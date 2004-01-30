Как выбрать отбеливающую зубную пасту

Можно ли с помощью отбеливающих паст приобрести белоснежную улыбку? Рассказывает Нелли Ильинична МОЛОЧНИКОВА, заведующая отделением стоматологии 7-й московской городской больницы.

Как выбрать зубную пасту?

Почему зубы желтеют

— Скажите, почему зубы теряют свою белизну?

— Это случается по многим причинам. На цвет зубов могут повлиять:

длительный прием определенных лекарств

и некоторые заболевания.

Отложения зубного камня и зубной налет тоже не украшают зубы. Эмаль наших зубов впитывает красители, содержащиеся в пище. Естественно, со временем она перестает быть идеально белой.

- А как этот процесс сказывается на здоровье зубов?

— Никак. Это естественное свойство нашей эмали.

— Значит, отбеливание — это дань моде?

— Моде, навязанной прежде всего рекламой. На самом деле, большинство стоматологов отрицательно относится к этой процедуре.

Вредно ли отбеливание зубов?

— Неужели это так вредно?

— К сожалению, да. Для того, чтобы отбелить зубы, на них часто действуют растворами кислот.

Кислоты повреждают эмаль зубов, делают ее более рыхлой. Такая эмаль начинает еще сильнее впитывать красители, зубы становятся чувствительными, да и здоровья от этого не прибавляется.

Иногда на эмаль действуют веществами, имеющими зернистую структуру. Они отчищают эмаль в первую очередь от налета, как наждачная бумага. Хотя потом зуб полируют, ему все равно приходится несладко.

Некоторые зубные пасты действительно содержат вещества, которые могли бы обладать отбеливающим эффектом

— Но ведь есть же и современные методы отбеливания, когда отбеливающие вещества проникают глубоко в слой эмали и обесцвечивают красители?

— Да, такие методы более безопасны, но стоят они очень дорого. Собственно говоря, только это и можно назвать настоящим отбеливанием.

Эффективны ли отбеливающие пасты?

— А на чем основано действие отбеливающих зубных паст?

— Отбеливающие зубные пасты бывают разными. В основном они:

имеют зернистую структуру

действуют по принципу наждачной бумаги.

Некачественные пасты могут содержать и кислоты, обо всех "прелестях" которых мы уже говорили.

— А как насчет настоящего отбеливания?

— Некоторые зубные пасты действительно содержат вещества, которые могли бы обладать отбеливающим эффектом. Дело только в том, что эти вещества не успеют проникнуть в эмаль и как следует подействовать.

Ведь при настоящем отбеливании человеку на зубы надевают специальное приспособление, заполненное такими веществами. С этим приспособлением он должен проспать всю ночь, и только через 8 — 9 сеансов эффект будет ощутим.

Как видите, даже если чистить зубы по три минуты утром и вечером — это очень мало для отбеливающего эффекта.

— И все-таки, что входит в понятие "хорошая отбеливающая паста"?

— В первую очередь, покупайте зубные пасты только известных, хорошо себя зарекомендовавших фирм. Опыт заставляет нас доверять пастам:

Blend-a-med

Colgate.

Хотя и здесь нельзя забывать, что нацелены эти пасты в первую очередь на удаление налета.

— Можно ли самостоятельно определить, не принесет ли паста вреда?

— Почистив зубы, проведите по ним языком. Если поверхность гладкая, как будто отполированная, то вы не ошиблись в выборе пасты.

Покупайте зубные пасты только известных, хорошо себя зарекомендовавших фирм

— Есть ли какие-нибудь ограничения для использования отбеливающих паст?

— Стоматологи советуют пользоваться такими пастами не чаще двух раз в неделю. С осторожностью нужно относиться к ним, если эмаль ваших зубов:

истончена

повреждена

если у вас есть кариес.

Использование отбеливающих зубных паст в этом случае может усугубить проблему.

Не стоит пользоваться ими беременным женщинам, а также детям и подросткам, у которых эмаль еще полностью не сформировалась.

— Неужели у женщин, мечтающих о белозубой улыбке, нет никаких шансов кроме дорогостоящей процедуры?

— Не забывайте дважды в день чистить зубы хорошей зубной пастой с фтором. Фтор будет включаться в эмаль ваших зубов, и они будут становиться белее.

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