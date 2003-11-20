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Автор Петр Дерябин

Врач-ортопед дал советы женщинам, как исправить кривые ноги

Здоровье » Красота

О том как выравнять ноги, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, главный детский травматолог-ортопед МЗ России, главный детский ортопед Москвы, руководитель Центра детской травматологии и ортопедии ЦИТО Олег Малахов.

Как выпрямить кривые ноги?

Каким образом можно выпрямить кривые от рождения ноги?

— Если ноги имеют ярко выраженную О-образную или Х-образную форму, то исправить их можно только с помощью операции. Других методов наука пока еще не изобрела.

Кость можно выпрямить одним путем — сделать искусственный перелом выше или ниже коленного сустава. Потом зафиксировать ее так, чтобы она срослась под нужным углом.

У хирурга-ортопеда есть для этого целый арсенал различных средств. От гипса до сложнейших современных аппаратов, включая известный аппарат Илизарова.

Как же так можно — взять и сломать абсолютно здоровую ногу, хотя бы и под наркозом?

— Но ведь мы это делаем часто не только ради красоты. Если угол искривления слишком велик, то это уже становится опасным для здоровья женщины. Неравномерная односторонняя нагрузка на суставы приводит к:

  • их деформации,
  • отложению солей,
  • артриту,
  • а затем к артрозу.

Конечно, происходит это не сразу и не со всеми. Но вероятность все же очень велика. Ведь женщинам приходится:

  • и рожать,
  • и носить тяжелые сумки,
  • с возрастом полнеть.
Стройные ножки. ровные ноги
Кость можно выпрямить одним путем — сделать искусственный перелом выше или ниже коленного сустава

Поэтому, как говорится, нужно выбирать из двух зол меньшее — операция сейчас или возможные неприятности в будущем. Я считаю, что лучше сразу устранить серьезные проблемы.

Сколько времени занимает реабилитация?

— После операции женщина вынуждена терпеть некоторые неудобства. Первые шесть недель ее нога закована в гипс, и передвигаться она может только с помощью костылей.

Если операция проводится сразу на двух ногах, то все это время ей придется провести дома, в постели. Но уже через три месяца она будет свободно ходить, не прихрамывая. Для полного выздоровления требуется в общей сложности полгода.

Есть ли ограничения в возрасте пациенток?

— В принципе операцию можно проводить в любом возрасте — и в двадцать, и в сорок лет. Но все же чаще к нам обращаются молодые женщины и девушки-подростки. Причем, что характерно, помочь им можем именно мы, детские хирурги-ортопеды.

Но ведь, наверное, лучше оперировать в более раннем возрасте?

— Чем раньше мама приведет девочку к врачу, тем легче будет проходить восстановительный период.

Такую операцию можно делать уже с трех лет, хотя и здесь есть свои сложности. В юном возрасте ни в коем случае нельзя повредить зоны роста кости.

Можно ли исправить искривление ног, вызванное перенесенным в детстве рахитом?

— Да, но в этих случаях помимо операции назначается еще и дополнительное лечение. Но сначала обследование, каким именно рахитом она болела в детстве. Ведь существует несколько разновидностей этой болезни. Для каждой из них есть своя методика лечения.

Насколько справедливо мнение, что добиться желаемой стройности ног можно специальными упражнениями?

— Оно справедливо лишь отчасти. Если кость имеет неправильную форму, то никакие тренировки не сделают ее прямой. Другое дело, когда имеется недоразвитие отдельных мышц. Такую женщину выдают не только ноги, но и:

  • тяжелая неуклюжая походка,
  • сутулая спина.
Стройные ножки. красивые ноги
Если угол искривления слишком велик, то это уже становится опасным для здоровья женщины

В этом случае регулярные занятия в спортзале помогут справиться с мышечной диспропорцией. Лучше заниматься под руководством опытного инструктора. Ведь вам нужно не просто:

  • накачать мышцы,
  • а развить их гармонично.

Тело обладает невероятной пластичностью. И если к этому свойству добавить еще и упорство, толкающее женщину на подвиги во имя красоты, то можно добиться желаемых результатов.

Красивые и стройные ноги женщинам дарит или природа или упорные спортивные тренировки. Но иногда требуется и помощь хирурга.

Упражнения для ног

Упражнения для ног, рекомендуемые лечебно-реабилитационным Центром кинезитерапии С. М. Бубновского: Отведение и приведение бедер сидя. Упражнение формирует стройные бедра. Отведение бедра назад в положении стоя. Таким образом прорабатывается:

  • бицепс бедра,
  • ягодичная мышца.

Растяжки на тренажере "кроссовер". Это упражнение для всех мышц ног в сочетании с вытяжением. Ножки могут даже немного подрасти.

Упражнения для икроножных мышц и мышц стопы. Жим ногами лежа. Это упражнение великолепно выравнивает ось таза. Поэтому если ноги имеют различную длину из-за перекоса оси таза, то это упражнение может быть очень полезным.

Эти упражнения можно выполнять и дома, на ковре, но это гораздо труднее. К тому же использование тренажеров дает больший эффект. Ведь в этом случае тренировки проводятся с отягощением, с дополнительной нагрузкой на мышцы.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ Х-ОБРАЗНЫХ И О-ОБРАЗНЫХ НОГ
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы врачи сергей бубновский
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