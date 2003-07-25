Киста зуба. Что делать?

Кариес все чаще называют болезнью века. Как с ним бороться, рассказывает врач-стоматолог здравпункта завода им. М. Л. Миля Елена Николаевна НОВИКОВА.

На приеме я вижу сломанный под корень или сильно разрушенный зуб и, конечно, предлагаю удалить. Знаю, что последствия могут быть неблагоприятны. Здесь нередки случаи образования

гранулем

и кист,

лечение которых непростое.

Женщины, как правило, не хотят удалять корень, а, надеясь спасти зуб, просят "замаскировать" дефект. И упускают время. Когда же сделаешь рентгеновский снимок, в челюстных костях часто видишь полости, заполненные гноем или выросшей кистой.

Откуда появляется киста зуба

Киста может быть маленькая — на одном корне зуба, тогда она чаще называется гранулемой, и большая, захватывающая несколько зубов. Не так давно я лечила пациентку, у которой на корнях было пять кист, правда, изолированных. Ясно, что она тянула время, не хватало терпения походить к стоматологу, чтобы провести полную санацию зубов.

Отчего это заболевание? Случается, врач, удалив нерв, недопломбирует канал, а может, произошли изменения пародонта — ткани, которая удерживает зуб в челюстной кости. Если уж пришла на прием — обследуй все зубы, мне это кажется аксиомой. А женщины все ссылаются на нехватку времени, спешат.

Запущенные болезни зубов бывают у многих, кисты не у всех. Определенно можно сказать, что это заболевание "подталкивает" и простуда. Приятно походить босиком по росе, но прежде чем насладиться прогулкой, вспомните, нет ли у вас причин пойти к стоматологу?

Есть симптомы, которые должны вызвать вашу обеспокоенность. Например, болезненность при надавливании на зуб. С такими жалобами ко мне приходят нередко. Причем говорят примерно одно и то же: "Доктор, мне больно наступать на зуб". Можно заметить также опухание челюсти и даже смещение соседних зубов.

Если вам скажут в таком случае: "Пополощите содой", это не решение вопроса. Ведь кисты бывают так коварны, что возможно их вторжение в полость носа. Есть небные кисты, кисты слюнных желез и еще немало других видов. Можно и пополоскать, но лучше сразу провести обследование, чтобы не запустить процесс.

Если киста расположена в области жевательных зубов, нужно сделать и снимок придаточных пазух носа. Надо сказать, что на снимок идут не очень охотно. Мол, это рентгеновское облучение, сколько можно, опасно...

Сейчас есть возможность быстро сделать рентгеновский снимок, называемый ортопантомограммой, который дает представление о состоянии всех зубов сразу. Это не то что более сложная панорама, которую делали прежде — отдельно верхнюю, отдельно нижнюю челюсть, а если возникает необходимость более детального обследования, можно сделать прицельный снимок одного зуба.

Как лечить кисты? Можно ли от них избавиться совсем?

Можно. Если киста небольшая, убрать ее нетрудно. Но если захвачено несколько корней, нужно убирать не только кисты, а приходится удалять и зубы. В сложных случаях удаляют часть челюсти — это хирургическая операция, работа отдельного специалиста. Бояться не надо, хирург спасает вас от возможных дальнейших осложнений. Вы должны знать, что в себе носите, какой риск. Кисты часто растут, увеличиваются в размерах. Если же она вскрыта, ее рост прекращается. Нельзя исключить и перерождение кисты в опухоль, это хоть и нечасто, но бывает.

Не могу не напомнить о профилактических мерах, которые помогут вам предупредить и это, и любое другое заболевание зубов.

Полость рта — рассадник микробов, поэтому все дискуссии на тему, сколько раз пользоваться щеткой, не имеют смысла. Ответ один: чем чаще, тем лучше. Нет возможности почистить зубы после еды, прополощите. Особенно тщательно — после сладкой и кислой пищи.

Почистить на ночь — святое правило гигиены с самого раннего детского возраста. Не истощайте свои слюнные железы бесконечными жевательными резинками, не будьте падки на рекламу.

Елена МУРАВЬЕВА.

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