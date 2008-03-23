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Автор Андрей Беляков

Кризисы в отношениях: виноваты, оказывается, четыре уха и четыре языка

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Вы замечали, что часто деловые партнеры, дети, враги или любовники сплошь и рядом не понимают друг друга, хотя и говорят на одном языке. Оказывается все дело в том, что, по мнению профессора психологии Гамбургского университета Фридемана Шульца фон Туна, "мы слышим четырьмя разными ушами". И от этого зависит то, как мы воспринимаем сказанное.

Кризисы в отношениях: виноваты, оказывается, четыре уха и четыре языка

Как работают эти четыре уха?

Представьте, он и она едут в автомобиле, он за рулем. Она говорит: "Впереди — зеленый". В зависимости от того, какое ухо включится у него, он услышит совершенно разные вещи.

"Деловое" ухо услышит: "Отлично, кажется, мы попали в зеленую волну".

"Апеллирующее" ухо: "Она что считает, что я еду слишком медленно?"

"Зондирующее" ухо: "Что это с ней? Она куда-то торопится?"

"Эмоциональное" ухо интерпретирует сказанное, исходя из сегодняшних взаимоотношений говорящих: "Зачем она меня опекает? Кто, в конце концов, за рулем! Я или она?!"

В идеале все четыре уха должны дополнять друг друга, помогая нам оценить проблему со всех сторон. Но обычно на учебе или на работе преобладает деловое ухо. Остальные три тоже работают, но мы сознательно отвергаем их помощь. В результате, они сидят "в подполье", но тем не менее работают и время от времени "выскакивают", чтобы дестабилизировать даже вполне привычные ситуации.

Если вы будете слушать только эмоциональным ухом, отвергая помощь других, то рискуете заработать язву желудка, невроз и прослывете чересчур ранимым человеком.

Тот, кто тренирует только апеллирующее ухо, рано или поздно заработает комплекс неполноценности, а приверженец уха зондирующего превратится в закоренелого циника.

Мы еще и разговариваем на четырёх языках

Проблема усугубляется еще и тем, что мы не только слушаем четырьмя ушами, но и разговариваем на четырех языках. И часто между "передатчиком" и "приемником" возникает ситуация, когда информация попадает не на тот канал. При этом стороны могут быть совершенно правы, ведь одна именно "это" сказала, а другая именно "это" услышала, но уже на другом канале…

Женщина надоедает мужчине
 

Взаимонепонимание может возникнуть и в том случае, если собеседники общаются на одном, но неправильном для данной ситуации канале. Например, обсуждать сугубо рабочую ситуацию, включив апеллирующие или эмоциональные уши.

Но больше всего подводных камней, как обнаружили американские ученые, существует в общении мужчины и женщины. По мнению профессора лингвистики Джорджтаунского университета (Вашингтон) Деборы Таннен, проблема в том, что женщины совместно говорят, а мужчины совместно делают.

В ходе революции сложилось так, что для мужчин речь — это прежде всего средство обмена информацией. Женщины же ищут в разговоре симпатию и понимание. Другими словами, женщины общаются под девизом: "Ты меня любишь?", а мужчины под лозунгом: "Ты меня уважаешь?"

Когда она обращается к нему с жалобой на что-то, то ожидает в ответ только сочувствия и участия, а он вдруг искренне начинает ей что-то советовать, что ей совершенно сейчас не нужно. Во-первых, она уже и сама нашла выход из ситуации, а, во-вторых, объясняющий человек автоматически занимает позицию превосходства, что не каждой женщине понравится.

Так что причины кризисов в отношениях между людьми чаще всего кроются в объективных законах приема и передачи информации, а не в обстоятельствах и поведении партнеров.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Четыре уха" Коммуникативная психология Фридеманна Шульца фон Туна | 4 уха и 4 языка
Редактор: Ольга Алексеева
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