегать от воды, заменяя умывания косметическими средствами, неверна. Кожа, долгое время лишенная "водных процедур", постепенно приобретает утомленный и дряблый вид. Вода — мощный противострессовый фактор — необходима всему организму для снятия энергетического напряжения. И поэтому лишать кожу умываний не стоит.

- Известно, что отличная кожа англичанок обусловлена влажным британским климатом и туманами. Для нашей полосы обезвоживание — угроза по преимуществу зимняя, не так ли?

— Летнее обезвоживание не менее опасно. На прямые солнечные лучи, пыль, ветер кожа первоначально реагирует ощущением стянутости, затем появляются краснота, раздражение, шелушение. Так что лето — период, когда также необходимо поддерживать водный баланс кожи.

- Разве не этим "занимаются" увлажняющие кремы?

— Умывание и увлажнение — разные звенья единой программы ухода за кожей. Обильный поток воды в сочетании со специальными очищающими средствами надежно удаляет интенсивный дневной грим, вымывает из пор пыль и сальные выделения. А увлажняющие кремы и лосьоны нового поколения способны "напоить" кожу, повысить содержание влаги в клетках кожного покрова.

- Как правильно умываться?

— Сухую кожу моют чистыми руками, для умывания нормальной и комбинированной стоит использовать спонжи или тканевые салфетки, для очищения жирной кожи отлично подходят специальные щеточки.

Сначала ополосните лицо теплой водой: поры откроются и из них легче выйдет грязь. Далее мягкими круговыми движениями нанесите на лицо очищающее средство по массажным линиям: от центра лица к периферии. Не трите лицо слишком энергично — это растягивает кожу и вызывает появление новых морщин. Оставьте средство на лице на 1-2 минуты, а затем удалите его теплой водой.

Финал умывания — прохладное споласкивание, которое освежает кожу и "закрывает" очищенные поры. Если позволяет время, то лицо лучше не вытирать, а дать ему подсохнуть.

Глубокое очищение эффективно проводить во время вечернего душа, когда поры "раскрываются" под воздействием теплого пара. Для всех типов кожи нежелательно использовать обычное туалетное мыло, его стоит заменить пеной, гелем, муссом, молочком. Для умывания следует использовать очищенную воду.

Если такой возможности нет, то добавьте в воду активированный уголь, лимонный сок или глицерин. А еще лучше — используйте минеральную воду , хотя бы на завершающем этапе умывания.

- Как часто стоит умывать лицо летом?

— По мере необходимости. В течение жаркого дня нужно несколько раз споласкивать лицо водой. Можно той же минеральной, которую вы прихватили для утоления жажды. Как дополнительный увлажняющий фактор отлично зарекомендовали себя новейшие спреи термальной воды или оксигенированные спреи, которые содержат дополнительный солнцезащитный фактор. Они освежают кожу и используются даже поверх макияжа, не причиняя ему вреда.

Вернувшись домой, хорошо освежить лицо влажным прохладным компрессом — подержать 15 минут полотенце, намоченное в минеральной воде.

Кстати, текстура всех увлажняющих препаратов, используемых летом, должна быть более легкой. Густые "зимние" кремы-увлажнители стоит сменить на более жидкие эмульсии и флюиды.

Если все-таки вам пришлось умыться водой из-под крана, то протрите лицо тоником — он оказывает нейтрализующее и успокаивающее воздействие.

Людмила БЕКАСОВА

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.