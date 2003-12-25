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Автор Петр Дерябин

Как правильно выбрать мягкую игрушку?

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Дети любят забавные и уютные мягкие игрушки. О том, как выбирать игрушки и ухаживать за ними, сегодня рассказывают санитарный врач отдела организации надзора за условиями воспитания и обучения детей и подростков Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве Наталья Алексеевна ШРАМКОВА и директор предприятия "Еврочистка" в Крылатском Мария Анатольевна ВАЛЬКОВА.

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Особенности выбора мягких игрушек

Н. А.Шрамкова: "Игрушки приносят больше пользы ребенку, если соответствуют его возрасту. На упаковке или этикетке-вкладыше, как правило, указано, для каких детишек они предназначены: до года, от года до трех, от трех до шести лет.

Мягкие игрушки рекомендуются детям старше трех лет. Малышам помладше всегда хочется попробовать своих любимцев на вкус. В результате они могут подавиться ворсом или он попадет ребенку в пищевой тракт и навредит ему.

Кроме того, для объема такие игрушки набивают в основном синтепоном, который может содержать формальдегидные смолы.

Приобретая зверушек из искусственного меха, необходимо обратить внимание на:

  • прочность его крепления к основе
  • игрушки не должны линять
  • следует проверить и крепость швов — плохо, если из игрушек вылезает набивка.

Надо хорошенько изучить и прощупать выбранную игрушку, чтобы в ней не оказалось никаких острых включений, которые могут поранить ребенка. Пушистым и матерчатым животным форма иногда придается за счет засыпанного в них гранулированного материала.

Как правильно выбирать игрушки. мягкие игрушки
Мягкие игрушки рекомендуются детям старше трех лет

Под внешней поверхностью игрушек, содержащих гранулы размером менее 3 миллиметров, непременно должен быть еще один слой ткани, прочно прошитый швами.

Массивные и крупные игрушки могут представлять опасность для малышей. По существующим нормативам их вес не должен превышать 400 граммов для детей до семи лет.

Слишком большой и тяжелый игрушечный зверь может придавить ребенка, упав на него. И если игрушка в это время закроет лицо малыша, у него не хватить сил ее сдвинуть и он может задохнуться.

Если малыш заболел каким-либо инфекционным заболеванием, из его комнаты надо убрать все мягкие игрушки.

Здоровые дети могут играть ими лишь после стирки или обработки специальной бактерицидной лампой. Ею надо прогревать игрушки с разных сторон на расстоянии 25 см в течение 30 минут. Ребенку не следует выносить на улицу своих плюшевых или меховых любимцев.

Для этого у него должны быть другие игрушки, специально для прогулки. Пусть они хранятся в прихожей в специальной корзинке или мешочке".

Метод Аквалин для чистки игрушек

М. А. Валькова: "И разумеется, мягкие игрушки надо содержать в чистоте. Особого внимания требуют те из них, с которыми дети больше всего любят возиться. Ведь малыши нередко:

  • прижимают их к лицу
  • целуют
  • спят с ними
  • кладут на свою подушку.

Поэтому на таких игрушках не должны скапливаться пыль, грязь и вредные микробы. Иначе милые и забавные "пушистики" становятся врагами детей, так как представляют угрозу их здоровью.

Стирать детские игрушки довольно утомительно. Ведь их надо подолгу и тщательно полоскать, чтобы в ворсе не оставались частицы порошка, которыми будет дышать малыш.

Можно понять родителей, которые стараются стирать детские игрушки самостоятельно, вместо того, чтобы отдать их в химическую чистку. Ведь после нее всегда остается неприятный резкий запах, который подолгу не выветривается и вызывает у родителей опасения за здоровье детей. Действительно, вещи, особенно длинноворсовые, не удается полностью избавить от перхлорэтилена, который в основном и используется в качестве чистящего вещества.

Зато для чистки детских игрушек очень подходит новый метод — Акваклин, который очень эффективно применяется в нашей Еврочистке. В качестве очищающего средства здесь применяется вода в сочетании с поверхностно-активными веществами (ПАВ).

Во всем мире их предпочитают другим чистящим растворам именно из-за того, что они:

  • не загрязняют окружающую среду
  • безвредны для людей.

ПАВ действуют таким образом, что, собирая грязь с поверхности вещей, не осаждаются на них снова. Причем, в отличие от других технологий, здесь для каждой партии вещей в машину заливается новая порция этих средств.

Как правильно выбирать игрушки. мягкие медведи
Здоровые дети могут играть мягкими игрушками лишь после стирки или обработки специальной бактерицидной лампой

Примечательно и то, что при такой чистке у пушистых игрушек совершенно не сваливается ворс. Поскольку чистка проходит в щадящем режиме, сохраняются все мелкие детали. Они не деформируются, так как ПАВ неагрессивны по отношению к пластмассе и искусственной коже. А самое главное, после Акваклина у игрушек нет этого отвратительного химического запаха. Наоборот, они пахнут свежестью и чистотой".

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