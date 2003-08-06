О том, как правильно устраивать разгрузочные дни, рассказывает диетолог-эндокринолог, руководитель московского медицинского центра "Частная практика" Мария Олеговна ТАРАСОВА.
Многие понимают разгрузочные дни как полный отказ от еды на сутки и более.
Сегодня научно доказано, что подобное голодание — серьезнейший стресс для организма.
Разгрузочный день — это день, когда ограничивается калорийность рациона. Такое ограничение позволяет ускорить обменные процессы и, следовательно, снизить или поддержать вес.
Разгружаться можно в любой день недели, но не больше двух дней подряд, иначе метаболизм, наоборот, замедлится.
Недополучая питательные вещества более 48 часов, организм переходит на экономный режим работы, и жир откладывается гораздо быстрее, особенно если физическая нагрузка минимальна.
При избыточном весе, чтобы не навредить здоровью, нужно проводить разгрузку не более двух раз в неделю.
Такой режим позволит ускорить метаболизм в организме и в результате добиться снижения массы тела. Повторюсь, нельзя совсем отказываться от пищи. Необходимо лишь не превышать лимит в 700-800 килокалорий в день и жиры должны составлять не более четверти от этого количества.
Такое ограничение дает прекрасные результаты при рациональном сбалансированном питании. Это значит, что после разгрузочного дня нужно продолжать питаться правильно, несколько раз в день, небольшими порциями, делая упор на:
Очень часто разгрузку применяют как "скорую помощь" для фигуры на следующий день после обильного застолья. На самом деле, как показали последние исследования, жир откладывается лишь на третьи сутки после переедания. Именно тогда и нужно садиться на диету и идти в спортзал.
Продукты для разгрузочного дня можно подобрать самим, рассчитав калорийность и количество жира, а можно воспользоваться готовыми вариантами.
Главное — не съедать всю дневную норму сразу, а разделить всю пищу на пять примерно равных порций.
Будьте осторожны с яблочными и огуречными днями. Они очень эффективны, но у многих от яблок и огурцов разыгрывается аппетит, и в такой разгрузочный день легко переесть. В таком случае лучше попробовать другие варианты.
Не обязательно весь день питаться только одним продуктом. Вы можете составить рацион самостоятельно, учитывая, что его калорийность не должна превышать 800 килокалорий. При этом:
В последнее время популярными стали двухдневные разгрузочные диеты, когда в первый день употребляется свежевыжатый сок или зеленый чай без ограничения, а на второй — обычное разгрузочное меню на 800 килокалорий. Эта диета разумна и достаточно эффективна, но соблюдать ее совсем непросто. Если уж вы решили попробовать такую разгрузку, проводите ее только раз в неделю.
Во время разгрузочного дня нужно избегать серьезных физических нагрузок. Отказываться от обычных тренировок совсем не обязательно, просто немного снизьте их интенсивность. Не забудьте о витаминах, потребляйте достаточное количество жидкости — и отличное самочувствие вам обеспечено.
Разгрузочные дни нельзя проводить:
Менструация не является противопоказанием к разгрузке, но если вы тяжело переносите месячные, от нее лучше отказаться.
Разгрузочные дни для детей проводятся только после обследования и по рекомендации врача.
И последнее — не стоит ждать после разгрузочных дней немедленного эффекта в виде сброшенных килограммов. Сначала вы почувствуете легкость во всем теле, еда на следующий день покажется гораздо вкуснее, и, кроме того, вы будете заслуженно гордиться своей силой воли. А насчет веса — будьте терпеливы, и результат не заставит себя ждать.
|Разгрузочный день
|Рекомендации
|Яблочный
|каждые три часа съедать по 300 г яблок, всего не более 1,8 кг
|Огуречный
|1,5 кг свежих огурцов и одно вареное несоленое яйцо съесть в 5-6 приемов
|Арбузный
|6 раз в день съедать по 300 г арбуза
|Мясной
|400 г нежирного мяса или рыбы, приготовленных без масла
|Творожный
|400 г нежирного творога
Эффективные разгрузочные дни помогут сбросить лишний вес без особых усилий. Если следовать всем рекомендациям и привыкнуть к правильному питанию, он не вернётся.
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