Семь лучших обычных игрушек для детей с аутизмом

Некоторые обычные игрушки были разработаны, чтобы облегчить обучение детей с аутизмом. Давайте посмотрим на них внимательнее.

Счеты

Счеты — это простое устройство, которое состоит из доски и проводов с разноцветными бусинами. Этот простой инструмент, изобретенный китайцами несколько тысяч лет назад, до сих пор используется во многих школах для обучения простой математике. Счеты могут быть очень хорошим подарком для ребенка, страдающего аутизмом, который сталкивается с трудностями в обучении математике.

Логические игры

В наши дни доступно множество головоломок для детей. Эти игры-головоломки стимулируют и способствуют визуальному восприятию, а также улучшают знания детей с аутизмом о том, как формируются различные вещи. Когда они поймут это, они уже не прекратят играть с головоломками.

Калейдоскоп

Калейдоскоп — это еще один простой, но очень мощный визуальный стимулятор для детей, особенно для детей с аутизмом. Дети любят играть с калейдоскопом, им нравится наблюдать за тем, как отражения могут создавать новые объекты, это одна из необыкновенных особенностей. Дети просто обожают калейдоскоп.

Игры с сортировкой форм или сенсорные стимуляторы

Это также простые, но эффективные игры, которые пойдут на пользу аутичным детям. С помощью игры по сортировке фигур они узнают форму предметов и размещают их на доске там, где они подходят. Сенсорные стимулирующие механизмы включают в себя набор зубчатых колес, которые могут быть расположены в разных формах и размерах.

Конструктор Lego

Конструктор Lego очень популярен как среди обычных детей, так и среди детей, страдающих аутизмом. Большинство людей, родившихся в 70-х, 80-х и 90-х, знакомы с конструкторами Lego. Блоки конструктора настолько универсальны, что любой может играть с ними и создавать маленькие замечательные конструкции. По сути, они могут учить детей, страдающих аутизмом, простым вещам, таким как размеры и цвета, и вдохновлять их делать нечто большее. Как мы все знаем, с помощью предосталенных инструкций можно создавать простые структуры, а также использовать свое воображение для создания сложных конструкций и структур.

Игрушки и фигурки Lego

Игрушки Lego также очень популярны. Lego предлагает новые игрушки на основе популярных персонажей фильмов и мультфильмов и делает их предметами коллекционирования. Такие игрушки и строительные блоки Lego — довольно интересный способ заставить вашего аутичного ребенка очень легко выучить некоторые базовые вещи.

Игрушечные машинки

Игрушечные машины — другие фавориты среди детей, особенно мальчиков. Ведь машины — это игрушки для мальчиков. Для детей, страдающих аутизмом, игрушечные машины очень полезны, потому что, играя с этими машинами, улучшаются их моторные навыки, координация глаз и рук, а затем улучшается их восприятие особых размеров и поворотов.

Это некоторые из игрушек и инструментов нового поколения, которые доступны не только для детей, страдающих аутизмом, но и для обычных детей.

Фото превью: cwf.com.ua