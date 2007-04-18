Распространенные заблуждения о лечении зубов

Почему-то большинство из нас уверены, что разбираются в стоматологии не хуже врачей. Просто лечить зубы самому себе очень неудобно, потому и ходим к дантистам. Зато мифов, связанных с зубами в народе ходит более, чем достаточно. Вот лишь некоторые из них.

10 мифов о зубах

Мифы о лечении зубов домашними методами

Миф 1. Раскрошенная таблетка аспирина или ватка со спиртом, положенные на больной зуб, моментально снимают боль.

Это не просто миф, а опасное заблуждение.

Описанные химические вещества, попав на слизистую просто сожгут ее ровно в той степени, сколько времени будет продолжаться их воздействие. Причем, зубная боль останется с вами, но к ней добавится еще и боль от ожога.

Миф 2. Чистка зубов содой — прекрасное средство для их отбеливания.

Отбеливание зубов — это специальная врачебная процедура. Считается, что сода воздействует на ротовую полость следующим образом:

снимает воспаление десен

нейтрализует вредные кислоты

избавляет от молочницы

осветляет зубы.

Однако, у такого метода существуют и противопоказания, а именно:

тонкая зубная эмаль

чувствительные зубы

воспаления слизистой оболочки рта

кровоточивость десен

кормление грудью

аллергические реакции

Чистить зубы содой опасно

Очищающий эффект от использования соды связан с её абразивными свойствами, то есть мелкие частицы механическим способом удаляют верхний слой эмали вместе с образовавшимся на ней налётом. Вследствие этого она светлеет.

Многие стоматологи считают, что чистка содой — это все равно, что чистка столярной шкуркой. Сода — жесткий абразив, который просто сдерет зубную эмаль.

Миф 3. После удаления зуба нужно как можно чаще полоскать рот дезинфицирующими растворами.

Полоскать конечно нужно, но лучше просто держать раствор во рту. Если слишком рьяно прополаскивать ранку, можно вымыть оттуда кровяной сгусток, который и обеспечивает успешное заживление.

Так что это место лучше всего 2-3 дня вообще не трогать.

Миф 4. Золотые коронки лучше всех, поскольку никогда не вызывают отторжения и аллергии.

Увы, золото в полости рта может быть сильнейшим аллергеном. Есть несколько факторов, которые увеличивают риск негативной реакции со стороны организма:

слабый иммунитет

воспаление слизистой рта

индивидуальная непереносимость металла

возраст пациента

У некоторых людей в местах контакта золотых коронок со слизистой полости рта появляются сильные очаги воспаления и даже изъязвления тканей.

Так что металлокерамика или любой самый обыкновенный сплав лучше золота.

Миф 5. Молочные зубы лечить бестолку — все равно выпадут.

Молочные зубы являются основным формирователем челюсти ребёнка, и от них зависит будущее постоянных зубов. Для лечения молочных моляров можно привести две причины:

Лечение способно остановить процесс распространения инфекции в полости рта. Лечение предупреждает образование проблем с прикусом.

Если не лечить молочные зубы, то они навредят сидящим в десне коренным, так что те вылезут уже больными. Так что лечить надо все, что требует лечения.

Молочные зубы нуждаются в лечении

Миф 6. Всякая сладость — это разрушение зубной эмали.

Так, да не так.

Недавние исследования доказали, что черный шоколад для зубов даже полезен. В какао-бобах нашли противомикробные вещества, предохраняющие зубы от кариеса.

Впрочем, во всем необходимо соблюдать меру. Пепси и кока-колу стоматологи рекомендуют пить через соломинку, чтобы свести контакт жидкости с зубной эмалью к минимуму.

И все же, главное в лечении зубов — своевременное обращение к врачу-стоматологу!

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