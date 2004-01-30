Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Автор Петр Дерябин

Как выбрать отбеливающую зубную пасту

Здоровье » Стоматология » Профилактика

Можно ли с помощью отбеливающих паст приобрести белоснежную улыбку? Рассказывает Нелли Ильинична МОЛОЧНИКОВА, заведующая отделением стоматологии 7-й московской городской больницы.

Как выбрать зубную пасту?

Почему зубы желтеют

Скажите, почему зубы теряют свою белизну?

— Это случается по многим причинам. На цвет зубов могут повлиять:

  • длительный прием определенных лекарств
  • и некоторые заболевания.

Отложения зубного камня и зубной налет тоже не украшают зубы. Эмаль наших зубов впитывает красители, содержащиеся в пище. Естественно, со временем она перестает быть идеально белой.

- А как этот процесс сказывается на здоровье зубов?

— Никак. Это естественное свойство нашей эмали.

Значит, отбеливание — это дань моде?

— Моде, навязанной прежде всего рекламой. На самом деле, большинство стоматологов отрицательно относится к этой процедуре.

Вредно ли отбеливание зубов?

Неужели это так вредно?

— К сожалению, да. Для того, чтобы отбелить зубы, на них часто действуют растворами кислот.

Кислоты повреждают эмаль зубов, делают ее более рыхлой. Такая эмаль начинает еще сильнее впитывать красители, зубы становятся чувствительными, да и здоровья от этого не прибавляется.

Иногда на эмаль действуют веществами, имеющими зернистую структуру. Они отчищают эмаль в первую очередь от налета, как наждачная бумага. Хотя потом зуб полируют, ему все равно приходится несладко.

Белоснежная улыбка: как выбрать зубную пасту. отбеливающая зубная паста
Некоторые зубные пасты действительно содержат вещества, которые могли бы обладать отбеливающим эффектом

Но ведь есть же и современные методы отбеливания, когда отбеливающие вещества проникают глубоко в слой эмали и обесцвечивают красители?

— Да, такие методы более безопасны, но стоят они очень дорого. Собственно говоря, только это и можно назвать настоящим отбеливанием.

Эффективны ли отбеливающие пасты?

А на чем основано действие отбеливающих зубных паст?

— Отбеливающие зубные пасты бывают разными. В основном они:

  • имеют зернистую структуру
  • действуют по принципу наждачной бумаги.

Некачественные пасты могут содержать и кислоты, обо всех "прелестях" которых мы уже говорили.

А как насчет настоящего отбеливания?

— Некоторые зубные пасты действительно содержат вещества, которые могли бы обладать отбеливающим эффектом. Дело только в том, что эти вещества не успеют проникнуть в эмаль и как следует подействовать.

Ведь при настоящем отбеливании человеку на зубы надевают специальное приспособление, заполненное такими веществами. С этим приспособлением он должен проспать всю ночь, и только через 8 — 9 сеансов эффект будет ощутим.

Как видите, даже если чистить зубы по три минуты утром и вечером — это очень мало для отбеливающего эффекта.

— И все-таки, что входит в понятие "хорошая отбеливающая паста"?

— В первую очередь, покупайте зубные пасты только известных, хорошо себя зарекомендовавших фирм. Опыт заставляет нас доверять пастам:

  • Blend-a-med
  • Colgate.

Хотя и здесь нельзя забывать, что нацелены эти пасты в первую очередь на удаление налета.

— Можно ли самостоятельно определить, не принесет ли паста вреда?

— Почистив зубы, проведите по ним языком. Если поверхность гладкая, как будто отполированная, то вы не ошиблись в выборе пасты.

Белоснежная улыбка: как выбрать зубную пасту. отбеливание зубов
Покупайте зубные пасты только известных, хорошо себя зарекомендовавших фирм

Есть ли какие-нибудь ограничения для использования отбеливающих паст?

— Стоматологи советуют пользоваться такими пастами не чаще двух раз в неделю. С осторожностью нужно относиться к ним, если эмаль ваших зубов:

  • истончена
  • повреждена
  • если у вас есть кариес.

Использование отбеливающих зубных паст в этом случае может усугубить проблему.

Не стоит пользоваться ими беременным женщинам, а также детям и подросткам, у которых эмаль еще полностью не сформировалась.

Неужели у женщин, мечтающих о белозубой улыбке, нет никаких шансов кроме дорогостоящей процедуры?

— Не забывайте дважды в день чистить зубы хорошей зубной пастой с фтором. Фтор будет включаться в эмаль ваших зубов, и они будут становиться белее.

Читайте также:

О чем могут рассказать зубы?

Спросите стоматолога: мифы о лечении зубов

Темы фтор эмаль здоровье стоматолог зубной налет зублная паста зубной камень отбеливание зубов абразивные частицы отбеливающая зубная паста
Новости Все >
Главврач липецкой больницы заразился коронавирусом
Видеоконференции в Google Meet теперь бесплатны для всех пользователей
Бывший сотрудник оператора связи крал деньги со счетов клиентов
Мошенники начали продавать старые аппараты ИВЛ
В ФНПР готовятся к увеличению количества безработных
Биологи получили редкие кадры кормления детенышей горбатого кита
Власти Испании назвали точные сроки возобновления чемпионата
Жительница Омска под видом мужчины выманила у девушки 255 тысяч
В Ульяновске мошенница обманула малоимущих земляков на 44 млн рублей
Путин: Россия продолжит искать решения для балансировки энергорынка
Последние материалы
Биологи получили редкие кадры кормления детенышей горбатого кита
Власти Испании назвали точные сроки возобновления чемпионата
Аюрведические туры в Индию для очищения и восстановления
В Ульяновске мошенница обманула малоимущих земляков на 44 млн рублей
Жительница Омска под видом мужчины выманила у девушки 255 тысяч
Путин: Россия продолжит искать решения для балансировки энергорынка
Призывные комиссии в России начнут работу с 12 мая
Жители Китая начали путешествовать внутри страны
Как помочь детям морально пережить пандемию каронавируса
Спецпропуска в Москве действительны до 4 мая
Популярное
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится

Выступая с очередным обращением к народу 28 апреля, президент объявил, что майские праздники в этом году пройдут в режиме "нон-стоп": с 1 по 11 мая страна будет отдыхать. А чем это "чревато" для школьников, рассказал депутат ГД

После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер Василий Амирджанов Киселев предложил увековечить нацистского генерала Василий Амирджанов Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова
Комментарии
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Пандемия в США: американцы не ждали такой беды
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Чем нужно питаться при воспалении легких
Режиссёр Марк Рудинштейн раскрыл доходы Павла Прилучного
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Почему Путин издевается над россиянами?
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Затулин: Лавров просто дал понять Украине, что они заигрались
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
"Без двигуна та прицілу": прообраз "Арматы" нашли в Харькове
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Вашингтон и Сеул уверены: Ким Чен Ын "прячется от коронавируса"
Китайцы мудрые, они найдут решение любой проблемы в своих архивах
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