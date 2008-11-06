Отбеливание зубов: безопасные способы

Кто из нас не завидовал "голливудским" улыбкам звезд шоу-бизнеса? Увы, далеко не каждому человеку в зрелом возрасте удается сохранить зубы белыми, а улыбку — красивой. "Голливудская" же белизна чаще всего — результат имплантации зубов, операции весьма недешевой для простых смертных. Но существуют и другие варианты.

Причины отбеливания зубов

Для начала поговорим о причинах желтизны зубов. Дело в том, что естественную белизну им придает защитный слой эмали. Со временем он истончается, и через него начинает проступать следующий слой — желтый дентин.

Как отбелить зубы в домашних условиях

Быстрее всего желтеют зубы у тех, кто любит сладости. В процессе переваривания сахара бактериями ротовой полости выделяется кислота, разъедающая эмаль. В зубах появляются крошечные поры, в которых остаются пигменты:

кофе

чая

ягод

соков

колы и других продуктов

имеющих окрашивающие свойства. Если вы курите, шансы испортить зубную эмаль увеличиваются вдвое.

Способы отбеливания зубов

Если вы ранее не слишком следили за своими зубами и они пожелтели, остается прибегнуть к различным способам отбеливания.

1. Профессиональное отбеливание. Эту процедуру предлагают в стоматологических центрах. На зубы наносится отбеливающий гель, содержащий перекись водорода. Затем он активируется при помощи специальной:

лампы

или лазера.

Напоследок врач обрабатывает зубы фтором: это укрепляет эмаль. Существуют также технологии, которые не только отбеливают зубы, но и восстанавливают зубную эмаль.

2. Отбеливание в домашних условиях. Сначала стоматолог сделает слепки ваших челюстей, по которым изготовят специальные пластиковые футляры. Их заполняют отбеливающим раствором и надевают на зубы на ночь или носят днем на протяжении 1-2 ч. Процедуру следует повторять регулярно около двух недель. Для курильщиков этот период может оказаться более длительным.

Еще один вариант "домашнего" отбеливания — специальные отбеливающие полоски, которые наклеиваются на зубы. Однако этот способ вряд ли достаточно эффективен, так как не обеспечивается отбеливание промежутков между зубами.

Некоторые наносят кисточкой на зубы отбеливающий гель, который застывает и держится до тех пор, пока его не смоет слюна. Эффект становится заметным через 10-14 дней, но зубы все равно не будут выглядеть так же идеально, как при профессиональном отбеливании.

Отбеливание не освобождает нас от процедур по уходу за полостью рта

3. Отбеливающие зубные пасты. Их регулярно рекламируют по телевизору. Казалось бы, нет ничего проще, чем ежедневно чистить зубы такой пастой. Иногда зубы действительно становятся белее, но следует помнить, что в состав подобных паст входят растворители, которые могут оказать разрушительное воздействие на зубную эмаль.

4. Народные средства. Это, пожалуй, самый дешевый и безопасный вариант. Наши бабушки:

полоскали рот лимонным соком

натирали зубы внутренней стороной лимонной корки (там, где цедра)

или натирали зубы березовой золой, смешанной с солью.

Для удаления зубного налета используют любые средства, обладающие абразивными свойствами, такие, как сода или речной песок.

В то же время, слишком увлекаться отбеливанием зубов не стоит. Нельзя отбеливать зубы, если:

вам нет 16 лет

вы беременны

страдаете кариесом или пародонтозом.

Не рекомендуется отбеливание и тем, кто носит на передних зубах брэкеты, искусственные коронки или пломбы: окраска в таком случае получится неравномерной.

Отбеливание не освобождает нас от процедур по уходу за полостью рта. Необходимо дважды в день чистить зубы.

Чтобы сохранить белоснежную улыбку, старайтесь пить "красящие напитки" только через соломинку: таким образом, жидкость попадает прямо в рот, не затрагивая зубы, и это защищает их не только от окрашивания, но и от разрушительного воздействия сахара и вредных кислот.

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