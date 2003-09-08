Белые угри: как с ними бороться?

Белые крупицы величиной с булавочную головку, просвечивающие через кожу на лице, доставляют неприятности многим женщинам. Как бороться с этим косметическим изъяном, рассказала косметолог московского салона красоты "Леда" Лариса Адоева.

— У кого чаще всего бывают "крупинки" на лице?

— Так называемые белые угри появляются, как правило, у обладательниц жирного и смешанного типов кожи после тридцати лет. Вероятнее всего, у таких женщин уже имеется опыт упорной борьбы с юношескими угрями, досаждавшими им в подростковом периоде. Белые угри за схожесть с просяным зерном, названные просянками, менее "упрямы". При надлежащем уходе за лицом они быстрее сдают позиции.

— Как же не дать "просу" прорасти?

— Единичные просянки удаляют выдавливанием после вскрытия специальной косметологической иглой или пикой. Стоимость таких приспособлений — 120-180 рублей. Но можно использовать и обычную иголку от шприца. Естественно, перед процедурой иголку следует тщательно прокипятить, а затем продезинфицировать спиртом либо спиртосодержащим лосьоном, а лицо как следует распарить.

Паровую ванну готовим так: на один литр воды нам потребуются по две столовые ложки сушеной травы шалфея, ромашки, валерианы и календулы. Кипятим смесь в эмалированной посуде 15-20 минут, потом процеживаем, переливаем отвар в глубокую чашку или горшок, но траву не выбрасываем. Ее будем использовать в качестве успокоительной маски по завершении выдавливания просянок.

Длительность паровой ванны — 5-8 минут. По ее окончании протрите кожу сперва влажным, а затем сухим ватным шариком, и можно браться за дело.

Постарайтесь поставить иглу перпендикулярно к центру просянки. Если после этого сильно надавить на "шапочку" иголки, то есть ту ее часть, которая надевается на шприц, то угорь легко выскочит. Болезненных ощущений вы не испытаете. Избавившись от белых угрей, густым слоем наложите смесь трав из отвара для паровой ванны.

Чтобы ранка быстрее заживала, присыпьте ее ксероформом — этим порошком, кстати, обрабатывают пупочки новорожденных. Или смажьте гомеопатической мазью "Арника". И помните, даже такая простенькая процедура, как удаление угорька, может привести к осложнениям: воспалению или заражению. Поэтому отнеситесь к ней ответственно, соблюдая стерильность и необходимые меры предосторожности.

— А как поступать, если высыпания обильные?

— В таком случае лучше прибегнуть к медленному шелушению. Его можно провести несколькими способами: с помощью бодяги, салициловыми или ртутными мазями. Я предпочитаю пользоваться только бадягой, как наименее аллергенным, самым безопасным и доступным средством.

Для проведения сеанса медленного шелушения в домашних условиях подготовьте эмалированный лоточек, ватные тампоны, марлевые салфетки и две небольшие чашечки. Волосы тщательно подберите под косынку, вокруг шеи оберните полоску марли и накиньте пеньюар из пластиката. Затем, чтобы пеньюар не соприкасался с кожей шеи, отогните верхний край марлевой повязки. Перед началом сеанса не забудьте сделать паровую ванну, ведь она не только размягчит просянки, но и усилит действие бадяги. После паровой ванны обмойте лицо теплой водой с мыльным кремом.

Маска из бадяги

Теперь приготовьте маску из бадяги: в чашечку с порошком постепенно наливайте 3-процентный раствор перекиси водорода, непрерывно помешивая, до образования пенистой кашицы. Во вторую чашечку налейте две столовые ложки той же перекиси. На места скопления просянок нанесите свежеприготовленную зеленоватую массу в виде маски и дайте ей высохнуть. Как только маска приобретет сероватый оттенок, заново увлажните ее перекисью.

Повторять действия следует в течение 15-20 минут. Жжение и покалывание кожи — верные признаки того, что процедура удалась. Прежде чем удалить бадяжную маску, обильно смочите ее теплой водой. После умывания аккуратно осушите кожу марлевыми салфетками. Избегайте ватных тампонов — волокна ваты пристают к отшелушенным чешуйкам кожи и вызывают неприятные ощущения.

маска из бадяги

Не пугайтесь, если по окончании шелушения ваше родное личико будет напоминать физиономию индейца в боевой раскраске. Война с просянками требует жертв и некоторых мучений. Дабы облегчить свою участь, обильно припудрите "поле боя" тальком или детской присыпкой. Это охладит кожу, уменьшит красноту, успокоит раздражение. А вот от кремов и солнечных ванн временно придется отказаться.

При необходимости повторите шелушение несколько раз с интервалом в один день без предварительного распаривания.

