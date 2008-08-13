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Автор Андрей Беляков

Крапивница: распознать легче, чем вылечить

Здоровье » Красота » Дерматология

Поставить диагноз "крапивница" может даже неспециалист. Действительно, красные зудящие высыпания, слегка выступающие над кожей, настолько похожи на ожог крапивой, что ошибиться трудно. Другое дело, что у кого-то крапивница проходит в два дня, а кто-то мучается ею всю жизнь. От чего это зависит и как с этим справляться?

Крапивница - причины, симптомы, что делать и что поможет?

Причины крапивницы

Одну из причин крапивницы знают все — это аллергия. Высыпаниями на коже организм реагирует на:

  • определенное лекарство
  • еду
  • косметику
  • домашнюю пыль
  • пыльцу растений

"Обычно аллергены попадают в организм через пищеварительный тракт, — говорит врач Института иммунологии Наталья Ильина. — Однако, крапивница может возникать и при вдыхании аллергена и при его контакте с кожей.

Лечить такую крапивницу просто и легко:

  1. устанавливаем аллерген
  2. исключаем контакт с ним.

Если это сделать быстро и точно, то для многих первый приступ крапивницы оказывается и последним. А острый период снимается за 1-2 дня с помощью антигистаминных препаратов.

Иногда аллергическая крапивница может принимать затяжной характер — приступы следуют один за другим или с небольшими перерывами. Это бывает, когда сразу определить аллерген не удается, или когда есть аллергия сразу на несколько веществ и каждое из них может вызывать крапивницу".

Но даже такую болезнь лечить проще, чем хроническую крапивницу. К ее названию медики обычно добавляют термин "идиопатическая". Он буквально обозначает, что причину крапивницы выяснить не удалось.

"Такое случается, когда в основе крапивницы лежат проблемы с пищеварительным трактом, эндокринной системой, инфекции или иные болезни вплоть до онкологии — продолжает Наталья Ивановна. — Чтобы разобраться, нужно произвести обследование едва ли не всех органов человека. И тут очень важно, чтобы врач такого пациента был опытным и обладал знаниями в области аллергологии".

Выделяют несколько видов физической крапивницы, в зависимости от факторов, которые ее спровоцировали:

Солнечный свет После попадания солнечных лучей на кожу у больного (в большинстве своем, у женщин) начинает появляться сыпь, покраснение и зуд.
Холод Не прогретый воздух или слишком холодная вода также могут стать причиной появления крапивницы. В редких случаях фиксируются симптомы недуга, когда человек кушает слишком холодную еду. Волдыри появляются вокруг участка кожи, который подвергся переохлаждению
Вода Врачи называют такую крапивницу аквагенной, поскольку она проявляется после контакта человека с водой. Примечательно, что покраснения и волдырей обычно нет, больного мучает исключительно сильный зуд.
Аллергены Крапивница может быть вызвана стандартными аллергенами: пыльцой во время цветения, пылью, шерстью животных. Симптомы полностью пропадают после того, как человек ограждает себя от аллергена.
Резкое повышение температуры Врачи называют такую крапивницу холинергической. Проявляется она во время резкого повышения температуры тела человека.

Хроническая крапивница

При внешнем сходстве хроническая крапивница в корне отличается от острой аллергической. Механизмы развития болезни завязаны на "тучных клетках", начиненных биологически активными компонентами, как бочка порохом. "Взрываясь", они выбрасывают все эти вещества, главным из которых является гистамин.

Крапивница: распознать легче, чем вылечить. крапивница
Фото healthislife. ru

Он вызывает зуд и увеличивает проницаемость сосудов, жидкая часть крови сквозь стенку просачивается в подкожное пространство и вызывает отеки — это и есть типичные для крапивницы высыпания.

Чаще всего тучную клетку вскрывают гистаминолибераторы, в просторечии — "освободители гистамина". Таким "либеральным" характером обладают некоторые вещества в составе:

  • шоколада
  • клубники
  • рыбы и других продуктов.

Так что когда пациенты рассказывают о том, что у них аллергия на шоколад или клубнику, строго говоря, они не правы. Здесь нет взаимодействия аллергена и антитела, просто в шоколаде и клубнике есть гистаминолибераторы.

А вот на орехи развивается самая настоящая аллергическая реакция, в них есть аллергены.

Легкая крапивница может пройти самостоятельно, но обычно для ее лечения используют антигистамины. Если необходимо, больным назначают еще глюкокортикоидные гормоны.

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Темы гормоны аллерген здоровье крапивница дерматология профилактика высыпания на коже
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