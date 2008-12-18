Колит: почему и как раздражается наш кишечник

Что такое колиты? Какими они бывают? Чем они опасны? Какая диета нужна при этой болезни? Попробуем разобраться, ответив на эти и другие вопросы с помощью доцента кафедры колонопроктологии Российской медицинской академии последипломного образования, кандидата медицинских наук Татьяны Михайловой.

Колитами называют как невоспалительные, так и воспалительные заболевания кишечника. К первым относится синдром раздраженной толстой кишки (СРТК), который появляется в результате нарушений всасывающей и опорожняющей функций кишечника. Ко вторым относятся болезнь Крона и неспецифический язвенный колит (НЯК). Причина этих заболеваний до сих пор точно не ясна.

Чем отличается хронический колит от синдрома раздражённой толстой кишки?

О синдроме раздраженной толстой кишки можно говорить, если человек:

испытывает боли в животе,

наблюдаются вздутие живота,

метеоризм,

склонность к запорам,

выделение слизи.

При этом у него нет признаков интоксикации организма: повышенной температуры, потери веса, изменений в анализах.

Если запоры носят кратковременный характер, не зависят от резкого изменения пищи, скорее всего, в организме просто возник некий сбой, который пройдет самостоятельно. Если же самостоятельный стул отсутствует в течение 2-3 дней, прогрессирует и сопровождается болями в животе, метеоризмом, это уже повод обратиться к гастроэнтерологу или терапевту.

Возможно, они вас направят к инфекционисту, поскольку запор может быть следствием инфекционного заболевания. Специалист и определяет, есть у вас СРТК или нет.

Как синдром раздраженной толстой кишки лечится?

Ничего сверхординарного здесь нет: с помощью подбора лекарственных препаратов. Все зависит от того, какой симптом преобладает у пациента. Если болевой, в первую очередь, назначаются препараты, избавляющие от него. Если больше беспокоит нарушение стула, стараются его нормализовать и т. д.

Как проявляется неспецифический язвенный колит?

Поражается толстая кишка и часть прямой. Проявлений у этого заболевания не так много. Это, прежде всего, диарея, обязательно с примесью крови. Затем появляются такие симптомы, как повышение температуры, тошнота, слабость. Болей, как правило, не бывает. Но если они появились, это тревожный признак, который может предшествовать серьезным осложнениям.

Что такое болезнь Крона?

Это поражение любых отделов желудочно-кишечного тракта, начиная от полости рта и заканчивая анальным каналом. Воспаление затрагивает все стенки больного органа. Болезнь может никак не проявлять себя в течение неопределенно долгого времени. Затем могут появиться поражение кожи, глаз, суставов, слизистой оболочки полости рта (тяжелый стоматит). Часто болезнь Крона маскируется под аппендицит, причем ошибка выясняется уже во время операции.

Чем опасны болезнь Крона и НЯК?

Раз возникнув, эти заболевания остаются с человеком на всю жизнь. Кроме того, могут появиться жизненно опасные осложнения. У болезни Крона — межкишечные свищи (гнойные раны), новообразования (спаявшиеся отделы тонкой или толстой кишки), сужение толстой или тонкой кишки, которое может привести к кишечной непроходимости.

У НЯК — кишечные кровотечения, перитонит, рак толстой кишки.

Здоровый и больной кишечник

Как лечатся воспалительные заболевания?

Для этого назначаются базисные противовоспалительные препараты — аминосалицилаты и глюкокортикоиды (гормональные лекарства). Если это необходимо, дополнительно назначаются цитостатики и иммунодепрессанты. Главное, правильно подобрать дозу, определить сроки и схему приема препаратов, чтобы остановить развитие болезни.

Какие ещё бывают колиты?

Существуют специфические колиты, к которым относятся заболевания, вызванные микробами (например, сальмонеллой). Поскольку причина такого колита известна — кишечная инфекция, — лечат прежде всего ее.

Что такое колопроктит?

Такого понятия не существует. Под ним подразумевается либо колит, либо поражение ободочной кишки. Существует понятие "проктит" — заболевание прямой кишки.

Какие диеты нужно соблюдать?

При синдроме раздраженной толстой кишки из рациона исключаются:

молоко,

острое,

соленое,

перченое,

маринованное.

Кроме того, нужно ограничить потребление жиров и растительной пищи. Можно есть продукты, содержащие пищевые волокна (отруби, чернослив, морковь), обязательно белки и углеводы.

При неспецифическом язвенном колите нельзя есть сырые овощи и фрукты. Ограничить потребление жиров животного происхождения, грубой растительной клетчатки и молочных продуктов. Зато не возбраняется высококалорийная пища, богатая белками и витаминами, отварные или приготовленные на пару нежирная рыба и мясо (курица, индейка, говядина, кролик), яйца, картофель, грецкие орехи, протертые каши.

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