— Существуют ли противопоказания для шелушения бадягой?

— Не следует применять данный косметический метод женщинам, у которых были хотя бы единичные проявления

герпеса,

дерматита,

экземы.

Им больше подойдет дарсонвализация или фототерапия с использованием портативного прибора "НоНо".

Если шелушение осложнится пузырьковыми высыпаниями, припудрите их белым стрептоцидом, истолченным в мелкий порошок, и откажитесь от дальнейшего воздействия на кожу.

— Когда все просянки будут удалены, как избежать их повторного появления?

— Главное, не допускать закупорки сальных желез. Банальные истины от многократного повторения не теряют актуальности: не пренебрегайте диетой. Придется ограничить потребление трудноперевариваемой жирной пищи, мучного и сладкого, а также воздержаться от обильного питья. Зато

кисломолочные продукты,

фрукты,

овощи,

тощее мясо,

черный хлеб,

витамины А и группы В

станут вашими надежными союзниками в борьбе за красоту. А наградой за страдание послужит свежая чистая кожа. Неужели ради этого не стоит чуть-чуть потерпеть?

Парафиновые маски

Прекрасной профилактической мерой являются парафиновые маски. В аптеках в продаже имеется желтый и белый парафин. Для косметических целей следует выбирать белый — он гипоаллергенен и хорошо переносится кожей. Парафин заставляет потовые и сальные железы усиленно работать. Температура, устанавливающаяся под слоем маски, достигает 40 градусов и сохраняется на протяжении всего сеанса. В результате размягчаются сальные пробки, удаляются точечные угри, уменьшается отечность лица, разглаживаются мелкие морщинки.

Жирную кожу перед наложением жидкого парафина необходимо очистить смесью "Тройного" одеколона с эфиром, сухую и чувствительную — протереть ватным тампоном, смоченным в небольшом количестве персикового или вазелинового масла. Не используйте водные растворы — они увлажняют кожу и могут вызвать ожог.

Чтобы парафин не стекал на шею и одежду, покройте их пеньюаром. На голову не забудьте повязать косынку: если частицы маски застынут на волосах, прядки придется выстригать.

Приготовить парафиновую маску просто: на водяной бане в маленькой, предварительно насухо вытертой кастрюльке, непрерывно помешивая, доводят до температуры 55-57 градусов 70 граммов белого парафина. Затем плотной широкой кистью по массажным линиям, начиная с подбородка, быстрыми мазками наносят первый слой парафина. После его превращения в тонкую пленку процедуру повторяют два-три раза, пока слой парафина на лице не достигнет 1,5 сантиметра.

Кожа все это время должна находиться в покое: читать, а тем более — разговаривать, категорически запрещается. Через 15-20 минут маску удаляют — она легко снимается целиком. В завершение протрите лицо лосьоном и припудрите. Выходить на воздух можно не ранее чем через полчаса.

— Кому нельзя делать такие процедуры?

— Женщинам, страдающим избыточным ростом волос на лице. Осторожнее следует быть, если вам присущ излишний румянец как следствие стойкого расширения сосудов. Имеются у парафиновой маски и абсолютные противопоказания — гнойничковые высыпания, а также ряд общих заболеваний организма: сердечно-сосудистые, гипертонические, склероз.

— Какой крем вы порекомендовали бы для ухода за кожей, которую "облюбовали" просянки?

— Подбор крема — процесс долгий и, можно сказать, интимный. Успех достигается методом проб и ошибок. В первую очередь я посоветовала бы обратить внимание на средства для ухода за жирной и комбинированной кожей, содержащие масло розмарина. Неплохо зарекомендовали себя крем "Розмарин" московской фирмы "Апрель" и его харьковский "тезка" фирмы "Эффект". Оба они изготовлены из натурального сырья, улучшают клеточное дыхание и сглаживают мелкие морщинки.

Но я часто советую своим клиенткам приготовить крем самостоятельно.

— Неужели вы не доверяете фабричной рецептуре?

— Доверяю. Однако средство, приготовленное своими руками "для себя ненаглядной", несет дополнительный положительный заряд, которого, увы, лишены кремы поточного производства. Предлагаю два испытанных рецепта.

Одну чайную ложку сока свежих листьев малины смешать с 40 граммами борного вазелина. Мазь наносить на лицо перед сном.

Если нет аллергии на мед, две чайные ложки этого "волшебного" пчелиного дара смешать с одной чайной ложкой настойки календулы, купленной в аптеке, и одной чайной ложкой свежего сока ягод калины. Смесь наносить на пораженные участки 2-3 раза в день.

Виктор СВИРИН

"Женское здоровье"

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