Как лечить простуженное горло

Вы простыли. Голос охрип. Глотать больно. Что делать? Советует врач-инфекционист городской инфекционной больницы № 40 г. Санкт-Петербурга Ольга Васильевна Уварова .

Как убрать боль в горле за один день

— Начинать лечить простуженное горло надо… с диеты. Это бессмысленное на первый взгляд утверждение содержит крупицы вековых знаний.

Ведь поглощаемая пища, проходя через глотку, оказывает термическое и химическое воздействие на воспаленную слизистую. Этим свойством пользовались еще древние врачи.

Рекомендации современных врачей оставляют гораздо больше места для полета фантазии. Каждый сможет приготовить себе блюдо по вкусу, надо лишь придерживаться общих правил:

питаться следует дробно, маленькими порциями, причем предпочтение нужно отдавать хорошо размельченным продуктам исключить острое, соленое и жареное из повседневного рациона. Все эти продукты еще больше раздражают рыхлую поверхность ротоглотки и усиливают ее отек.

Огромное значение имеет не только щадящая диета, но и питьевой режим.

При больном горле нужно выпивать как можно больше жидкости, которая увлажняет слизистую, а также "смывает" остатки разрушенных клеток и те токсические вещества, которые выделяются микроорганизмами. Врачи рекомендуют пропускать через себя не менее 2-2,5 литров в сутки.

Многие из нас делают ошибку, пытаясь заглушить боль горячим питьем, температура которого приближается к точке кипения. Это неправильно. Пить лучше теплую жидкость, которую можно отхлебнуть из чашки без предварительного обдуванная. При горячем питье легко можно получить ожоги ротоглотки.

К тому же, нужно обращать внимание на кислотность выпиваемой жидкости. Дело в том, что сильнокислая среда способствует размножению микроорганизмов. Именно поэтому все напитки должны быть щелочными или иметь нейтральную рН.

Это может быть:

простая вода

чай

какао

отвары лекарственных растений

ягодные нектары.

А вот клюквенный морс, а также соки из цитрусовых и ананаса пить не рекомендуется: они создают благоприятные условия для жизнедеятельности "вредных" бактерий. Кроме того, на время болезни надо отказаться от газированных напитков, которые отличаются большой агрессивностью.

Клюквенный морс не рекомендуется пить при болезнях горла

Полоскание горла

Огромное значение придается полосканиям.

Специалисты утверждают, что омывать простуженное горло нужно как минимум 5-6 раз в день. Теплые настои не только удаляют пленку из микроорганизмов и токсинов, но и облегчают процесс глотания.

Если под рукой нет никакого лекарственного растения, то в стакане теплой воды можно растворить треть чайной ложки обыкновенной соли. Получившаяся смесь имеет щелочную реакцию и очень неплохо очищает воспаленное горло.

Хорошо помогает и йодный раствор, который можно приготовить в домашних условиях всего за несколько минут. Для этого нужно в стакан теплой воды добавить 3-4 капли йода и соды на кончике ножа. Однако такое полоскание противопоказано людям, страдающим болезнями щитовидной железы.

Ингаляции

Прекрасные результаты дают ингаляции, которые по своей эффективности не уступают специальным физиотерапевтическим процедурам.

Надо сказать, что врачи не рекомендуют проводить ингаляцию только что кипевшей водой, так как горячий пар вызывает рефлекторное сужение глотки и кашель. Поэтому приготовленный раствор должен постоять не меньше 2-3 минут и остыть хотя бы до 85-90 С.

К ингаляционным растворам предъявляют еще одно требование: они, как и полоскания, должны иметь щелочную среду, которую так не любят болезнетворные микробы. Поэтому к отварам лекарственных трав нужно добавлять немного соли или соды.

При болезнях горла помогают ингаляции

Обычно длительность ингаляции не превышает 5-7 минут, в дальнейшем она становится неэффективной из-за слабой насыщенности пара противовоспалительными компонентами.

После процедуры в течение часа нельзя есть, пить, а тем более курить — все это "смывает" осевшие на поверхности горла лекарственные вещества и делает ингаляцию бесполезной.

Леденцы от горла

Сравнительно недавно на прилавках наших аптек появились всевозможные "леденцы от горла".

Несмотря на усиленную телевизионную рекламу этих "сосулек", россияне долгое время относились к ним весьма недоверчиво. А зря. Все врачи единодушно утверждают, что их польза отнюдь не является преувеличенной.

Во-первых, они увлажняют воспаленную слизистую и облегчают тем самым процесс глотания.

и облегчают тем самым процесс глотания. А во-вторых, увеличивают выработку слюны, в состав которой входят десятки бактерицидов.

Все без исключения леденцы содержат различные антимикробные соединения, которые помогают справиться с воспалительным процессом.

Так что рекламируемые "Стрепсилсы", "Нег-Ангины", "Себидины", "Септолете" оказывают при простуде очень неплохую помощь. Сейчас врачи применяют эти препараты в качестве дополнительной терапии и активно вводят их в схемы планового лечения.

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