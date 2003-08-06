Разгрузочные дни для похудения: варианты

О том, как правильно устраивать разгрузочные дни, рассказывает диетолог-эндокринолог, руководитель московского медицинского центра "Частная практика" Мария Олеговна ТАРАСОВА.

ЛУЧШИЕ РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ

Разгрузочные дни

Многие понимают разгрузочные дни как полный отказ от еды на сутки и более.

Сегодня научно доказано, что подобное голодание — серьезнейший стресс для организма.

Разгрузочный день — это день, когда ограничивается калорийность рациона. Такое ограничение позволяет ускорить обменные процессы и, следовательно, снизить или поддержать вес.

Разгружаться можно в любой день недели, но не больше двух дней подряд, иначе метаболизм, наоборот, замедлится.

Недополучая питательные вещества более 48 часов, организм переходит на экономный режим работы, и жир откладывается гораздо быстрее, особенно если физическая нагрузка минимальна.

При избыточном весе, чтобы не навредить здоровью, нужно проводить разгрузку не более двух раз в неделю.

Такой режим позволит ускорить метаболизм в организме и в результате добиться снижения массы тела. Повторюсь, нельзя совсем отказываться от пищи. Необходимо лишь не превышать лимит в 700-800 килокалорий в день и жиры должны составлять не более четверти от этого количества.

Такое ограничение дает прекрасные результаты при рациональном сбалансированном питании. Это значит, что после разгрузочного дня нужно продолжать питаться правильно, несколько раз в день, небольшими порциями, делая упор на:

овощи

фрукты

нежирные молочные продукты

мясо и рыбу

бобовые

неочищенные злаки.

Очень часто разгрузку применяют как "скорую помощь" для фигуры на следующий день после обильного застолья. На самом деле, как показали последние исследования, жир откладывается лишь на третьи сутки после переедания. Именно тогда и нужно садиться на диету и идти в спортзал.

Яблоко и кефир идеально подходят для разгрузочных дней

Как сделать эффективный разгрузочный день

Продукты для разгрузочного дня можно подобрать самим, рассчитав калорийность и количество жира, а можно воспользоваться готовыми вариантами.

Главное — не съедать всю дневную норму сразу, а разделить всю пищу на пять примерно равных порций.

Будьте осторожны с яблочными и огуречными днями. Они очень эффективны, но у многих от яблок и огурцов разыгрывается аппетит, и в такой разгрузочный день легко переесть. В таком случае лучше попробовать другие варианты.

Не обязательно весь день питаться только одним продуктом. Вы можете составить рацион самостоятельно, учитывая, что его калорийность не должна превышать 800 килокалорий. При этом:

за счет жира должно поступать не более 20% энергии

за счет — углеводов — 50-60%

около 25% — за счет белка.

В последнее время популярными стали двухдневные разгрузочные диеты, когда в первый день употребляется свежевыжатый сок или зеленый чай без ограничения, а на второй — обычное разгрузочное меню на 800 килокалорий. Эта диета разумна и достаточно эффективна, но соблюдать ее совсем непросто. Если уж вы решили попробовать такую разгрузку, проводите ее только раз в неделю.

Во время разгрузочного дня нужно избегать серьезных физических нагрузок. Отказываться от обычных тренировок совсем не обязательно, просто немного снизьте их интенсивность. Не забудьте о витаминах, потребляйте достаточное количество жидкости — и отличное самочувствие вам обеспечено.

Противопоказания к разгрузочным дням

Разгрузочные дни нельзя проводить:

во время беременности

кормления грудью

при обострениях хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта

Менструация не является противопоказанием к разгрузке, но если вы тяжело переносите месячные, от нее лучше отказаться.

Разгрузочные дни для детей проводятся только после обследования и по рекомендации врача.

И последнее — не стоит ждать после разгрузочных дней немедленного эффекта в виде сброшенных килограммов. Сначала вы почувствуете легкость во всем теле, еда на следующий день покажется гораздо вкуснее, и, кроме того, вы будете заслуженно гордиться своей силой воли. А насчет веса — будьте терпеливы, и результат не заставит себя ждать.

Варианты разгрузочных дней Разгрузочный день Рекомендации Яблочный каждые три часа съедать по 300 г яблок, всего не более 1,8 кг Огуречный 1,5 кг свежих огурцов и одно вареное несоленое яйцо съесть в 5-6 приемов Арбузный 6 раз в день съедать по 300 г арбуза Мясной 400 г нежирного мяса или рыбы, приготовленных без масла Творожный 400 г нежирного творога

Эффективные разгрузочные дни помогут сбросить лишний вес без особых усилий. Если следовать всем рекомендациям и привыкнуть к правильному питанию, он не вернётся.

Советы диетологов

Стоит обязательно учитывать количество лишних килограммов, возраст, состояние здоровья. От этого напрямую зависит, насколько правильным будет предстоящее похудение. Каждый человек должен самостоятельно определиться с наиболее достойным внимания разгрузочным днём для себя. Рекомендуется учитывать пользу и противопоказания продуктов питания, а также свои вкусовые предпочтения относительно еды. Сегодня можно худеть с помощью разнообразных разгрузочных дней или чередуя их. Желательно отказаться от физической и умственной нагрузки. Нужно постараться расслабиться, ведь количество поступающих калорий в определённый день будет минимальным. Полезным также будет "облегчённый" вариант разгрузочного дня. В этом случае нужно ограничить рацион до 15.00. Эффект будет. Во второй половине дня нужно кушать немного и выбирать только лёгкую еду. Перед разгрузочным днём нельзя наедаться с вечера и вознаграждать себя едой впоследствии. В противном случае похудение будет бессмысленным. Эти основные рекомендации обязательно должны быть приняты во внимание, чтобы успешно похудеть во всех нужных областях тела.

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